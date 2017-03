“Tânărul creştin” – Modele de succes ŞTIRI Știri 6 martie 2017 Un nou contract între CNAS şi furnizorii de servicii medicale va aduce mai multe investigaţii gratuite pentru bolnavi de la 1 aprilie.

Printre acestea, se află investigaţiile pentru depistarea afecţiunilor tiroidiene în cazul copiilor mai mari de şase ani care au indice de masă corporală crescut, iar adulţii vor beneficia de analize gratuite pentru depistarea colesterolului mărit.

Elevii, ucenicii şi studenţii care nu au împlinit 26 de ani vor beneficia de servicii stomatologice gratuite.

Vor creşte cu 50 de lei tarifele decontate pentru îngrijirile medicale şi paliative la domiciliu, iar medicii de familie vor primi mai mulţi bani pentru pacienţii înscrişi pe listele lor.

Rezultatele obţinute urmează să fie afişate pe 31 martie, însă notele nu vor fi trecute în catalog.

Acestea vor fi analizate la nivelul fiecărei şcoli prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei sau la şedinţele cu părinţii. Autorităţile atrag atenţia că un cutremur asemenea celui din 1977 ar avea aceleaşi efecte devastatoare ca acum 40 de ani.

Potrivit statisticilor, 800 dintre cele peste 130 de mii de clădiri din capitală ar putea avea probleme mari în cazul unui astfel de fenomen.

Primăria Capitalei vrea să modifice legislaţia pentru a permite evacuarea cu uşurinţă a proprietarilor din aceste imobile cu scopul de a putea începe consolidarea lor.

Este o problemă la nivel naţional, a subliniat sâmbătă, ministrul Dezvoltării, Sevil Shaideh, care spune, însă, că nici primăriile nu cer bani pentru clădirile cu risc seismic.

La Constanţa, cele mai multe clădiri care prezintă risc seismic ridicat se află în zona peninsulară a oraşului. Numărul persoanelor cu alergii şi astm va creşte cu o treime în următorii 10 ani.

Aproximativ 20% din populaţia lumii a fost diagnosticată cu rinită alergică, iar 6% are cel puţin o alergie alimentară.

Alergiile se manifestă cel mai frecvent primăvara şi toamna, la schimbarea anotimpurilor şi sunt cauzate în general de praf, polen sau diferite substanţe.

Pentru prevenirea apariţiei simptomelor alergiilor, medicii recomandă aerisirea locuinţelor, tratarea zonelor cu mucegai din casă şi evitarea ieşirilor în aer liber la orele prânzului, acesta fiind intervalul de maximă circulaţie a polenului în aer. Timbrul de mediu nu va fi înlocuit cu o altă taxă, ci „cu un concept” implementat gradual.

Afirmația aparține ministrului Mediului, Daniel Constantin.

Potrivit acestuia, va fi creat astfel cadrul legislativ astfel încât autorităţile publice locale să decidă în perioada imediat următoare dacă vor introduce o anumită taxă pentru aceste maşini sau nu.

Ministrul a mai precizat că va fi un certificat de calitate a aerului sub formă de eco-viniete, ci cost redus, iar acestea vor fi eliberate atunci când maşinile merg să facă inspecţia periodică. Peste 300 de milioane de oameni din întreaga lume suferă de depresie.

Potrivit unui nou raport al Organizației Mondiale a Sănătății, în perioada 2005-2015, numărul persoanelor cu depresie a crescut cu 18%.

Aproape 800.000 de oameni pe an se sinucid din cauza depresiei, atrage atenţia OMS, care subliniază că mai mult femeile suferă din cauza depresiei decât bărbaţii.

În țările cu un nivel scăzut de trai, oamenilor care sunt deprimați, de multe ori nu li se pune un diagnostic corect, iar persoanele care nu au această problemă iau adesea în mod greșit antidepresive. Unul din zece români nu a mers niciodată la dentist.

De asemenea, un număr mare de români ajung în cabinetele stomatologice doar atunci când durerile devin insuportabile.

O consultaţie de rutină şi un detartraj costă între 50 şi 150 de lei, iar medicii ne recomandă un control o dată la şase luni.

Datele arată că doar unul din 20 de pacienţi a optat pentru un control de rutină anul trecut. Delfinariul din Constanța va lansa în toamnă un program de delfinoterapie, o premieră în țara noastră.

Acest proiect științific îi va ajuta pe copiii cu nevoi speciale, care nu vor mai fi nevoiți să plece în străinătate pentru acest tip de tratament.

Programul de terapie asistată de delfini se va desfășura cu ajutorul mai multor specialiști din diverse domenii legate de lucrul cu animalele și copiii cu nevoi speciale.

Proiectul va fi benefic și pentru delfini, care au o nevoie continuă de a participa la noi activități și de a-și îmbogăți mediul. Peste jumătate din români şi-ar schimba locul de muncă.

Astfel, 61% afirmă că urmăresc ofertele de joburi care apar în piaţă, 31% din aceştia consultă săptămânal site-urile de recrutare, în timp ce 30% caută zilnic oferte noi de angajare. Același studiu arată că angajaţii cu vârste de peste 45 de ani sunt cei mai activi în căutarea unui loc de muncă, aproape 40% din aceştia căutând zilnic oportunităţi de carieră.

Motivele pentru care respondenţii au declarat că şi-ar schimba locul de muncă actual sunt: pentru un loc de muncă mai potrivit abilităţilor şi aspiraţiilor lor; pentru un salariu mai bun și pentru o stabilitate mai mare a locului de muncă.

Cifrele Institutului Național de Statistică arată că rata şomajului s-a situat în luna ianuarie la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani. Peste 100 de persoane au murit de foame în două zile, în Somalia.

Această țară este afectată de o secetă declarată acum câteva zile catastrofă naţională, având în vedere pagubele provocate: secarea unor râuri, distrugerea recoltelor și moartea animalelor.

UNICEF a anunţat luna trecută că, din pricina secetei din Somalia, 270.000 de copii ar putea fi afectaţi anul acesta de malnutriţie acută severă.

