ŞTIRI Știri 16 februarie 2017 Biserica Ortodoxă va cinsti mâine pe Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron.

Astfel, biserica Sfântul Nectarie din cartierul constănţean Medeea îşi va sărbători cel de-al doilea hram.

Cu acest prilej, astăzi, la ora 16 vor fi aduse spre cinstire centura Sfântului Nectarie de la Mănăstirea Sihăstria Putnei și icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Mănăstirea Nicula, care vor rămâne până duminică, 26 februarie.

Acestea vor fi purtate în procesiune pe Bd. I. C. Bratianu, pe podul de la butelii spre Biserica Sf. Nectarie.

Mâine, de la ora 8.30, Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sf. Liturghie la această biserică.

Tot mâine, de la ora 22, Ierarhul nostru va oficia Taina Sf. Maslu la Mănăstirea Sf. Bretanion de lângă localitatea 23 August, urmată de Sf. Liturghie.

Duminică, de la ora 9, Arhiepiscopul Tomisului, va face o vizită pastoral-misionară în parohia „Cuvioasa Parascheva” din Năvodari, unde va oficia Sfânta Liturghie.

În cadrul slujbei, Ierarhul nostru îl va pomeni și pe părintele Radu Șerban, primul paroh al bisericii, asasinat de către regimul comunist. Comisia Europeană a lansat o procedură de infringement împotriva României pe legea privind comercializarea produselor agroalimentare.

În România, se solicită marilor retaileri să achiziționeze cel puțin 51% din produsele agricole și alimentare de la producătorii locali, ceea ce provoacă temeri privind respectarea principiului liberei circulații a bunurilor.

Aceeași lege cere retailerilor să promoveze produsele de origine română, restricționând deciziile lor comerciale referitoare la ce produse să fie plasate în ofertă, ceea ce contrazice libertatea de stabilire.

Conform reglementărilor europene, restricționarea acestor libertăți este permisă numai când există o necesitate justificată de protejare de prim rang a interesului public, cum ar fi sănătatea publică.

Autoritățile române au două luni la dispoziție pentru a răspunde argumentelor prezentate de CE. Comisia Europeană va acţiona în judecată România pentru că nu a închis depozitele ilegale de deşeuri.

Acestea reprezintă un risc serios pentru sănătatea oamenilor şi mediu.

România era obligată să închidă sau să reabiliteze aceste depozite până în decembrie anul trecut.

Măsuri similare au fost adoptate deja împotriva altor şase state membre, respectiv Bulgaria, Cipru, Spania, Italia, Slovenia şi Slovacia, iar Curtea Europeană de Justiţie a emis hotărâri care condamnă Bulgaria, Cipru şi Spania. Lucrările pe podul de la Agigea vor fi reluate de la 1 martie.

Potrivit Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Constanţa, de luna viitoare vor începe lucrările de asfaltare pe podul Agigea, urmând ca lucrările să se finalizeze după terminarea sezonului estival.

Mai mult decât atât, traficul va fi oprit complet timp de câteva zile.

Podul Agigea nu se va închide, dar în anumite intervale se va circula cu restricţii. Preţul energiei electrice pentru populaţie ar putea crește de la 1 iulie cu 1 – 2 la sută.

Majorarea vine ca urmare a preţurilor foarte mari de pe bursa de energie din luna ianuarie.

Potrivit preşedintelui ANRE, Niculae Havrileţ, preţul la energie electrică se recalculează la fiecare şase luni, iar următoarea recalculare va fi la 1 iulie.

Acesta a explicat că, pentru trimestrul al doilea al anului, se aşteaptă o scădere a preţurilor, ca urmare a unei producţii mari de energie hidro, eoliană şi fotovoltaică, ceea ce va echilibra situaţia. România se află pe primele locuri la numărul de infecţii cu virusul hepatic B sau C.

Un studiu recent a concluzionat că ţările din sudul şi din estul Uniunii Europene înregistrează mai mulţi pacienţi cu aceste afecţiuni decât cele din nordul sau din vestul continentului.

În ciuda cifrelor îngrijorătoare, vaccinul împotriva virusului hepatic B nu va mai exista pe piaţa din România, până în ianuarie 2018, din motive ce ţin de fabricaţie.

În aceste condiţii, dacă Ministerul Sănătăţii nu găseşte nicio soluţie, aproximativ 150.000 de nou-născuţi ar putea rămâne neimunizaţi. Românii vor putea călători fără vize în Canada.

Parlamentul European a aprobat, ieri, Acordul economic şi comercial UE-Canada.

Cetăţenii români vor putea călători fără vize în Canada, în două etape: într-o primă etapă, de la 1 mai, anumite categorii, iar de la 1 decembrie 2017 toţi românii.

CETA a stârnit controverse aprinse, iar opozanţii au ieşit în stradă inclusiv ieri, înainte de vot.

Printre altele, ei afirmă că acordul va duce la dispariţia unor locuri de muncă în Europa, iar agricultorii vor avea de suferit, pentru că piaţa va fi invadată de carne canadiană mai ieftină.

Acordul trebuie ratificat în parlamentele naţionale ale ţărilor membre. Legea privind parteneriatul civil a primit aviz favorabil de la Comisia pentru Drepturile Omului.

Proiectul de lege îi aparţine fostului deputat Remus Cernea, iar acesta trebuie să primească şi un raport din partea Comisiei Juridice şi apoi un vot în plen.

Proiectul, respins de Senat, prevede că parteneriatul civil este un contract încheiat, fără discriminare, între două persoane care decid să convieţuiască în baza afecţiunii, respectului şi sprijinului reciproc. Guvernul polonez vrea să restrângă accesul la “pilula de a doua zi”.

Aceasta este o metodă contraceptivă des folosită de către femei.

Proiectul de lege a fost adoptat marți și urmează să fie votat în parlament.

Potrivit proiectului, toate anticoncepționalele vor fi vândute cu prescripție.

Conform unei reglementări europene, pilula de a doua zi era accesibilă în Polonia fără prescripție, din 2015.

Partidul Dreptate și Justiție, la putere în Polonia de peste un an, a oprit deja finanțarea publică pentru fecundarea in vitro.

În toamna anului trecut, Partidul a încercat să limiteze dreptul la avort, care este printre cele mai restrictive din Europa. Populația României este în continuă scădere.

Potrivit Institutului Național de Statistică, sporul natural al României a fost negativ în luna decembrie a anului trecut, numărul persoanelor decedate având un excedent față de născuții-vii cu 9782 persoane.

Principalul motiv al scăderii populației rămâne scăderea numărului de născuți-vii, care are la bază, printre alți factori, nivelul de trai scăzut din România și legalizarea avortului la sfârșitul anului 1989.

