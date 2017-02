Știri 17 februarie 2017 Revista Presei – Luni » ŞTIRI Știri 20 februarie 2017 Biserica Ortodoxă a intrat de astăzi în săptămâna albă.

Aceasta este premergătoare Postului Mare şi are ca şi caracteristică duhovnicească aducerea aminte de judecata Lui Dumnezeu.

Astfel, ieri, Biserica ne-a adus aminte de Înfricoşătoarea judecată a Domnului, iar duminica viitoare ne aduce aminte de Izgonirea lui Adam din rai, ca urmare a căderii în păcat.

Denumirea de „săptămâna albă” vine de la recomandarea Bisericii ca alimentaţia credincioşilor să fie bazată în această perioadă pe lactate, brânzeturi, ouă şi peşte. Proiectul Arhiepiscopiei Tomisului „Apărători ai ortodoxiei între Dunăre și Mare în timpul comunismului” a debutat astăzi în școlile și liceele constănțene.

Acesta cuprinde o prezentare tematică în cinci licee și un concurs de desene pentru gimnaziu și liceu.

Invitatul acestui eveniment este Președintele Filialei Constanța a Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, Paul Andreescu, care va dialoga cu elevi din cinci licee din municipiul Constanța.

Prima întâlnire cu elevii a avut loc astăzi la Colegiul Tehnic Energetic și va continua miercuri, de la ora 12.00 la Colegiul Național Mihai Eminescu și luni, la Liceul Teoretic Decebal.

De asemenea, dialoguri cu elevii vor mai avea loc pe 1 martie, la Liceul Teoretic Traian și pe 6 martie, la Liceul de Telecomunicații.

Concursul de desene se adresează elevilor din mediul gimnazial și preuniversitar și se desfășoară în perioada 20 februarie – 31 martie, în urma căruia vor fi realizate o festivitate de premiere și o expoziție cu cele mai bune lucrări în biblioteca Arhiepiscopiei Tomisului, în perioada 3-7 aprilie. Studenţii vor beneficia în continuare de călătorii gratuite pe calea ferată.

Ministrul transporturilor, Răzvan Cuc, şi Liviu Dragnea au convenit că studenţii vor beneficia în continuare de călătorii gratuite pe calea ferată.

Liviu Dragnea și ministrul Răzvan Cuc au reafirmat că toate măsurile cuprinse în programul de guvernare vor fi respectate şi aplicate.

Studenţii care nu deţin bilete gratuite de călătorie vor fi consideraţi călători frauduloşi. Producătorii agricoli de legume şi fructe din România vor primi sprijin financiar cu caracter temporar.

Acest lucru va permite beneficiarilor să-şi recupereze o parte din pierderile suferite ca urmare a crizei cauzate de embargoul impus de Rusia.

Valoarea maximă a sprijinului financiar care se acordă organizaţiilor de producători din sectorul fructelor şi legumelor, precum şi producătorilor care nu sunt membri ai acestor organizaţii este de 5,5 milioane lei.

APIA va efectua plăţile până la data de 30 septembrie 2017. Românii care cumpără pământ vor primi mai mulți bani.

Ministerul Agriculturii lucrează la o lege care să limiteze achizițiile din partea străinilor și să încurajeze fermierii români să investească.

Este vorba despre un ajutor de stat pe care românii îl vor putea lua în momentul în care cumpără un teren de până la 250 de hectare, înainte plafonul fiind de maxim o mie de hectare. Ajutorul de stat va ajunge să fie 80% din totalul creditului luat pentru achiziţia terenului, faţă de 50%, cât era până acum. Consilierii locali și județeni ar putea să se voteze singuri pentru posturile de viceprimar, președinte sau vicepreședinte de Consiliu Județean.

Inițiatorii proiectului au explicat că au făcut aceste propuneri pentru a corecta anumite neclarităţi din legislaţie cu privire la incompatibilităţile aleşilor locali.

În prezent, Statutul aleşilor locali interzice consilierilor să ia parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri, dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. Astăzi este Ziua Mondială a Dreptăţii Sociale.

În noiembrie 2007, la cea de a 62-a întrunire a Adunării Generale a ONU, s-a stabilit ca în fiecare an la 20 februarie să fie marcată această zi, iar celebrarea ei a început din anul 2009.

Statele membre ONU au fost invitate să respecte principiile ce reprezintă valorile fundamentale ce asigură existenţa şi dezvoltarea armonioasă a societăţilor, enunţate în cadrul Summit-ului Internaţional pentru Dezvoltare Socială, dreptatea socială, solidaritatea, egalitatea de şanse.

Ţara noastră, ca stat membru UE, a aderat la aceste strategii şi trebuie să le pună în aplicare pentru a recupera diferenţele ce ne separă de cele mai înaintate state europene. România alocă cel mai mic procent din PIB pentru sănătate dintre toate ţările Uniunii Europene.

Așa arată un raport Eurostat.

Este vorba despre 5,1%, mult mai puţin decât Bulgaria, unde 8,5% din PIB merge la sănătate.

Țara noastră este pe ultimul loc în Europa şi când vine vorba de suma alocată pe cap de locuitor pentru sănătate, și anume 388 de euro.

Bulgaria alocă peste 500 de euro, iar Ungaria peste 750.

De asemenea, la capitolul îngrijire preventivă, România a alocat doar 0,8% din cheltuielile pentru sănătate. Simularea examenelor naţionale se va desfăşura în aceeași perioadă, atât pentru elevii clasei a VIII-a, cât și pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a.

Astfel, pe 13 martie, este programată proba scrisă la limba și literatura română pentru elevii claselor a VIII-a care susțin simularea evaluării naționale.

Pe 16 martie va avea loc proba scrisă la matematică pentru simularea evaluării naționale.

Rezultatele elevilor se vor afişa pe 31 martie şi vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ și discutate individual cu aceștia.

Tot în luna martie, se susţin și simulările pentru bacalaureat. Ministrul Sănătății vrea să introducă în schema de vaccinare, pentru toți copiii din România, vaccinul pneumococic.

Cu ajutorul vaccinurilor antipneumococic, Hib și antimeningococic, se dorește o reducere a cazurilor de otite, pneumonii și meningite date de aceste bacterii.

Florin Bodog a mai declarat că, în privința vaccinului pentru hepatită este o problemă cu producătorul coreean, care nu are toate actele în regulă.

Ministrul a mai precizat că vaccinul tetravalent va intra curând pe piață, însă cel hexavalent va lipsi în continuare, până la găsirea unei soluții. Limbile minorităților naționale ar putea fi folosite în spitale.

Deputatul Benkő Erika, a anunțat că propunerea privind utilizarea limbii minorităților naționale în unitățile sanitare a primit aviz favorabil în Comisia pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților.

Concret, este vorba despre încadrarea unităților sanitare și a personalului de specialitate, cunoscători ai limbii minorităților naționale, în unitățile administrativ-teritoriale, în care cetățenii minorităților naționale, fie au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, fie numărul lor este de cel puțin 5.000.

De asemenea, UDMR lucrează la mai multe amendamente legate de folosirea simbolurilor naționale, regionale și ale comunităților locale.

