Știri 9 martie 2017

Aceştia erau soldaţi romani, greci şi armeni, care se aflau detaşaţi în Armenia, pe vremea împăratului roman Liciniu.

Deoarece au refuzat să se închine idolilor, guvernatorul Armeniei i-a închis timp de 8 zile, după care i-a condamnat la moarte prin îngheţare în lacul Sevastia.

Prin puterea lui Dumnezeu, apa lacului s-a dezgheţat şi peste capetele martirilor s-au coborât 40 de cununi strălucitoare.

Potrivit tradiţiei populare, gospodinele creştine pregătesc preparate specifice în forma cifrei 8, care simbolizează Ziua Învierii.

Potrivit datelor RAR, o maşină din patru importată „la mâna a doua” este respinsă la verificarea tehnică.

Din cauza numărului foarte mare de autoturisme aduse de afară, a crescut semnificativ şi timpul de aşteptare pentru inspecția RAR, care depăşeşte 30 de zile în unele regiuni ale ţării.

Potrivit conducerii RAR, inspecţia tehnică este obligatorie şi a rămas singurul filtru înainte de înmatricularea autoturismelor de import rulate. Măririle de salarii pentru bugetari se vor face în etape, până în 2021.

Potrivit ministrului Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, la acea dată nu vor mai exista inechităţi în retribuirea angajaţilor din instituţiile publice.

Ea a mai spus că singurii care îşi vor primi salariile integral mărite anul viitor vor fi cei din sănătate.

Legea salarizării unitare va fi adoptată până la 1 iulie, iar primele majorări vor fi aplicate de la 1 ianuarie anul viitor. Comisia juridică a Senatului a amânat, pentru 21 martie, dezbaterea proiectului de lege pentru graţierea unor pedepse.

Senatul este prima Cameră sesizată în cazul acestui proiect de lege organică, iar iniţiator este Guvernul.

Termenul de adoptare tacită este în data de 25 aprilie.

Preşedintele Comisiei juridice, Şerban Nicolae consideră că de proiectul de lege pentru graţierea unor pedepse în varianta amendată de el ar putea beneficia aproximativ 2.700 de persoane. Un șomer din cinci își caută un loc de muncă pe internet.

Asa arată un raport al Băncii Mondiale.

La ora actuală, doar 20% dintre șomerii României utilizează internetul pentru a-și căuta un loc de muncă.

Dintre cei care au loc de muncă, aproape niciunul nu lucrează de acasă, în comparație cu 10% în țările din nordul și vestul Europei.

Reprezentanții Băncii Mondiale susțin că țările europene, inclusiv România, trebuie să realizeze politici pentru a ajuta angajații să se adapteze la noile locuri de muncă create de internet, pentru a evita creşterea inegalităţii şi a excluziunii sociale. Parlamentarii pot angaja persoanele cu care aleşii s-au aflat în raporturi de muncă în ultimii cinci ani.

Aceștia au adoptat propunerea legislativă.

Cu alte cuvinte, ei pot angaja la cabinetele lor inclusiv frați, fiice, fii, nore, cumnați sau soții.

Proiectul a fost contestat de numeroși analiști politici, care au spus că în acest fel s-ar încuraja nepotismul. Școlile vor avea internet wireless.

Ministrul educației, Pavel Năstase, a declarat că toate școlile din țară vor avea internet prin wi-fi și nu doar „internet la punct fix”.

Acesta a mai spus că este luată în calcul posibilitatea dotării școlilor fără calculatoare cu astfel de dispozitive ce sunt schimbate de universități, pentru a se putea derula orele de tehnologia informației și telecomunicației.

În acest sens, va fi desemnat un consilier al ministrului care se va ocupa doar de această problemă. Romfilatelia va lansa o emisiune de timbre specială cu teme religioase, pentru a marca Învierea Mântuitorului.

Anul acesta, emisiunea de mărci poștale dedicată Sfintelor Paști este deosebită întrucât creștinii ortodocși și catolici sărbătoresc Învierea Mântuitorului în aceeași zi.

Timbrele proiectului prezintă reproduceri iconografice aparținând celor două ramuri ale creștinismului.

Acestea sunt disponibile începând de mâine. Noile programe școlare pentru gimnaziu au fost publicate în Monitorul Oficial.

Potrivit acestora, scriitorii clasici ai literaturii române se vor regăsi în manuale, iar predarea istoriei nu-și mai asumă lupta pentru prevenirea și combaterea naționalismului.

După aceste programe școlare vor învăța elevii care la toamnă vor intra în clasa a V-a și vor primi manuale noi.

Ei vor continua apoi studiul după noua programă care, pentru clasa a VI-a, va intra în vigoare din toamna anului viitor. Judecătorii italieni susțin că un simbol religios poate influența votul.

Magistrații unui tribunal din Modena au ajuns la concluzia că laicitatea statului trebuie respectată, așa cum spune Constituția.

Prin urmare, judecătorii au decis că în acele sedii electorale, in mod special săli de clasă, în care există simboluri religioase, precum Crucifixul, trebuie date jos în ziua alegerilor.

