Știri 2 martie 2017

În Postul Mare credincioşii pot participa la slujbele speciale rânduite de Biserică.

La catedrala arhiepiscopală Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia slujba Canonului cel Mare astăzi de la ora 17.

Mâine, de la ora 8, Ierarhul nostru va oficia Sf. Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite la biserica Sf. Maria de pe bd. 1 Mai.

Apoi, de la ora 17.00, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Năvodari.

Sâmbătă, de la ora 9, Înalt Prea Sfințitul Teodosie va săvârși Sf. Liturghie la biserica Sf. Gherman din cartierul constănțean Poarta 6. Duminică, Biserica Ortodoxă se va afla în duminica Ortodoxiei.

Aceasta se serbează din secolul 9 și marchează biruința credinței atât asupra celor ce negau cinstirea icoanei, cât și a tuturor ereziilor.

Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia de la ora 9, Sf. Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală Sf. Ap. Petru și Pavel.

Apoi, de la ora 12.00 se va merge în procesiune a icoanelor, pe următorul traseu: faleza Cazinoului, str. Remus Opreanu, str. Revoluției din 22 decembrie 1989, str. Arhiepiscopiei, catedrală.

Icoanele vor fi aduse și purtate în mâini de către credincioși, în semn de mărturisire a importanței cultului icoanei în viața Bisericii.

La ora 17.00, IPS Teodosie va oficia la catedrală slujba Vecerniei, urmată de o seară filocalică dedicată tinerilor, în care ierarhul va susține o meditație teologică pe tema: „Ortodoxia, dreapta credință”.

Procesiunea și seara filocalică sunt organizate în parteneriat cu ASCOR Constanța. Fundaţia Rădăcini anunţă începerea celei de-a doua ediţii a programului de burse de studiu pentru elevi.

Programul se adresează elevilor de la sate cu potenţial academic ridicat şi cu posibilităţi financiare limitate, care doresc să urmeze cursurile la zi ale unui liceu de top din oraşe.

11 burse de studiu vor fi acordate anul acesta în 11 judeţe, printre care Argeş, Constanţa, Călăraşi, Galaţi, Ialomiţa şi Tulcea.

Bursele pot acoperi cheltuielile cu cazarea elevilor pe parcursul celor patru ani de studiu, dar şi costurile cu întreţinerea materială.

Valoarea unei burse este de 4.500 lei pe anul şcolar. Peste un milion de persoane au de ieri pensii mărite cu 120 de lei.

Ministerul Muncii a anunțat că pensia minimă garantată creşte de la 400 la 520 de lei.

Măsura va avea un impact bugetar de peste un miliard de lei, potrivit datelor Consiliului Fiscal.

În schimb, o serie de măsuri fiscale care urmau să intre în vigoare de miercuri au fost amânate.

Este vorba despre TVA zero la vânzarea locuinţelor sub 450 de mii de lei şi pentru publicitate.

De asemenea, nu se mai aplică reducerea de TVA pentru materiile prime şi serviciile din agricultură, iar angajaţii din sistemul de sănătate nu vor mai primi o serie de sporuri la salariul de bază. 9% din pufuleţii de pe piaţă conţin o cantitate mai mare de acizi graşi saturaţi decât ar fi normal şi nu sunt recomandaţi copiilor.

Asociaţia Pro Consumatori trage un semnal de alarmă în privinţa produselor cu o încărcătură chimică mare.

În cele 32 de produse analizate s-au identificat 15 tipuri de aditivi alimentari şi a reieşit că 38% din produsele analizate conţin arome sintetice.

Numeroase studii realizate de instituții medicale și universități de prestigiu arată că grăsimile saturate cresc riscul de apariție a afecțiunilor cardiovasculare precum infarctul sau accidentul vascular cerebral și sunt un factor de risc pentru cancerele de colon și sân. Prefectul judeţului Constanţa, Adrian Nicolaescu, a cerut primarilor din judeţ să acorde bani elevilor pentru transport şi burse şcolare, conform legislaţiei în vigoare.

Acesta susţine că circulara trimisă primăriilor vine ca urmare a solicitărilor primite în acest sens din partea Asociaţiei Elevilor din Constanţa:

Potrivit acesteia, într-un număr important de comune prevederea legislativă se respectă, dar există câteva localități unde primarii spun că nu au buget. Guvernul găzduieşte lansarea unui parteneriat global şi a unei campanii împotriva violenţei asupra copiilor, derulată în parteneriat cu UNICEF.

Premierul Sorin Grindeanu a reafirmat că România este angajată în combaterea acestui fenomen şi şi-a exprimat susţinerea pentru campania de informare şi de conştientizare împotriva violenţei, exploatării şi abuzului asupra copiilor.

El a mai spus că cei mici trebuie să fie crescuţi într-un mediu sigur şi lipsit de violenţă. Programul Rabla va continua și în acest an.

Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Daniel Constantin care a precizat că valoarea tichetelor va crește de la 6.500 de lei, cât a fost în 2016, la 8.000 de lei.

Bugetul alocat pentru Programul Rabla va fi la fel ca anul trecut, respectiv 220 de milioane de lei, iar cel mai probabil acest program va începe la sfârșitul lunii aprilie.

Potrivit ministrului Mediului, pentru programul Rabla Plus va fi alocată o sumă mai mare față de anul trecut, iar în paralel Ministerul Mediului vrea să finanțeze crearea de stații de încărcare a mașinilor mașinilor electrice.

Totodată, Ministerul Mediului intenționează să aloce fonduri primăriilor care vor să achiziționeze autobuze electrice. Firmele ar putea primi câte 300 de euro pentru fiecare absolvent angajat.

Potrivit Ministerului Muncii, condiţia este ca tinerii să rămână cel puţin 3 ani în companie, iar la final să primească certificate de stagiari sau ucenici.

În România, rata şomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani este de 24 la sută, în timp ce în Spania sau Grecia se apropie de 50%. Ieri a început în toată țara Luna pentru Viață 2017.

Aceasta va culmina cu Marșul pentru Viață România și Republica Moldova.

În această perioadă, în toată țara vor avea loc evenimente pro-viață: lansări de cărți, conferințe, ateliere cu copii și părinți.

Anul acesta, Marșul pentru Viață se va desfășura pe 25 martie.

Marșul pentru Viață este o mișcare globală apolitică și aconfesională de promovare a dreptului la viață începând de la concepție și a nevoii de sprijinire a femeilor în criză de sarcină. A apărut ca reacție la retragerea protecției legale pentru copiii nenăscuți existente în SUA până în 1973.

