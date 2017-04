Știri 14 aprilie 2017

Acesta s-a născut în anul 1674, în satul Gledin din ţinutul Bistriţei.A fost crescut de mic în frica lui Dumnezeu și a intrat în monahism la Mănăstirea Neamţ.Iubitor de viaţă pustnicească, Sfântul Pahomie s-a dus la Sfântul Dimitrie al Rostovului, iar după doi ani petrecuţi în Rusia, s-a retras împreună cu patru ucenici în pădurile din jurul Mănăstirii Neamţ.Apoi a fost ales Episcop al Romanului și a păstorit şapte ani, după care s-a retras la sihăstria sa, unde a întemeiat Schitul Pocrov.Sfântul Pahomie a unit rugăciunea cu munca, conform tradiţiei monahismului românesc isihast și a fost unul dintre cei mai mari cărturari ai Bisericii.El s-a mutat la Domnul în anul 1724 și a fost canonizat de Sfântul Sinod în anul 2006.

Biserica Ortodoxă cinstește astăzi sfânta și marea zi de vineri.

Cu acest prilej, Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia de la ora 18 Denia Prohodului Domnului nostru Iisus Hristos.

Mâine, de la ora 8.30, Înaltpreasfințitul Teodosie va săvârși Sfânta Liturghie la Capela „Sfântul Ierarh Nicolae” a Penitenciarului Poarta Albă, în prezenţa persoanelor private de libertate și va sfinți o troiță ridicată în memoria apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.

Ierarhul nostru va sfinți și Pasca ce va fi oferită deținuților în noaptea de Înviere și va ține un cuvânt de învățătură despre Jertfa și învierea Mântuitorului.

Tot sâmbătă, la ora 23.40, IPS Teodosie va aduce Sfânta Lumină din largul Mării Negre în zona falezei Cazino din municipiu.

Lumina Sfântă va fi purtată în procesiune până la altarul de vară din aripa de sud a Catedralei arhiepiscopale, unde, de la ora 24.00, se va oficia Canonul Învierii, urmat de Sfânta Liturghie.

Duminică, de la ora 11,45, la Catedrala arhiepiscopală, Ierarhul Tomisului va oficia slujba Vecerniei, cunoscută sub numele de „a doua Înviere”, în timpul căreia Sfânta Evanghelie va fi citită mai multe limbi de circulație internațională.

De la ora 18.00, la Casa de Cultură din Constanţa Corala „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului va susține tradiționalul Concert pascal.

Lumina Învierii va fi adusă pe mare și anul acesta, de către IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Lumina va fi adusă de la Ierusalim și va fi preluată de reprezentanții tuturor parohiilor din Constanța.

Mai multe detalii aflăm de la Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Lăcașurile de cult trebuie să ia o serie de măsuri de prevenire a incendiilor, în noaptea de Înviere.

Astfel, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța recomandă credincioşilor ca la începutul slujbei, să asculte regulile ce trebuie respectate în biserică, să

țină lumânările aprinse cât mai departe de haine şi de obiectele combustibile și să depună lumânările aprinse în locurile special amenajate din exteriorul lăcaşurilor de cult.

Pentru evitarea supraaglomerării bisericii, se recomandă ca slujbele să se organizeze în exterior, iar dacă se desfăşoară în interior, să se permită accesul în limita capacităţii construcţiei.

Autoturismele şi autocarele să fie parcate în locurile special amenajate, astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru intervenţia pompierilor.

În situaţia izbucnirii unui incendiu, credincioșii trebuie să sune la numărul de urgenţă 112.

Astăzi s-a încheiat programul “Dăruieşte o jucărie de Paști” lansat de Parohia “Sf. Nicolae” din cartierul constănțean Coiciu si Grădiniţa Comenius.

În cadrul programului, care a debutat miercuri, toţi copiii au primit Sf. Împărtășanie și au adus câte o jucărie pentru copiii nevoiași.

Parohia Sf. Nicolae are grijă de 12 familii cu mulți copii, cărora credincioșii le aduc alimente, haine și jucării.

Ministerul Sănătăţii va plăti tratamentul în cazul copiilor care au reacţii adverse în urma vaccinării.

Ministrul Florian Bodog a mai spus că medicii de familie ar putea decide să nu vaccineze un copil, dacă există contraindicaţii, din cauza problemelor de sănătate.

La rândul lor, medicii de familie susţin că proiectul legii vaccinării nu explică ce se întâmplă dacă nu sunt vaccinuri.

Florian Bodog spune că părinţii care refuză vaccinarea copiilor o fac pe propria răspundere, iar a nu vaccina copilul este sinonim cu rele tratamente aplicate minorului şi se pot impune sancţiuni.

Guvernul anunţă schimbări majore pentru sistemul de impozitare a veniturilor, ce ar putea fi aplicate de la începutul anului viitor.

Cota unică de 16 la sută ar urma să scadă la 10 la sută, dar se va aplica pe toate veniturile unei gospodării.

În acelaşi timp ar urma sa apară şi deducerile fiscale.

Astfel, mai multe cheltuieli făcute pe parcursul anului vor putea fi scăzute din impozitul către stat.

Pentru calcularea impozitului în noua formă, românii vor avea nevoie de experţi fiscali, care îi vor consilia gratuit pe contribuabili.

Guvernul va acorda ajutoare de stat pentru energia regenerabilă.

Astfel, societăţile care produc energie electrică din surse regenerabile vor fi sprijinite financiar în următorii patru ani.

Bugetul total alocat este de peste 100 de milioane euro, 85% – fonduri europene nerambursabile şi 15% – bani de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi de la bugetele locale.

Ajutorul maxim care poate fi acordat unui proiect nu poate depăşi 15 milioane euro.

Prin realizarea acestor proiecte se urmăreşte creşterea capacităţii de producere a energiei electrice şi termice din biomasă, biogaz şi geotermal.

Legea prin care copiii de până la 3 ani sunt scoși de la plata întreținerii a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis.

Legea a fost adoptată de Parlament pe 21 martie.

Proiectul de lege exclude copiii minori cu vârsta de până la 3 ani de la calculul cheltuielilor de întreținere a locuinței.

Guvernul va interzice pungile din plastic subțire din comerț.

Este vorba despre pungile subțiri care nu pot fi reutilizate, autoritățile obligând astfel comercianții să pună pe piață pungi chiar și de plastic, dar reutilizabile, în vederea reducerii deșeurilor de plastic și evitării unor sancțiuni din partea Comisiei Europene.

Pe lângă interzicerea pungilor de plastic subțiri, proiectul stabilește că operatorii economici care introduc pe piață ambalaje trebuie să respecte cerințele esențiale privind caracterul reutilizabil al ambalajelor.

Firmele vor fi obligate să informeze consumatorii asupra sistemului de colectare și returnare a valorii de depozit plătită pentru acestea.

Autobuzele RATC vor avea program de week-end în această perioadă.

Astfel, mâine, în prima şi a doua zi de Paşte, prima plecare va fi la ora 5,45 şi ultima la ora 23,00.

De asemenea, în acest interval, linia 51 B se suspendă.

În ceea ce priveşte liniile care deservesc unele centre comerciale, la 43 M şi 101 M, astăzi, ultima cursă va fi la ora 23,00, iar la 43C şi 100 C Carrefour, ultima cursă va fi la ora 00,30.

Mâine, ultima cursă va fi la ora 19,00, respectiv la ora 19,30. Duminică, nu va circula niciun autobuz către centrele comerciale, iar, de luni, 17 aprilie, se reia programul normal.