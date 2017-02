“Convorbiri duhovnicești″ – Nădejdea întoarcerii la Dumnezeu ŞTIRI Știri 17 februarie 2017 Biserica Ortodoxă cinstește astăzi pe Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron.

Acesta a fost ostaş în ceata Tironilor sau recruților din legiunea condusă de generalul Vringa.

Atunci când a venit poruncă ca toţi soldaţii să jertfească idolilor, Teodor nu a intrat în templu.

Pentru multa dragoste pe care ostaşii o aveau faţă de Teodor, Vringa l-a lăsat câteva zile să se hotărască.

În acest timp, Teodor s-a rugat lui Dumnezeu să-i dea răbdare, iar ca să arate neputinţa zeilor a dat foc noaptea templului păgân.

Însă, din porunca dregătorului Puplie, a fost supus la chinuri și de fiecare dată rămânea nevătămat.

Atunci, dregătorul plin de mânie a poruncit să fie aruncat într-un cuptor cu foc și astfel şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. În această seară, de la ora 22, Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Taina Sf. Maslu la Mănăstirea Sf. Bretanion de lângă localitatea 23 August, urmată de Sf. Liturghie.

Duminică, de la ora 9, Ierarhul nostru va face o vizită pastoral-misionară în parohia „Cuvioasa Parascheva” din Năvodari, unde va oficia Sfânta Liturghie.

În cadrul slujbei, Ierarhul Tomisului îl va pomeni și pe părintele Radu Șerban, primul paroh al bisericii, asasinat de către regimul comunist. Astăzi este Ziua Bunătăţii Spontane.

Aceasta îndeamnă oamenii să facă fapte bune, fără să aştepte ceva în schimb.

Ziua a debutat în Noua Zeelandă, după ce Josh de Jong, blocat în trafic şi înconjurat de şoferi nervoşi şi agresivi s-a gândit că ar fi bine dacă măcar o zi pe an oamenii ar fi mai buni unii cu alţii, fără să aştepte răsplată.

Această zi creşte în popularitate de la an la an, sărbătorită de indivizi, grupuri şi organizaţii, subiect de carte şi film și se regăseşte inclusiv în parabola bunului samaritean. Taxa de trecere de la Fetești poate fi achitată și online.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România a lansat prima platformă online de plată a tarifului de trecere pentru podul de la Fetești – Cernavodă de pe Autostrada A2, www.taxa-pod-fetesti.ro.

Taxa se poate plăti atât prin intermediul procesatorului securizat de carduri bancare, cât și prin bancă cu ordin de plată. Cabinetele de medicină școlară din Constanța vor fi reabilitate.

Șeful Direcţiei de Sănătate Publică, Constantin Dina a declarat că autorităţile locale pot începe evaluarea dotărilor din cabinete şi pot vedea dacă există deficit de personal.

În judeţul Constanţa, în acest moment, este un medic la peste 3 mii de elevi.

În privinţa cabinetelor de stomatogie din şcoli, sunt 13 în tot municipiul Constanţa, astfel încât un stomatolog ar trebui să aibă grijă de 4.200 de copii. Liceul Agricol Palas din Constanța își va schimba profilul.

Astfel, acesta va deveni Centru de Pregătire pentru Personalul din Turism.

Declarația a fost făcută de Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, care a adăugat că investiția va fi realizată cu fonduri europene. Localităţile Borsec şi Suceviţa au fost atestate ca staţiuni turistice de interes naţional.

Decizia a fost luată în ședința de ieri a Guvernului.

De asemenea, alte 10 localităţi au primit atestare ca staţiuni turistice de interes local, printre care Baia de Fier, Colibiţa, Negreşti Oaş, Topliţa sau zona Moineşti-Băi.

Aceste localităţi vor avea şanse mari în atragerea de finanţări nerambursabile, în condiţiile în care unele programe de finanţare impun existenţa atestării ca staţiune turistică.

Conform Executivului, în total sunt atestate ca staţiuni turistice de interes naţional 43 de localităţi, iar 57 au primit atestatul de staţiuni turistice de interes local. Bugetarii vor primi un singur voucher de vacanță, de la 1 iulie.

Acesta va avea valoarea salariului minim pe economie și anume, 1.450 de lei.

Ministrul Turismului a declarat că urmează să se discute cu reprezentanții Ministerului de Finanțe în vederea stabilirii procedurii de alocare sumelor pentru voucherele de vacanță, existând posibilitatea plății online sau standard.

El a precizat că voucherele vor putea fi folosite pe perioada unui an calendaristic. Guvernul va lansa programul Primul centru de agrement.

Acesta are scopul de a susține realizarea de investiții pentru crearea infrastructurii necesare desfășurării activităților de agrement, prin acordarea de garanții de către stat de maxim 80%.

Prin acest program se are în vedere stimularea inițiativei private, prin facilitarea accesului la finanțare, crearea și menținerea de locuri de muncă, precum și extinderea sezonului turistic.

