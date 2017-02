Știri 24 februarie 2017 ŞTIRI Știri 25 februarie 2017 Biserica Ortodoxă va cinsti marți pe Sfinţii Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman din Dobrogea.

Cu acest prilej, mâine, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși de la ora 8.45 Sfânta Liturghie la mănăstirea „Sf. Ioan Casian” de lângă localitatea Târgușor.

Credincioșii vor putea cinsti moaștele Sf. Efrem cel Nou și un papucel al sfântului, aduse de la mănăstirea „Sf. Dionisie Exiguul și Sf. Efrem cel Nou”, din apropiere.

Sfântul Cuvios Ioan Casian s-a născut prin anul 360, iar Sfântul Cuvios Gherman în jurul anului 368.

Încă din tinerețe Sfinții Ioan Casian și Gherman s-au dedicat vieții monahale. Ambii sfinţi au fost canonizaţi de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1992. Proiectul Arhiepiscopiei Tomisului „Apărători ai ortodoxiei între Dunăre și Mare în timpul comunismului” a debutat săptămâna aceasta în școlile și liceele constănțene.

Acesta cuprinde o prezentare tematică în cinci licee și un concurs de desene pentru gimnaziu și liceu.

Invitatul acestui eveniment este Președintele Filialei Constanța a Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, Paul Andreescu, care poartă dialoguri cu elevii constănțeni.

Astfel, luni, Paul Andreescu se va întâlni cu elevii Liceului Teoretic Decebal.

De asemenea, dialoguri cu elevii vor mai avea loc pe 1 martie, la Liceul Teoretic Traian și pe 6 martie, la Liceul de Telecomunicații.

Concursul de desene se adresează elevilor din mediul gimnazial și preuniversitar și se desfășoară în perioada 20 februarie – 31 martie.

În urma acestuia vor fi realizate o festivitate de premiere și o expoziție cu cele mai bune lucrări în biblioteca Arhiepiscopiei Tomisului, în perioada 3-7 aprilie. Taina sfântului Maslu va fi oficiată la începutul postului mare la Biserica greacă din Constanța.

Aceasta va fi săvârșită de un sobor de șapte preoți în dimineața zilei de luni, de la ora 9.

Credincioșii vor putea cinsti părticele din moaștele sfinților Împărați Constantin și Elena, ale sfinților Gheorghe, Dumitru și Ciprian precum și o părticică din lemnul Sfintei Cruci, ce vor fi aduse de la biserica Sf. Împărați din Constanța. România alocă cel mai mic procent din PIB pentru sănătate dintre toate ţările Uniunii Europene.

Așa arată un raport Eurostat.

Este vorba despre 5,1%, mult mai puţin decât Bulgaria, unde 8,5% din PIB merge la sănătate.

Țara noastră este pe ultimul loc în Europa şi când vine vorba de suma alocată pe cap de locuitor pentru sănătate, și anume 388 de euro.

Bulgaria alocă peste 500 de euro, iar Ungaria peste 750.

De asemenea, la capitolul îngrijire preventivă, România a alocat doar 0,8% din cheltuielile pentru sănătate. Capitala României se situează pe primul loc în topul celor mai aglomerate orașe din Europa.

Bucureștiul a fost inclus din nou în topul celor mai aglomerate orașe din punct de vedere al traficului, și a reușit să urce în clasament de pe locul 6 pe locul trei.

Potrivit topului, Bangkok-ul are cel mai aglomerat trafic în orele de vârf pentru al doilea an consecutiv.

Pe locul doi se află Mexico City, urmat de București, Jakarta și Moscova.

Studiul a contorizat traficul pe tot anul, în 390 de orașe din 48 de țări din jurul lumii. Oamenii nu ar trebui să muncească mai mult de 39 de ore pe săptămână.

Specialiștii australieni au realizat un studiu în urma căruia au stabilit numărul maxim de ore lucrătoare admise pe săptămână.

Potrivit studiului, dacă o persoană lucrează mai mult de 39 de ore, acest lucru poate duce la dereglări ale stării psihice şi fizice.

În timpul cercetării, au fost analizate date culese de la peste 8.000 de australieni.

Experţii recomandă acordarea unei atenţii deosebite problemei reducerii numărului de ore lucrătoare, în special pentru femei, deoarece acestea efectuează şi activităţi casnice.



Înscrierile pentru clasa zero încep de săptămâna viitoare.

Părinții care vor să își înscrie copiii la școală trebuie să știe că cererile pot fi completate on-line sau la unitățile de învățământ.

Legislația prevede că în clasa pregătitoare sunt înscriși obligatoriu copiii care împlinesc șase ani până pe 31 august 2017, în timp ce copiii care împlinesc șase ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2017 pot fi înscriși în clasa pregătitoare cu condiția să dea un test de evaluare psihosomatică.

Prima etapă de înscriere a copiilor în învățământul primar începe în data de 27 februarie și se încheie pe 16 martie. Drepturile personalului nedidactic din învățământ se vor încadra între salariul minim pe economie, 1.450 de lei și suma de 1.947 lei.

Guvernul a promovat în ședința de joi o ordonanță de urgență pentru soluționarea problemelor de salarizare a personalul nedidactic din învățământ, se arată într-un comunicat de presă transmis de Executiv.

Aproximativ 53 de mii de oameni din învățământ vor beneficia de creșterile salariale.

Soluția găsită presupune așezarea pe grilă, în funcție de vechime, a salariilor acestei categorii de personal, iar măsura va fi aplicată începând cu luna februarie 2017. Durata concediului paternal acordat la nașterea copilului nu va mai fi dublată.

Proiectul a fost respins după ce a stat blocat în Parlament mai mult de un an.

Motivul respingerii este că extinderea concediului genera un efort financiar suplimentar pentru angajator.

Inițiativa legislativă prevedea dublarea duratei concediului paternal acordat prin lege la nașterea unui copil, de la 5 la 10 zile.

Inițiatorii legii au explicat necesitatea extinderii perioadei de concediu paternal prin faptul că rezolvarea unor acte administrative necesare la nașterea copilului durează adesea mai mult de 5 zile, cât prevede legea pentru concediul paternal în prezent. Aproape 5% din vehiculele verificate de inspectorii RAR prezentau pericol iminent de accidente.

Mașinile aveau defecțiuni grave la sistemele de frânare și direcție, la punți și fuzete.

Registrul Auto Român a verificat anul trecut în trafic peste 75.000 de vehicule în toată țara, iar la jumătate dintre acestea, s-a depistat cel puțin o neconformitate tehnică.

Din punct de vedere al siguranței rutiere însă, procentajul de respingere al vehiculelor neconforme a fost 37%.

Directorul general al Registrului Auto Român, George-Adrian Dincă, menționează că rezultatele controalelor desfășurate în trafic nu reflectă starea generală a parcului auto din România, deoarece echipajele mixte RAR – Poliție opresc pentru verificare doar acele vehicule care sunt susceptibile de a prezenta defecțiuni. Parlamentul din Olanda a votat pentru legalizarea cultivării cannabisului.

Acesta oferă, astfel, sprijin legal toleranţei deja existente faţă de acest drog.

