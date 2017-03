Știri 9 martie 2017 ŞTIRI Stiri 8 martie 2017 Biserica Ortodoxă va cinsti maine pe sfinţii 40 de mucenici din Sevastia.

Totodata, ziua de 9 martie a fost declarată si Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din Perioada 1944-1989.

Cu acest prilej, Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia de la ora 8, Sf. Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite la Catedrala Arhiepiscopală Sf. Ap. Petru și Pavel.

Astăzi este Ziua Internațională a Femeii.

Sărbătoarea a fost oficializată de Organizația Națiunilor Unite în anul 1975.

A debutat în primii ani ai secolului trecut ca o sărbătoare politică și socială, apoi s-a transformat treptat, într-o zi în care bărbații își exprimă dragostea și afecțiunea pentru femei.

De asemenea, ziua de 8 martie este o zi importantă pentru sărbătorirea realizărilor economice, globale și sociale ale femeilor din întreaga lume.

Totodată, această zi este văzută în multe țări și drept prima sărbătoare a primăverii iar în România, astăzi se sărbătorește și Ziua Mamei. Mai multe drumuri județene din Constanta vor fi reabilitate.

Afirmatia a fost facuta de administratorul special al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa, Lucian Lungoci.

Este vorba despre refacerea drumului județean 222 între Siliștea – Tortoman și Medgidia.

De asemenea, vor fi reabilitate DJ223 de la Cernavodă pe ruta Capidava – Topalu până la drumul național Hanul Morilor, DJ222 de la Mihail Kogălniceanu până la Grădina, DJ391 care face legătura între Independența și Cobadin pe ruta Conacu și DJ392 de la Amzacea – General Scărișoreanu până la Movila Verde și intersecția cu DJ 391. Peste 10 mii de elevi constănţeni intra în posesia burselor de studiu.

Banii se distribuie pentru lunile ianuarie şi februarie.

Unităţile de învăţământ au raportat deja către Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa noile liste, valabile pe semestrul II, care îi includ şi pe elevii claselor a 5-a şi a 9-a.

În topul burselor se află Liceul cu program sportiv „Nicolae Rotaru”, cu 42 de burse sportive, iar la performanţă şcolară conduce Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” cu 18 burse. Centrul Regional de Transfuzii Constanța are nevoie urgentă de grupe cu Rh negativ.

În această perioadă a crescut numărul urgențelor transfuzionale iar numarul celor care donează sânge a scăzut.

Pot dona sânge persoane cu vârsta cuprinsă între 18 şi 65 ani, cu greutatea peste 50 de kg, care nu au suferit de hepatită, TBC, sifilis, ulcer, epilepsie, diabet zaharat sau boli de inimă.

Cu trei zile înainte de donare este interzis consumul de băuturi alcoolice.

De asemenea, în ziua donării, se recomandă un mic dejun uşor şi minim 500 ml lichide.

Persoanele care efectuează o donare completă beneficiază la cerere de şapte tichete de masă pentru produse alimentare, o zi liberă la locul de muncă, în ziua donării, decontarea cheltuielilor de transport în comun în ziua donării între localitatea de domiciliu şi localitatea unde se efectuează donarea de sânge și reducere de 50% la transportul în comun pentru donatorii constănţeni pentru o perioadă de o lună. Guvernul vrea ca până la finalul trimestrului al doilea să fie gata legea salarizării unice.

Premierul Sorin Grindeanu a afirmat că salariile sub 4.000 de lei ale angajaţilor din sistemul bugetar s-ar putea dubla, însă acest lucru se va întâmpla în trei patru – ani, iar efortul bugetar va fi de 32 de miliarde de lei.

El a mai spus ca este nevoie ca responsabilitatea pe care o au bugetarii să se vadă în nivelul lor de salarizare, dar ca totul depinde de performanţele economiei româneşti. Comisia juridică a Camerei Deputaților a dat aviz favorabil inițiativei cetățenești de revizuire a Constituției pe tema definiției familiei.

Au fost 17 voturi pentru, unul contra si o abținere.

Propunerea legislativă a cetățenilor de revizuire a Constituției României pentru ocrotirea familiei și a căsătoriei a fost trimisă plenului Camerei Deputaților, cu raport de adoptare. Noul film Disney Frumoasa si Bestia a fost clasificat ca interzis persoanelor sub 16 ani in Rusia.

Deputatul rus Vitali Milonov a solicitat interzicerea peliculei din cauza unei scene homosexuale.

Parlamentarul a cerut Ministerului Culturii sa interzica noul film daca se dovedeste ca acesta glorifica homosexualitatea. Elevii care învață în școli fără calculatoare ar putea fi transportați la unități de învățământ unde se pot desfășura orele de Tehnologia Informației și a Comunicațiilor.

Declaratia a fost facuta de ministrul Educației, Pavel Năstase.

El a mai spus ca aceste ore s-ar ține în cea mai apropiată localitate, unde există o sală de calculatoare și unde de două ori pe lună să aiba loc aceste activități. Una din cinci femei însărcinate din România nu şi-a făcut niciodată un control medical înainte de naşterea copilului.

Statisticile arată că numărul femeilor care nu-şi permit sau nu au fost educate să meargă la medic a crescut alarmant, iar multe dintre viitoarele mame nu beneficiază de asigurări gratuite de sănătate.

