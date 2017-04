Știri 13 aprilie 2017

Cu acest prilej, Înalt Prea Sfințitul Teodosie a săvârșit Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare la Catedrala arhiepiscopală, iar de la ora 17, va oficia slujba deniei.Mâine, de la ora 10.00 în cadrul Vecerniei, va avea loc procesiunea scoaterii Sfântului Epitaf din Sfântul Altar.Arhiepiscopul Tomisului va oficia această slujbă la Catedrala arhiepiscopală, iar de la ora 18 va săvârși Denia Prohodului Domnului nostru Iisus Hristos.Sâmbătă, de la ora 8.30, Înaltpreasfințitul Teodosie va săvârși Sfânta Liturghie la Capela „Sfântul Ierarh Nicolae” a Penitenciarului Poarta Albă, în prezenţa persoanelor private de libertate și va sfinți o troiță ridicată în memoria apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.Ierarhul nostru va sfinți și Pasca ce va fi oferită deținuților în noaptea de Înviere și va ține un cuvânt de învățătură despre Jertfa și învierea Mântuitorului.Tot sâmbătă, la ora 23.40, IPS Teodosie va aduce Sfânta Lumină din largul Mării Negre în zona falezei Cazino din municipiu.Lumina Sfântă va fi purtată în procesiune până la altarul de vară din aripa de sud a Catedralei arhiepiscopale, unde, de la ora 24.00, se va oficia Canonul Învierii, urmat de Sfânta Liturghie.Duminică, de la ora 11,45, la Catedrala arhiepiscopală, Ierarhul Tomisului va oficia slujba Vecerniei, cunoscută sub numele de „a doua Înviere”, în timpul căreia Sfânta Evanghelie va fi citită mai multe limbi de circulație internațională.De la ora 18.00, la Casa de Cultură din Constanţa Corala „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului va susține tradiționalul Concert pascal.

Lumina Învierii va fi adusă pe mare și anul acesta, de către IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Lumina va fi adusă de la Ierusalim și va fi preluată de reprezentanții tuturor parohiilor din Constanța.

Mai multe detalii aflăm de la Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Lăcașurile de cult trebuie să ia o serie de măsuri de prevenire a incendiilor.

Astfel, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța recomandă credincioşilor ca la începutul slujbei, să asculte regulile ce trebuie respectate în biserică, să

țină lumânările aprinse cât mai departe de haine şi de obiectele combustibile și să depună lumânările aprinse în locurile special amenajate din exteriorul lăcaşurilor de cult.

Pentru evitarea supraaglomerării bisericii, se recomandă ca slujbele să se organizeze în exterior, iar dacă se desfăşoară în interior, să se permită accesul în limita capacităţii construcţiei.

Autoturismele şi autocarele să fie parcate în locurile special amenajate, astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru intervenţia pompierilor.

În situaţia izbucnirii unui incendiu, credincioșii trebuie să sune la numărul de urgenţă 112.

Bisericile din sudul Egiptului au decis să nu celebreze Paștile, ca urmare a atentatelor jihadiste din Duminica Floriilor.

Parlamentul de la Cairo a aprobat marți starea de urgență la nivel național pentru trei luni, după atacurile cu bombă de duminică, soldate cu cel puțin 45 de morți și peste o sută de răniți.

Atacurile, care au vizat biserici din orașele Tanta și Alexandria, au fost revendicate de gruparea jihadistă Statul Islamic.

Elevii şi preşcolarii vor intra de sâmbătă, în vacanţa de primăvară.

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, vacanţa era programată din 19 aprilie, însă, având în vedere că a doua zi de Paşti, este nelucrătoare, iar pe 18 aprilie, dascălii au liber, elevii vor intra în vacanţă de sâmbătă, 15 aprilie.

Cursurile se vor relua în 2 mai.

Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 26 mai, iar pentru clasa a VIII a în 9 iunie.

Taxele speciale pentru autovehicule şi taxele de poluare vor fi restituite într-o singură tranșă.

Anunţul a fost făcut de preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, Cornel Brezuică.

Ministerele Mediului şi Finanţelor pregătesc un proiect de ordonanţă de urgenţă care va reglementa restituirea taxelor încasate, pe cale administrativă, într-un interval scurt.

Cei care vor solicita vor depune documentaţia, aceasta va fi analizată, iar apoi se va emite o decizie de restituire a sumelor.

Potrivit estimărilor Ministerului de Finanţe, suma totală care ar urma să fie restituită de statul român se ridică la aproape 6 miliarde şi jumătate de lei.

Procedurile au loc ca urmare a deciziei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care a declarat ilegale aceste forme de taxare.

O moașă care a refuzat să facă avorturi a fost alungată de spitalele suedeze.

Refuzând să protejeze libertatea de conștiință, Curtea de Apel din Suedia a constatat că moașele nu pot avea dreptul la alegere.

Hotărârea instanței suedeze contravine însă legislației internaționale care protejează libertatea de conștiință pentru medici și personalul medical.

Astfel, Ellinor Grimmark, moașa refuzată la angajare de mai multe clinici, pentru că nu a vrut să facă un avort unei paciente, își va duce cazul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

40 la sută dintre părinți spun că nu petrec suficient timp cu copiii.

Un studiu recent, făcut la nivel global, arată că 4 din 10 părinţi sunt nemulţumiţi că agitația cotidiană nu le mai lasă timp pentru copii, iar cei mici se pot simţi abandonaţi.

În plus, psihologii spun că e important ca ambii părinţi să fie implicaţi în activităţile copiilor.

Acelaşi studiu internaţional arată că, în România, aproape 30 la sută dintre adulţi sunt nemulţumiţi de echilibrul între muncă şi viaţa personală, în timp ce media globală este de 24 la sută.

Legea salarizării prevede spor pentru munca de noapte de 25 % din salariul de bază.

Personalul care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea între orele 22:00 și 6:00, va beneficia pentru orele lucrate în acest interval de un spor de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

În același timp, munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru sau cea prestată în zilele de sărbători legale, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.

Băncile și oficiile poştale vor fi închise în perioada 16-17 aprilie.

De asemenea, toate ghişeele SPIT vor fi închise luni, iar programul cu publicul va fi reluat marţi, pe 18 aprilie.

Și casieriile RAJA vor fi închise în zilele de sâmbătă, duminică şi luni.