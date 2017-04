Știri 12 aprilie 2017

El este cunoscut şi sub numele de Sava Gotul, deoarece era originar din Dacia, în vremea când aceasta era stăpânită de goţi.S-a născut în jurul anului 334 într-un sat din zona Buzăului. Preotul satului, Sansalas, şi preotul Gutticas, i-au fost sfetnici şi i-au sporit tânărului Sava evlavia, blândeţea şi smerenia.Când regele Atharid a dezlănţuit o cumplită prigoană împotriva creştinilor, preotul Sansalas şi tânărul Sava au fost legaţi şi biciuiţi, apoi au fost puşi să mănânce din jertfa adusă idolilor.Pentru că au refuzat, regele a poruncit ca Sfântul Sava să fie aruncat în râul Museos, astăzi râul Buzău.La cererea Sfântului Vasile cel Mare, guvernatorul provinciei Sciţia a dus moaştele Sfântului Sava în Capadocia.

Biserica Ortodoxă cinsteşte astăzi sfânta şi marea zi de miercuri.

Cu acest prilej, Înalt Prea Sfințitul Teodosie a săvârșit Sf. Liturghie a Darurilor mai înainte Sfințite la Catedrala Arhiepiscopală, iar de la ora 17, va oficia slujba Deniei.

Mâine, în Joia Patimilor, Ierarhul nostru va săvârși Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare la Catedrala arhiepiscopală de la ora 8, iar de la ora 17, va oficia slujba deniei.

În Vinerea Patimilor, de la ora 10.00 în cadrul Vecerniei, va avea loc procesiunea scoaterii Sfântului Epitaf din Sfântul Altar.

Arhiepiscopul Tomisului va oficia această slujbă la Catedrala arhiepiscopală, iar de la ora 18 va săvârși Denia Prohodului Domnului nostru Iisus Hristos.

Sâmbătă, de la ora 8.30, Înaltpreasfințitul Teodosie va săvârși Sfânta Liturghie la Capela „Sfântul Ierarh Nicolae” a Penitenciarului Poarta Albă, în prezenţa persoanelor private de libertate și va sfinți o troiță ridicată în memoria apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.

Ierarhul nostru va sfinți și Pasca ce va fi oferită deținuților în noaptea de Înviere și va ține un cuvânt de învățătură despre Jertfa și învierea Mântuitorului.

Lumina Învierii va fi adusă pe mare și anul acesta, de către IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Lumina va fi adusă de la Ierusalim și va fi preluată de reprezentanții tuturor parohiilor din Constanța.

Slujba de Înviere oficiată de Ierarhul Tomisului va avea loc în aer liber, la altarul din parcul Catedralei Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

Mai multe detalii aflăm de la Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

CFR Călători suplimentează numărul de vagoane în perioada Sărbătorilor de Paște.

Trenurile către cele mai solicitate destinații: Brașov, Sibiu, Cluj Napoca, Constanța, Iași, Satu Mare, Timișoara vor fi suplimentate cu peste 8.000 de locuri față de zilele obișnuite.

Pentru a evita situațiile neplăcute generate de afluența mare de călători generată de călătoriile gratuite ale studenților, CFR recomandă tuturor pasagerilor planificarea din timp a călătoriei cu trenul.

Numărul persoanelor care au murit din cauza rujeolei a ajuns la 21.

Declarația a fost făcută ieri de consilierul ministrului Sănătății Alexandru Rafila.

El a susținut că în proiectul de lege privind vaccinarea, care a fost pus în dezbatere publică, este prevăzută sancționarea Ministerului, a Direcției de Sănătate Publică și a medicilor implicați în implementarea programului de vaccinare.

Conform Centrului Național de Supraveghere și Control a bolilor transmisibile, din luna septembrie au fost raportate peste 4.000 de cazuri de rujeolă.

Trei sferturi din totalul de îmbolnăviri au apărut la copii sub 10 ani.

Judecătorii CCR vor avea imunitate sporită.

Plenul Camerei Deputaţilor a votat proiectul de lege.

Aceştia nu pot fi nici urmăriţi penal, nici arestaţi preventiv şi nici trimişi în judecată fără încuviinţarea a două treimi din membrii Curţii.

Proiectul a fost depus la finalul lunii februarie în parlament, iar acum va merge la Senat, care este cameră decizională.

Lăcașurile de cult trebuie să ia o serie de măsuri de prevenire a incendiilor.

Astfel, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța recomandă credincioşilor ca la începutul slujbei, să asculte regulile ce trebuie respectate în biserică, să

țină lumânările aprinse cât mai departe de haine şi de obiectele combustibile și să depună lumânările aprinse în locurile special amenajate din exteriorul lăcaşurilor de cult.

Pentru evitarea supraaglomerării bisericii, se recomandă ca slujbele să se organizeze în exterior, iar dacă se desfăşoară în interior, să se permită accesul în limita capacităţii construcţiei.

Autoturismele şi autocarele să fie parcate în locurile special amenajate, astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru intervenţia pompierilor.

În situaţia izbucnirii unui incendiu, credincioșii trebuie să sune la numărul de urgenţă 112.

Utilizarea constantă a dispozitivelor tehnologice poate duce la un comportament obsesiv.

Conform unui studiu, peste o treime din angajați le folosesc intens din nevoia de a fi la curent cu cele mai noi informații sau din cauza presiunii sociale.

Angajații își doresc să își poată desfășura munca fără întreruperi, iar beneficii precum mâncarea gratuită sunt mai puțin importante pentru ei decât posibilitatea de a se concentra fără a fi întrerupți.

Mai mult, rezultatele studiului evidențiază faptul că managerii nu observă problemele.

Aproape două treimi dintre aceștia spun că angajații lor dispun de tot echipamentul de care au nevoie pentru a nu fi distrași la birou, în timp ce mai puțin de jumătate dintre angajați sunt de acord cu această afirmație.

Proiectul legislativ care oficializează limba maghiară în sănătate a fost adoptat tacit de Senat.

Acesta obligă unitățile spitalicești să angajeze vorbitori de limba maghiară și se află deja pe ordinea de zi la Camera Deputaților.

Proiectul a fost inițiat de un grup de 13 deputați și senatori UDMR și a fost depus în luna aprilie a anului trecut la Camera Deputaților și înaintat ulterior Senatului.

Proiectul de lege privind vaccinarea obligatorie se află în dezbatere publică, pe site-ul Ministerul Sănătății.

Potrivit proiectului, înscrierea elevilor în colectivitate se va face pe baza documentului care atestă efectuarea vaccinărilor obligatorii.

Documentul are în vedere asigurarea unui status imun corespunzător al copiilor împotriva principalelor boli prevenibile prin vaccinare precum și conștientizarea părinților privind beneficiile vaccinării, siguranța, calitatea și reacțiile adverse posibile.

Legea va rămâne în dezbatere publică până la data de 20 mai.