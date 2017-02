“Vestea cea bună” – Încotro mergem? ŞTIRI Știri 22 februarie 2017 Biserica Ortodoxă va cinsti marți pe Sfinţii Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman din Dobrogea.

Cu acest prilej, sâmbătă, de la ora 8.45, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sf. Liturghie la schitul „Sfântul Gherman”, din apropierea localității Băneasa.

Duminică, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși de la ora 8.45 Sfânta Liturghie la mănăstirea „Sf. Ioan Casian” de lângă localitatea Târgușor.

Credincioșii vor putea cinsti moaștele Sf. Efrem cel Nou și un papucel al sfântului, aduse de la mănăstirea „Sf. Dionisie Exiguul și Sf. Efrem cel Nou”, din apropiere. Arhiepiscopia Tomisului a relansat revista Tomisul Ortodox.

Aceasta va apărea lunar, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Primul număr al revistei cuprinde articole de istorice recentă legate de comemorarea mărturisitorilor din închisorile comuniste, articole de dogmatică, modele de cateheză, despre Sfinții Părinți dobrogeni și altele.

Semnatarii articolelor sunt preoți, profesori și teologi de la Universitatea Ovidius, Universitatea București și Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.

Revista Tomisul Ortodox a apărut prima dată în anul 1990. De la 1 martie, medicii vor putea prescrie direct 24 de medicamente care, până acum, se acordau numai cu aprobarea comisiilor de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Instituţia a lansat în dezbatere publică un nou formular, care va trebui completat de medici odată cu desfiinţarea respectivelor comisii.

Noul formular este, totodată, un instrument de monitorizare şi control al costurilor prescrierilor de medicamente cu impact financiar semnificativ asupra bugetului CNAS, în condiţiile în care preţul unui singur medicament de acest fel poate ajunge până la 200.000 lei. Autorităţile române urmează să prezinte o alternativă la taxa pentru Timbrul de mediu.

Anunţul a fost făcut de ministrul Mediului Daniel Constantin.

El a explicat că noul sistem nu va veni ca o impozitare suplimentară către cetăţeni, dar va urmări reducerea numărului de autoturisme poluante din marile aglomerări.

Demnitarul a mai spus că anul acesta din Fondul de Mediu şi alte fonduri de profil, se vor finanţa 11 programe, printre care înlocuirea taxei de timbru, sau programele Rabla şi Rabla Plus, Casa verde şi Casa verde plus. Numărul afecţiunilor respiratorii este în creştere la Constanţa faţă de săptămâna trecută.

Au fost diagnosticate 27 cazuri, dintre care 20 au fost spitalizate.

Săptămâna trecută au fost înregistrate 21 de cazuri de viroze şi 15 bolnavi internaţi.

La ora actuală, aproximativ 80% dintre cazurile de decese asociate gripei se produc în rândul persoanelor vârstnice. Capitala României se situează pe primul loc în topul celor mai aglomerate orașe din Europa.

Bucureștiul a fost inclus din nou în topul celor mai aglomerate orașe din punctul de vedere al traficului, și a reușit să urce în clasament de pe locul 6 pe locul trei.

Potrivit topului, Bangkok-ul are cel mai aglomerat trafic în orele de vârf pentru al doilea an consecutiv.

Pe locul doi se află Mexico City, urmat de București, Jakarta și Moscova.

Studiul a contorizat traficul pe tot anul, în 390 de orașe din 48 de țări din jurul lumii. Primăria din Cluj-Napoca este obligată să monteze plăcuțe bilingve la intrarea în oraș.

Tribunalul Cluj a admis cererea unei asociații care a solicitat ca primarul Emil Boc să amplaseze plăcuțe indicatoare cu denumirea și în limba maghiară a municipiului Cluj-Napoca.

Reprezentanții primăriei a afirmat că asociația respectivă a formulat cereri ca plăcuțele să fie inscripționate cu denumirea orașului și în alte limbi, dar acestea au fost respinse.

Decizia Tribunalului poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Cluj, în termen de 15 zile, Primăria urmând a contesta în instanță decizia Tribunalului Cluj. Comisia juridică a Camerei Deputaților a amânat pentru a doua oară discutarea inițiativei cetățenești de modificare a Constituției, prin care se stabilește că familia este întemeiată pe căsătoria între un bărbat și o femeie.

Președintele Comisiei, deputatul Eugen Nicolicea, a explicat că se așteaptă un raport din partea Comisiei de regulament.

Aceasta trebuie să decidă care dintre cele două Camere parlamentare este prima sesizată în astfel de cazuri. Parlamentul din Olanda a votat pentru legalizarea cultivării cannabisului.

Acesta oferă, astfel, sprijin legal toleranţei deja existente faţă de acest drog.

Până acum, marijuana era, teoretic, ilegală, însă poliţia olandeză nu deschide dosar penal pentru posesia drogului în cantităţi mici, iar cafenelele vând marijuana în mod deschis. Dacă va fi adoptată de Senat, noua lege le-ar oferi acestora o sursă legală de aprovizionare.

