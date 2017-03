Revista Presei – Vineri “Tânărul creştin” – Modele de succes » ŞTIRI Știri 3 martie 2017 Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia astăzi, de la ora 17.00, Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Năvodari.

Mâine, de la ora 9, Ierarhul nostru va săvârși Sf. Liturghie la biserica Sf. Gherman din cartierul constănțean Poarta 6.

Slujba va fi transmisă în direct de postul nostru de radio. Duminică, Biserica Ortodoxă se va afla în duminica Ortodoxiei.

Aceasta se serbează din secolul 9 și marchează biruința credinței atât asupra celor ce negau cinstirea icoanei, cât și a tuturor ereziilor.

Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia de la ora 9, Sf. Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală Sf. Ap. Petru și Pavel.

După slujbă, se va merge în procesiune a icoanelor, pe următorul traseu: faleza Cazinoului, str. Remus Opreanu, str. Revoluției din 22 decembrie 1989, str. Arhiepiscopiei, catedrală.

Icoanele vor fi aduse și purtate în mâini de către credincioși, în semn de mărturisire a importanței cultului icoanei în viața Bisericii.

La ora 17.00, IPS Teodosie va oficia la catedrală slujba Vecerniei, urmată de o seară filocalică dedicată tinerilor, în care ierarhul va susține o meditație teologică pe tema: „Ortodoxia, dreapta credință”.

Procesiunea și seara filocalică sunt organizate în parteneriat cu ASCOR Constanța. Papa Francisc a lansat un apel la o rugăciune generală pentru creștinii persecutați pentru religia lor.

În fiecare lună, Suveranul Pontif lansează un videoclip ce conține tema de rugăciune pentru ceea ce el consideră principalele provocări ale omenirii.

Luna aceasta, papa abordează tema prigonirii din motive de credință a acestor oameni „obligați să-și abandoneze casele, lăcașurile de cult, pământurile și pe cei dragi”.

În videoclip apar imagini cu școli religioase, biserici și persoane care mențin un moment de reculegere și de rugăciune. Antibioticele actuale vor deveni ineficiente.

Organizația Mondială a Sănătății a atras atenția asupra riscului la care este expusă populația lumii în fața a 12 familii de bacterii considerate cele mai agresive.

Multe dintre aceste bacterii au evoluat deja în superbacterii mortale.

În acest context, specialiștii susțin că se impune de urgență dezvoltarea unor antibiotice noi.

Potrivit unui studiu realizat în Marea Britanie, bacteriile rezistente ar putea „omorî până la 10 milioane de oameni pe an, până în 2050, la fel de mult ca și cancerul”.

Cele mai frecvente cazuri în care populația face abuz de antibiotice sunt îmbolnăvirile de răceală și gripă.

Medicii atrag însă atenția că aceste afecțiuni sunt produse de virusuri, nu de bacterii, și, prin urmare, nu pot fi distruse de antibiotice. Cazurile de depresie la nivel mondial au crescut.

Potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății, la nivel global, numărul persoanelor care suferă de depresie a crescut cu 18% în ultima decadă, ajungând la 322 de milioane.

În medie, 5% dintre femei și 3,6% dintre bărbați sunt depresivi, ratele în rândul persoanelor în vârstă crescând la peste 7,5% pentru femei și 5,5% pentru bărbați.

La nivel mondial se pierd circa un trilion de dolari anual în urma scăderii productivității din cauza apatiei induse de depresie.

De asemenea, boala conduce la inabilitatea de a munci sau de a te descurca în viața de zi cu zi. Prețurile la RCA ar putea crește considerabil din luna mai.

Brokerii avertizează că atunci expiră perioada în care tarifele au fost plafonate, iar companiile vor reveni la tarifele de anul trecut.

Singura soluţie ar fi creşterea concurenței, prin intrarea unor firme noi pe piaţă.

Preţurile asigurărilor RCA s-au majorat cu 80% în medie între 2014 și 2016, tarifele acestora fiind plafonate în urma protestelor transportatorilor. Parlamentul European cere impunerea de vize americanilor.

Europarlamentarii au aprobat o rezoluţie care să aplice mecanismul de reciprocitate şi să le impună vize cetăţenilor americani, în replică la faptul că cetăţenii UE din cinci ţări, inclusiv România, au nevoie de vize pentru a călători în SUA.

Rezoluţia atrage atenţia Comisiei Europene că este obligată legal să aplice principiul reciprocităţii şi îi dă termen de două luni să îl pună în practică.

Europarlamentarii au avertizat în trecut că vor da Comisia în judecată, dacă va fi nevoie.

Românii, bulgarii, croaţii, polonezii şi ciprioţii au nevoie de vize pentru a intra pe teritoriul Statelor Unite. Copiii cu sindromul Down vor putea beneficia de însoţitor.

Ministrul Sănătăţii şi ministrul Muncii au semnat ordinul pentru aprobarea criteriilor de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora.

Modificarea actului normativ a fost realizată ca urmare a multiplelor sesizări adresate atât Ministerului Sănătăţii, cât şi Ministerului Muncii, de către asociaţii de părinţi ai copiilor diagnosticaţi cu afecţiuni genetice grave, precum sindrom Down, fibroza chistică și epidermoliza buloasă. Experţii Universtăţii Cambridge anunţă că au creat embrioni artificiali de şoarece, folosind celule stem.

Acest lucru reprezintă o premieră mondială.

Încercările anterioare n-au dat rezultatele scontate, deoarece dezvoltarea timpurie a embrionilor necesită ca celule diferite să se coordoneze reciproc.

Specialiștii speră ca reuşita să ajute pe viitor la îmbunătățirea tratamentelor pentru infertilitate. Ministerul Educației a afirmat că nu are în plan să introducă o materie cu denumirea „Educație sexuală” în școli.

În acest context, Ministerul a introdus o nouă materie, Educație pentru Sănătate, care vizează promovarea unui stil de viață sănătos, igienă, mediu, alimentație, valori ale familiei, valori umanitare, prevenire comportamente cu risc, violență și prim ajutor.

