“Dileme ale Mileniului 3″ – Post și înfrânare Revista Presei – Marţi » ŞTIRI Știri 28 februarie 2017 Biserica Ortodoxă cinsteşte astăzi pe Sfinţii Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman din Dobrogea.

Aceştia sunt originari din Dobrogea şi au fost contemporani şi chiar prieteni aproape toată viaţa lor, în timpul secolelor 4-5.

Ambii au plecat din Dobrogea pentru a căuta desăvârşirea creştină în pustia Egiptului, după care au ajuns la Constantinopol, unde au fost hirotoniţi de către Sfântul Ioan Gură de Aur, Gherman ca preot iar Ioan Casian ca diacon.

În anul 405, urmare a exilului nedrept care a fost impus Sfântului Ioan Gură de Aur, cei doi sfinţi dobrogeni au ajuns la Roma, pentru a-l înştiinţa pe papa Inocenţiu I despre nedreptatea făcută patriarhului de Constantinopol.

Aici Sfântul Ioan Casian a fost hirotonit preot, iar după 10 ani a ajuns la Marsilia, unde a întemeiat două mânăstiri, una de călugări şi alta de maici, după rânduiala patristică a Răsăritului, motiv pentru care sfântul dobrogean este socotit întemeietor al monahismului patristic apusean.

În jurul anului 435, Sfântul Ioan Casian s-a mutat către Domnul, iar sfintele sale moaşte se păstrează şi astăzi în mânăstirea întemeiată de el.

Ambii sfinţi au fost canonizaţi de către sfântul Sinod în anul 1992 şi sunt cinstiţi pe data de 29 februarie în anii bisecţi, sau pe 28 februarie dacă anul nu este bisect.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia sâmbătă, Sfânta Liturghie la biserica Sf. Gherman din cartierul constănțean Poarta 6. Plafonul pentru programul Prima Casă în acest an va fi stabilit la 2,5 miliarde de lei.

Ministrul Finanţelor, Viorel Ştefan, a declarat că vor fi aprobate normele metodologice de implementare a programului ”Prima casă”.

Ministrul a mai spus că va face o serie de propuneri privind metodologia de transpunere în derulare a programului.

Ele vizează reducerea birocraţiei şi direcţionarea programului în special pentru construcţii noi şi construcţii consolidate. Zilele acestea va fi semnat contractul privind vaccinul hexavalent.

Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Florian Bodog.

Potrivit oficialului, vaccinul hexavalent ar urma să se găsească în farmacii de la finalul lunii martie. Pensiile vor crește din nou de luna viitoare.

Guvernul a hotărât ca de la 1 martie să pună în aplicare majorarea pensiei sociale minime cu 30%.

De asemenea, începând de la 1 iulie pensia va crește și mai mult.

Guvernul mai intenționează să crească salariile minime brute pentru angajați până la 1,750.

Astfel, începând cu 1 martie, pensia socială minimă va crește de la 400 la 520 de lei. Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă prin care sprijină dezvoltarea sistemului de sănătate în mediul rural.

Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a declarat că se urmăreşte ca un număr cât mai mare de oameni să aibă acces la servicii medicale, în special şomerii, cei din comunităţile rrome, persoanele din familiile monoparentale, sau bolnavii cronici.

Decizia prevede înfiinţarea unor centre locale care să ofere, atât servicii medicale, cât şi de asistenţă socială.

Florian Bodog a mai arătat că acest act normativ trebuia să fie adoptat în regim de urgenţă, pentru că există un vid legislativ în domeniu, precum şi pericolul ca România să nu mai poată accesa fonduri europene, în valoare de 355 de milioane de euro. Vremea va fi caldă în următoarele două săptămâni la Constanța.

Astfel, potrivit meteorologilor, media valorilor termice diurne va oscila între 11 şi 13 grade.

Excepţie vor face zilele de la jumătatea lui martie, când se va răci, iar media maximelor termice se va situa în jurul valorii de 9 grade.

Temperaturile minime vor fi în creştere până în jurul valorii de 5 grade.

Temporar, va ploua în jurul datei de 2 martie şi după data de 7 martie, iar în restul intervalului, condiţiile de ploaie vor fi reduse. Funcționarii publici vor avea spor de risc și solicitare neuropsihică de 50% din salariul de bază.

Senatorii au votat acordarea acestui spor, după ce judecătorii CCR s-au împotrivit prevederii ca aceste beneficii să fie incluse în salariul de bază, așa cum votaseră inițial parlamentarii.

Senatul este primă cameră sesizată în acest caz, forul decizional fiind Camera Deputaților. Normele de aplicare la programul „Prima Chirie”, prin care şomerii angajaţi la mai mult de 50 de kilometri de localitatea de domiciliu primesc o primă de relocare, au fost puse în dezbatere publică de către Ministerul Muncii.

Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună şi este în cuantum de 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei.

Această primă se acordă, la cerere, lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni. Coaliția pentru Familie solicită Parlamentului respingerea proiectului legii parteneriatului civil.

Printre motivele solicitării se numără suprapunerea juridică și conceptuală între parteneriat și căsătorie, parteneriatele civile urmând să se substituie căsătoriei în formarea unei familii. Astfel, propunerea legislativă are ca scop modificarea radicală, conform unei agende ideologice, a legislației familiei, împotriva valorilor culturale și istorice ale societății românești.

În scrisoare se mai arată că încurajarea concubinajului prin legiferarea parteneriatului civil este contrară intereselor copiilor, conform concluziilor unor studii internaționale de amploare. ONU avertizează asupra riscului la care sunt supuşi copiii emigranţi.

UNICEF a anunţat că aproape 26.000 de copii – majoritatea neînsoţiţi de părinţi – au traversat Marea Mediterană anul trecut. Într-un nou raport, UNICEF precizează că mulţi copii suferă violenţe şi abuzuri sexuale, din cauza traficanţilor de carne vie.

Documentul relevă, de asemenea, că rareori există rapoarte în acest sens, deoarece copiii se tem să nu fie arestaţi sau expulzaţi.

