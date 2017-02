“Lecţia de religie” – Om duhovnicesc, om cosmic ŞTIRI Știri 23 februarie 2017 Biserica Ortodoxă va cinsti marți pe Sfinţii Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman din Dobrogea.

Cu acest prilej, sâmbătă, de la ora 8.45, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sf. Liturghie la schitul „Sfântul Gherman”, din apropierea localității Băneasa.

Duminică, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși de la ora 8.45 Sfânta Liturghie la mănăstirea „Sf. Ioan Casian” de lângă localitatea Târgușor.

Credincioșii vor putea cinsti moaștele Sf. Efrem cel Nou și un papucel al sfântului, aduse de la mănăstirea „Sf. Dionisie Exiguul și Sf. Efrem cel Nou”, din apropiere. Biserica Ortodoxă Română îl pomenește astăzi pe Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei.

Sfântul Policarp era din Efes și s-a născut din părinți binecredincioși, Pangratie și Teodora, pe când ei erau în temniță, închiși pentru credință.

Fiind osândiți la moarte părinții lui și tăindu-li-se capetele, pruncul a fost luat și crescut de o milostivă creștină, cu numele Calista, care l-a botezat, dându-i numele Policarp, iar la vremea cuvenită l-a învățat dreapta credință și poruncile Evangheliei Domnului.

Pe vremea împăratului Marc Aureliu (161-180), Sfântul Policarp a fost osândit la moarte pentru credința lui și a fost ars de viu.

Creștinii au adunat moaștele sale cu evlavie și le-au așezat la loc de cinste.

Biserica îi face pomenire în fiecare an la data de 23 februarie. Statisticile oficiale raportează în ultimii ani o incidenţă mai mică a cazurilor de violenţă în familie.

Este vorba doar de cazuri raportate autorităţilor, cu toate acestea, victimele violenţei domestice rămân cu traume greu de vindecat, iar copiii, cu un tipar comportamental violent.

Aceste suferinţe au determinat Biserica să vină întru ajutorul victimelor violenţei domestice, înfiinţând aşezăminte de primire şi consiliere.

Centrul de primire în regim de urgență a victimelor violenţei domestice din Capitală este o componentă a Aşezământului social „Justinian Patriarhul”, din cadrul Asociaţiei Diaconia a Arhiepiscopiei Bucureştilor.

În componenţa acestui aşezământ este inclus şi Centrul de zi pentru copii în cadrul căruia există şi un paraclis unde persoanele abuzate se pot ruga şi primi sfaturi duhovniceşti. Primăria Constanța grăbește procedurile pentru proiectele de reabilitare a școlilor.

Municipalitatea intenționează, anul acesta, să depună mai multe proiecte pentru a obține finanțare europeană, în cadrul exercițiului financiar 2014-2020.

Printre investițiile pentru care se doresc bani europeni se numără și reabilitarea unor școli.

În acest sens, Primăria Constanța a demarat mai multe proceduri de achiziție ce au ca obiect servicii de elaborare a documentației tehnico-economică, analize cost-beneficiu, documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor.

9 martie este ultima zi pentru depunerea ofertelor. Aproape 1,4 milioane de copii din Sudanul de Sud, Nigeria, Somalia și Yemen riscă să moară de foame anul acesta, a avertizat UNICEF.

Guvernul din Sudanul de Sud și ONU au declarat oficial, săptămâna aceasta, stare de foamete în mai multe zone ale țării.

Este pentru prima oară în șase ani când niște autorități au decretat stare de foamete, relatează Sky News.

În Sudanul de Sud, peste 270.000 de copii suferă de malnutriție severă, au atras atenția reprezentanții UNICEF, în timp ce asociația Salvați Copiii susține că peste un milion de copii se afla în pragul foametei. În Constanța s-au înregistrat cele mai multe cazuri de gripă aviară la păsări sălbatice.

Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat ultima situație privind evoluția influenței aviare în țara noastră.

De la ultima raportare, din 13 februarie, ANSVSA precizează, într-un comunicat, că a mai fost confirmat un focar de influență aviară la păsări domestice, în județul Giurgiu, numărul lor ajungând la 13.

În Constanța s-au înregistrat cele mai multe cazuri, respectiv 42, iar în prezent sunt confirmate două focare active.

În total, la nivel național numărul păsărilor domestice afectate de boală se ridică la aproape 1.200. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța va fi deschis sâmbăta aceasta pentru cei care vor să doneze sânge și nu o pot face în timpul săptămânii.

Pe 25 februarie, centrul va fi deschis între orele 9 și 13.30.

Reprezentanții instituției amintesc că solicitările de sânge și componente sanguine ale spitalelor din județul Constanța și din București sunt în creștere, dar numărul donatorilor se menține în această perioadă la un nivel insuficient, comparativ cu cererile.

Pacienți cu boli grave, copii și adulti, au nevoie de tratament transfuzional pentru a se însănătoși. Înscrierile pentru clasa zero încep de săptămâna viitoare.

Părinții care vor să își înscrie copiii la școală trebuie să știe că cererile pot fi completate on-line sau la unitățile de învățământ.

Legislația prevede că în clasa pregătitoare sunt înscriși obligatoriu copiii care împlinesc șase ani până pe 31 august 2017, în timp ce copiii care împlinesc șase ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2017 pot fi înscriși în clasa pregătitoare cu condiția să dea un test de evaluare psihosomatică.

Prima etapă de înscriere a copiilor în învățământul primar începe în data de 27 februarie și se încheie pe 16 martie. Drepturile personalului nedidactic din învățământ se vor încadra între salariul minim pe economie, 1.450 de lei și suma de 1.947 lei.

Guvernul promovează în ședința de azi o ordonanță de urgență pentru soluționarea problemelor de salarizare a personalul nedidactic din învățământ, se arată într-un comunicat de presă transmis ieri de Executiv.

Discuții în acest sens au avut loc, ieri dimineața, între premierul Sorin Grindeanu, ministrul Educației Naționale, Pavel Năstase, și reprezentanții sindicatelor din educație.

Aproximativ 53 de mii de oameni din învățământ vor beneficia de creșterile salariale. O prezență militară sporită a forțelor NATO în Marea Neagră ar escalada tensiunile, a afirmat vicepreședintele Adunării Naționale bulgare, Krasimir Karaka-chanov.

Politicianul bulgar consideră că decizia NATO de a-și spori prezența aeriană și navală în Marea Neagră va escalada tensiunile în regiunea Mării Negre și va intensifica confruntarea între Alianța Nord-Atlantică și Rusia în contextul crizei ucrainene.

Bulgaria, o țară balcanică cu o lungă zonă de coastă la Marea Neagră, s-a alăturat NATO în 2004.

Un sondaj recent publicat de Bloomberg arăta că cetățenii din Bulgaria, alături de cei din Grecia, Slovenia și Turcia, au răspuns că ar prefera ca în cazul unui atac să fie apărați de către Rusia, și nu de Alianța Nord Atlantică.

