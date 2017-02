“Dileme ale Mileniului 3″ – Cinstirea sfinților prin icoane și moaște Revista Presei – Marţi » ŞTIRI Știri 21 februarie 2017 Proiectul Arhiepiscopiei Tomisului „Apărători ai ortodoxiei între Dunăre și Mare în timpul comunismului” a debutat ieri în școlile și liceele constănțene.

Acesta cuprinde o prezentare tematică în cinci licee și un concurs de desene pentru gimnaziu și liceu.

Invitatul acestui eveniment este Președintele Filialei Constanța a Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, Paul Andreescu, care va dialoga cu elevi din cinci licee din municipiul Constanța.

Prima întâlnire cu elevii a avut loc ieri la Colegiul Tehnic Energetic și va continua mâine, de la ora 12.00 la Colegiul Național Mihai Eminescu și luni, la Liceul Teoretic Decebal.

De asemenea, dialoguri cu elevii vor mai avea loc pe 1 martie, la Liceul Teoretic Traian și pe 6 martie, la Liceul de Telecomunicații.

Concursul de desene se adresează elevilor din mediul gimnazial și preuniversitar și se desfășoară în perioada 20 februarie – 31 martie.

În urma acestuia vor fi realizate o festivitate de premiere și o expoziție cu cele mai bune lucrări în biblioteca Arhiepiscopiei Tomisului, în perioada 3-7 aprilie. O bază de date privind turiştii străini care vizitează România va fi construită în cel mult doi ani.

Ministrul Turismului, Mircea Dobre, a declarat că nicio instituţie din România nu cunoaşte exact numărul străinilor care au venit în vacanţă în ţara noastră.

În opinia ministrului, numărul străinilor care au venit în România este mai mare decât ce se vehiculează în spaţiul public.

Potrivit preşedintelui ANAT, Alin Burcea, numărul de străini care vin pentru vacanţă în Romania este, la ora actuală, de 800.000 pe an, faţă de câteva zeci de mii înainte de 1989. Aproape 5% din vehiculele verificate de inspectorii RAR prezentau pericol iminent de accidente.

Mașinile aveau defecțiuni grave la sistemele de frânare și direcție, la punți și fuzete.

Registrul Auto Român a verificat anul trecut în trafic peste 75.000 de vehicule în toată țara, iar la jumătate dintre acestea, s-a depistat cel puțin o neconformitate tehnică.

Din punct de vedere al siguranței rutiere însă, procentajul de respingere al vehiculelor neconforme a fost 37%.

Directorul general al Registrului Auto Român, George-Adrian Dincă, menționează că rezultatele controalelor desfășurate în trafic nu reflectă starea generală a parcului auto din România, deoarece echipajele mixte RAR – Poliție opresc pentru verificare doar acele vehicule care sunt susceptibile de a prezenta defecțiuni. Consiliul Concurenței investighează modul în care sunt stabilite tarifele la benzină și motorină.

Măsura vine după ce prețurile fără taxe la carburanți au depășit ușor media europeană, și pentru a vedea cum s-au format prețurile, dar și cum s-a transpus directiva europeană privind stocurile obligatorii de carburanți.

Potrivit președintelui instituției, Bogdan Chirițoiu, investigația ar putea dura un an.

În România, prețul fără taxe al benzinei este de aproape 530 de euro pe mia de litri – cu aproape 4 euro peste media europeană, în timp ce Marea Britanie, Belgia și Cehia au prețuri sub pragul de 500 de euro. ANM a emis o informare meteorologică de precipitaţii moderate cantitativ, ninsori şi intensificări ale vântului pentru toată țara.

Aceasta este valabilă până mâine la ora 10.

Astfel, în vestul, nord-vestul şi centrul ţării, precum şi la munte, vor fi precipitaţii moderate cantitativ şi se vor cumula local 10…15 l/mp şi pe arii restrânse peste 25 l/mp.

La munte şi în Maramureş vor predomina ninsorile şi, îndeosebi în nordul Carpaţilor Orientali, în Munţii Apuseni şi la altitudini mari în Carpaţii Meridionali, se va depune strat nou, consistent de zăpadă.

Temporar vântul va avea intensificări în zona de munte, cu viteze de 50…60 km/h, iar pe creste rafalele vor depăşi 70…80 km/h, viscolind ninsoarea. Constanţa va fi monitorizată video.

Proiectul de implementare a sistemului de supraveghere ar urma să înceapă la finele acestui an şi să se facă etapizat, în următorii 2 sau 3 ani.

Şcolile, pieţele, gara şi zonele aglomerate vor fi prioritare pentru amplasarea camerelor.

Purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanţa, Ionela Halciuc a declarat că momentan nu s-au demarat proceduri concrete în vederea implementării acestui proiect, întrucât se poartă discuţii pentru luarea celor mai bune decizii în ceea ce privește amplasamentul camerelor. Astăzi este „Ziua Internaţională a Limbilor Materne”.

Aceasta este marcată, sub egida UNESCO, începând din anul 2000, pentru a proteja şi revigora bogata diversitate culturală prin promovarea limbilor străine ca formă de comunicare, interacţiune şi înţelegere între popoare.

La origine a fost Ziua Mişcării pentru Limbă, comemorată în Bangladesh începând din 1952, în amintirea studenţilor ucişi de poliţie, deoarece au militat pentru recunoaşterea limbii bengali în Pakistan, care cuprindea pe atunci şi teritoriul de astăzi al statului Bangladesh. Oamenii nu ar trebui să muncească mai mult de 39 de ore pe săptămână.

Specialiștii australieni au realizat un studiu în urma căruia au stabilit numărul maxim de ore lucrătoare admise pe săptămână.

Potrivit studiului, dacă o persoană lucrează mai mult de 39 de ore, acest lucru poate duce la dereglări ale stării psihice şi fizice ale acesteia.

În timpul cercetării, au fost analizate date culese de la peste 8.000 de cetăţeni australieni.

Experţii recomandă acordarea unei atenţii deosebite problemei reducerii numărului de ore lucrătoare, în special pentru femei, majoritatea cărora efectuează şi activităţi casnice. Românii consumă mai mult alimente din import.

În topul alimentelor importate se află carnea de porc, ciocolata și brânzeturile.

Tot din străinătate au fost aduse carne de pasăre, lapte, smântână, fructe și legume, în special roșii.

În cazul roșiilor, importurile s-au majorat cu 16,6 milioane euro, ceea ce reprezintă o creștere cu 35% față de același interval din anul anterior.

Uniunea Europeană a fost principalul partener în comerțul agroalimentar al României, cu 54% din exporturi și 74% din importuri. Durata concediului paternal acordat la nașterea copilului nu va mai fi dublată.

Proiectul a fost respins după ce a stat blocat în Parlament mai mult de un an.

Motivul respingerii este că extinderea concediului genera un efort financiar suplimentar pentru angajator.

Inițiativa legislativă prevedea dublarea duratei concediului paternal acordat prin lege la nașterea unui copil, de la 5 la 10 zile.

