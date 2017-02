“Vestea cea bună” – De unde venim ŞTIRI Știri 15 februarie 2017 Biserica Ortodoxă va cinsti vineri pe Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron.

Astfel, biserica Sfântul Nectarie din cartierul constănţean Medeea îşi va sărbători cel de-al doilea hram.

Cu acest prilej, mâine, la ora 16 vor fi aduse spre cinstire centura Sfântului Nectarie de la Mănăstirea Sihăstria Putnei și icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Mănăstirea Nicula, care vor rămâne până duminică, 26 februarie.

Acestea vor fi purtate în procesiune pe Bd. I. C. Bratianu, pe podul de la butelii spre Biserica Sf. Nectarie.

Vineri, de la ora 8.30, Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sf. Liturghie la această biserică.

Tot vineri, de la ora 22, Ierarhul nostru va oficia Taina Sf. Maslu la Mănăstirea Sf. Bretanion de lângă localitatea 23 August, urmată de Sf. Liturghie. Timbrul de mediu va fi înlocuit cu o altă taxă.

La Comisia de transport şi infrastructură din Camera Deputaţilor, se vor purta discuţii cu transportatorii şi reprezentanţi ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului, în vederea implementării unei alte taxe care să înlocuiască timbrul de mediu.

Potrivit estimărilor reprezentanţilor industriei auto, în acest an vor fi importate în România aproximativ 20.000 de autoturisme Euro2.

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile anunţa, la începutul lunii februarie, că decizia de a elimina timbrul de mediu va produce efecte negative în ceea ce priveşte parcul auto naţional şi eforturile financiare de curăţare a parcului, realizate în ultimii 12 ani. Pedeapsa corporală asupra copiilor a fost interzisă prin lege în Lituania.

Măsura a fost luată la o lună după ce un băiat în vârstă de patru ani a fost bătut până la moarte de către mama sa și partenerul ei.

Testele au arătat că cei doi adulți consumaseră metamfetamină înainte de a-l agresa pe copil.

Activiști pentru drepturile copilului au depus în Parlament o petiție semnată de peste 30.000 de oameni, prin care au cerut votarea noii legi.

Noua legislație face din Lituania cea de-a 52-a țară care scoate în afara legii pedeapsa corporală asupra copiilor. Bebeluşii vor putea fi vaccinaţi din nou.

Luna aceasta, Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană a distribuit către maternităţile constănţene un număr de 12.000 de doze de vaccin antituberculos (BCG) şi alte 3.000 de fiole de vaccin ROR, care protejează împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei.

Vaccinul BCG se face obligatoriu tuturor nou-născuţilor, acesta fiind inclus în programul naţional de vaccinări.

Acest ser permite obţinerea unei imunităţi durabile faţă de tuberculoză, el putând fi utilizat şi ca imuno-stimulant în anumite boli maligne. Ordonanța 14 a fost adoptată de Senat.

Aceasta abrogă ordonanța 13 care prevedea grațierea unor pedepse și a fost votată, luni, de Comisia juridică din Senat.

Ordonanţa 14 trebuie să primească şi votul Camerei Deputaţilor. Luna aceasta încep înscrierile la clasa pregătitoare.

Până la data de 22 februarie, fiecare unitate de învăţământ va afişa planul de şcolarizare şi străzile arondate circumscripţiei şcolare.

În perioada 23 februarie – 2 martie se va organiza în fiecare şcoală „Ziua porţilor deschise”, părinţii şi copiii având posibilitatea de a vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare şi de a discuta cu personalul unităţii de învăţământ.

Copiii care vor împlini 6 ani până la 31 august 2017 vor fi înscrişi, obligatoriu, la clasa pregătitoare în anul şcolar 2017-2018. Gazele pentru populație s-ar putea scumpi cu peste 10% de la 1 aprilie.

Prețul producției interne va fi complet liberalizat, astfel că ANRE ar trebui să intervină pentru a stabili un mecanism de creștere graduală.

În prezent, prețul plătit de populație este înghețat la 60 lei pe MWh până la 1 aprilie, în urma unei Hotărâri de Guvern aprobate vara trecută. Șase țări europene vor să strângă 600 de milioane de dolari pentru a finanța ONG-urile pro avort.

Noul președinte al SUA, Donald Trump a semnat un memorandum prin care anulează orice formă de finanțare din banii guvernului american a ONG-urilor și programelor care promovează avortul și sterilizarea forțată.

Astfel, Olanda, Suedia, Danemarca, Belgia, Luxemburg, Finlanda, Canada și Insulele Capului Verde au anunțat că vor constitui un fond de 600 de milioane de dolari pentru viitorii patru ani.

Potrivit vicepremierului Suediei, la 2 martie va avea loc o conferință în care se va anunța declanșarea campaniei de strângere de fonduri pentru ONG-urile care nu își mai pot desfășura activitatea în SUA din cauza tăierii finanțării. Publicitatea la alimente va trebui să nu încurajeze consumul acestora prin folosirea în reclamă a minorilor între 3 și 15 ani.

Membrii CNA au adoptat, ieri, o decizie privind modificarea Codului audiovizualului.

Prevederea va intra în vigoare la 6 luni de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial.

O altă modificare în Codul audiovizualului a fost includerea, în rândul mesajelor de avertizare care trebuie difuzate, a recomandării „Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi!” În SUA a apărut prima „păpușă” transsexuală.

Aceasta va fi prezentată la târgul de jucării de la New York, din 18 februarie, iar creatorii ei spun că este destinată „copiilor transsexuali”, cu vârste de peste 8 ani.

Numele păpușii a fost ales în onoarea lui Jazz Jennings, cea mai tânără persoană din lume care s-a declarat transgender, în urmă cu 10 ani.

Teoria genului presupune distrugerea identității bărbatului și femeii în scopul unei revoluții antropologice cu puternice implicații ontologice și sociale.

Adepții teorii cred că genul nu este dat de realitatea biologică, masculină ori feminină, ci este un construct social și poate fi ales și schimbat după cum dorește omul. Share this: Facebook

Related Comments are closed.