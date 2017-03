Revista Presei – Marţi “Vestea cea bună” – Curajul mărturisirii » ŞTIRI Știri 7 martie 2017 Biserica Ortodoxă Română cinsteşte astăzi pe Sfântul Ierarh şi Mucenic Efrem al Tomisului.

Acesta a fost al doilea episcop cunoscut al Eparhiei Tomisului, care a ocupat un timp scaunul de păstor al Daciei Pontice, după atestarea sinaxarelor greceşti şi latine.

El s-a născut în sudul Dunării din părinţi creştini, care l-au crescut de mic în frică de Dumnezeu.

A mers să se închine la Sfintele Locuri, în Israel şi a rămas aici şi a fost făcut preot şi slujitor la una din biserici.

A fost ucenic al patriarhului Hermon al Ierusalimului şi a propovăduit Evanghelia lui Hristos la popoarele „barbare” de la Gurile Dunării şi din jurul Pontului Euxin.

În marea persecuţie a lui Diocleţian din anii 304-305, fericitul episcop Efrem a fost prins, întemniţat şi chinuit la Herson (Crimeea), pentru a se lepăda de adevăratul Dumnezeu şi a se închina idolilor.

Aceasta a trimis o scrisoare Parlamentului prin care solicită retragerea acestei inițiative legislative pe care o consideră un atac la demnitatea persoanei şi la integritatea familiei.

Biserica doreşte să amintească faptul că darul nepreţuit al vieții are un curs firesc, iar natura are legile sale înscrise în Creație.

Totodată, Biserica susține că vocația pro-occidentală a națiunii noastre nu presupune copierea modelelor ideologice distructive.

Orice formă de subminare a familiei întemeiate pe căsătoria adevărată dintre un bărbat și o femeie este și un atentat la adresa drepturilor copiilor. Ziua de 9 martie a fost declarată Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din Perioada 1944-1989.

Legea a fost adoptată de Parlament, iar Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2017 drept An comemorativ al Patriarhului Justinian şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.

Patriarhia Română a transmis Centrelor eparhiale îndemnul de a săvârşi în această zi slujbe de pomenire a celor care au pătimit în timpul regimului comunist ateu, apărând credinţa în Dumnezeu şi demnitatea poporului român.

Cu acest prilej, Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia joi, de la ora 8, Sf. Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite la Catedrala Arhiepiscopală Sf. Ap. Petru și Pavel. Centrul Regional de Transfuzii Constanța are nevoie urgentă de grupe cu Rh negativ.

În această perioadă a crescut numărul urgențelor transfuzionale iar numarul celor care donează sânge a scăzut.

Pot dona sânge persoane cu vârsta cuprinsă între 18 şi 65 ani, cu greutatea peste 50 de kg, care nu au suferit de hepatită, TBC, sifilis, ulcer, epilepsie, diabet zaharat sau boli de inimă.

Cu trei zile înainte de donare este interzis consumul de băuturi alcoolice.

De asemenea, în ziua donării, se recomandă un mic dejun uşor şi minim 500 ml lichide.

Persoanele care efectuează o donare completă beneficiază la cerere de şapte tichete de masă pentru produse alimentare, o zi liberă la locul de muncă, în ziua donării, decontarea cheltuielilor de transport în comun în ziua donării între localitatea de domiciliu şi localitatea unde se efectuează donarea de sânge și reducere de 50% la transportul în comun pentru donatorii constănţeni pentru o perioadă de o lună. Magazinele pot fi amendate dacă au prețuri prea mici.

Potrivit Ordonanței Guvernului privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, vânzarea în pierdere a produselor este o practică interzisă comercianților.

Cu alte cuvinte, firmele nu pot să-și vândă produsele pe sume egale sau mai mici decât cele pe care le-au plătit la achiziție.

Acestea pot fi sancționate cu amenzi între 2.000 și 10.000 de lei. 1,7 milioane de copii mor în fiecare an din cauza poluării.

Așa arată un raport al Organizației Mondiale a Sănătății.

OMS atrage atenția că influența dăunătoare începe în uter și continuă dacă bebelușii și copiii sunt expuși la poluarea din mediul interior și exterior și la fumatul pasiv.

Astfel, crește riscul de pneumonie în timpul copilăriei și riscul de a dezvolta boli cronice respiratorii sau astm pe tot parcursul vieții.

De asemenea, poluarea aerului crește posibilitatea de apariție a bolilor de inimă, a atacului cerebral și a cancerului.

Potrivit raportului, copiii sunt de asemenea expuși la substanțe chimice dăunătoare prezente în alimente, apă, aer și produsele conexe din preajma lor. Registrul Auto Român ia în calcul interzicerea circulaţiei maşinilor cu volan pe partea dreaptă, după Brexit.

În acest sens a fost iniţiată o petiţie, prin care Parlamentul României este rugat să ia măsuri, întrucât aceste autoturisme produc accidente grave, din cauza vizibilităţii reduse a şoferilor în depăşiri sau la schimbarea benzilor de circulaţie.

Autoturismele cu volan pe partea dreaptă sunt preferate de şoferi deoarece sunt mai ieftine, iar procesul de înmatriculare este unul obişnuit.

În România sunt aproximativ 20.000 de maşini cu volan pe dreapta. RATC nu oferă transport gratuit doamnelor și domnișoarelor de 8 martie.

În urma unui anunț apărut în presa constănțeană, în care se informau doamnele și domnișoarele că mâine, 8 martie vor circula gratuit pe mijloacele de transport RATC, regia dezminte acest lucru, deoarece RATC și Primăria Constanța nu au făcut acest anunț.

Astfel, toți cetățenii care folosesc mijloacele de transport public ale RATC trebuie să folosească abonamente sau bilete RATC. Vremea va fi relativ rece și se vor semnala precipitații în toată țara.

ANM a anunțat estimările evoluției valorilor termice și a precipitațiilor pentru toate regiunile României,până pe 12 martie.

În Dobrogea, vremea va fi caldă pe tot parcursul intervalului, cu maxime termice ce se vor încadra în medie între 10 și 12 grade.

De asemenea, media temperaturilor minime se va situa peste cea climatologică specifică perioadei și va fi cuprinsă între 4 și 6 grade Celsius.

Va ploua slab, pe arii restrânse în jurul datei de 10 martie și în perioada 13-16 martie.

