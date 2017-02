Știri 25 februarie 2017 Revista Presei – Luni » ŞTIRI Știri 27 februarie 2017 Astăzi, în Biserica Ortodoxă începe Postul Mare.

Este cel mai aspru şi cel mai lung post dintre posturile rânduite de biserică.

El ne aduce aminte de cele 40 de zile pe care Mântuitorul le-a postit în Muntele Carantaniei, înainte de a ieşi la propovăduire, dar şi de toate perioadele de 40 de zile mai însemnate din istoria Vechiului Testament.

Durata totală a postirii este de 48 de zile, până la Duminica Învierii Domnului, deoarece după Postul Mare urmează Săptămâna Patimilor.

În tot acest timp, credincioşii consumă alimente de post şi participă la slujbele special rânduite în biserică pentru această perioadă.

Dezlegări la peşte vor fi numai de sărbătoarea Buneivestiri, pe 25 martie şi în Duminica Floriilor, pe 9 aprilie. În Postul Mare credincioşii pot participa la slujbele speciale rânduite de Biserică.

Acestea încep chiar din această seară, cu slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, slujbă ce va fi săvârşită în primele 4 zile ale acestui post.

La catedrala arhiepiscopală Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia slujba Canonului de la ora 17.

Miercuri, de la ora 8, Ierarhul nostru va săvârşi Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite.

Vineri, de la ora 17.00, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Năvodari.

Slujba Canonului cel Mare este de fapt un imn liturgic dedicat pocăinţei pe care suntem datori să o facem faţă de Dumnezeu, din cauza păcatelor şi greşelilor noastre.

De asemenea, o altă slujbă specială din acest post va fi şi slujba deniilor din a 5-a şi ultima săptămână a postului, cea a Patimilor Domnului.

Postul nostru de radio va transmite slujba Canonului cel Mare în direct. Înscrierile pentru clasa zero încep astăzi.

Părinții care vor să își înscrie copiii la școală trebuie să știe că cererile pot fi completate on-line sau la unitățile de învățământ.

Legislația prevede că în clasa pregătitoare sunt înscriși obligatoriu copiii care împlinesc șase ani până pe 31 august 2017, în timp ce copiii care împlinesc șase ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2017 pot fi înscriși în clasa pregătitoare cu condiția să dea un test de evaluare psihosomatică.

Prima etapă de înscriere a copiilor în învățământul primar se încheie pe 16 martie. Produsele alimentare ce ajung în România vor fi verificate mult mai atent.

Autorităţile române vor verifica dacă există un dublu standard, în ceea ce priveşte calitatea produselor alimentelor în estul şi vestul Europei.

Liderii statelor din grupul de la Vişegrad – Cehia, Polonia, Ungaria şi Slovacia se vor întâlni la Bratislava pentru a cere Uniunii Europene să ia măsuri împotriva companiilor producătoare de alimente, care introduc ingrediente de calitate inferioară în produsele destinate statelor membre mai sărace. Școlile ar putea deveni independente din punct de vedere energetic.

Ministerul Mediului a anunţat că se pregăteşte un program intitulat „Şcoala Verde”, în cadrul căruia unităţile de învăţământ vor avea surse proprii de energie.

Potrivit acestuia, vor fi continuate şi proiectele „Casa Verde” şi „Casa Verde Plus”, pentru achiziţionarea de sisteme moderne de încălzire, cu ajutorul unei sume oferite de stat. Ministerul Mediului are mai multe variante de lucru pentru înlocuirea timbrului de mediu.

Ministrul Daniel Constantin a declarat că se află în discuție rovigneta pentru toți conducătorii auto, dar diferențiată în funcție de gradul de poluare al mașinii, și stickere colorate, care ar urma să fie lipite pe parbriz și să permită accesul în anumite zone.

El a mai spus că timbrul de mediu era o taxă aplicată în mod discriminatoriu.

Potrivit ministrului, la nivel mondial, există trei sisteme – fie o taxă de înmatriculare, fie un impozit plătit anual în funcție de capacitatea cilindrică a mașinii și emisiile de CO2, fie o taxă suplimentară de combustibil. Salatele de icre de pe piață sunt periculoase pentru sănătate.

Experții Asociației Pro Consumatori au analizat, în cadrul Campaniei Naționale de Informare și Educare: ”Să învățăm să înțelegem eticheta!”, diverse sortimente de icre din comerţ.

La aproape jumătate dintre acestea, conținutul de icre variază între 6 și 11%, iar mai mult de jumătate conțin icre tarama, un amestec de icre de calitate inferioară de la diferite specii de pești.

De asemenea, 80% din produsele analizate conțin conservanți,

69% au acid citric, iar 52% între 5 şi 7 aditivi alimentari.

Consumul salatelor de icre cu substanţe chimice este asociat în mod direct cu perturbarea florei intestinale, rezultată ca urmare a creşterii nivelului de toxicitate regăsit în tractul intestinal. Vaccinul tetravalent va fi distribuit în toată țara de mâine.

Pentru vaccinul hexavalent contractul va fi semnat săptămâna viitoare, iar Ministerul Sănătății a primit garanții că prețul de la licitația anuală va fi păstrat.

Vaccinul hexavalent protejează împotriva unor boli ca difterie, tetanos, tuse convulsivă, poliomielită și Hepatită B, și se administrează la 2, 4 și 11 luni.

În schimb, vaccinul tetravalent, se administrează la 6 ani, iar bolile împotriva cărora oferă protecție sunt: difterie, tetanos, tuse convulsivă și poliomielită. Guvernul va elimina TVA-ul pentru achiziţiile de locuinţe de la 1 martie.

Taxa pe Valoarea Adăugată va fi eliminată însă numai pentru imobilele sub 100.000 de euro.

