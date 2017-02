“Dileme ale Mileniului 3″ – Icoana din sufletul tău “Vestea cea bună” – De unde venim » ŞTIRI Știri 14 februarie 2017 Biserica Ortodoxă va cinsti vineri pe Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron.

Astfel, biserica Sfântul Nectarie din cartierul constănţean Medeea îşi va sărbători cel de-al doilea hram.

Cu acest prilej, joi, la ora 16 vor fi aduse spre cinstire centura Sfântului Nectarie de la Mănăstirea Sihăstria Putnei și icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Mănăstirea Nicula, care vor rămâne până duminică, 26 februarie.

Acestea vor fi purtate în procesiune pe Bd. I. C. Bratianu, vis-a-vis de Lidl, pe podul de la butelii spre Biserica Sf. Nectarie.

Vineri, de la ora 8.30, Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sf. Liturghie la această biserică.

Tot vineri, de la ora 22, Ierarhul nostru va oficia Taina Sf. Maslu la Mănăstirea Sf. Bretanion de lângă localitatea 23 August, urmată de Sf. Liturghie. Parlamentul României a avizat favorabil solicitarea președintelui Klaus Iohannis privind inițierea unui referendum național cu privire la continuarea luptei împotriva corupției.

Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi.

Astfel, Plenul Parlamentului a adoptat hotărârea cu recomandarea ca prin întrebarea formulată să se respecte Constituția României, legea privind referendumul, deciziile CCR în materie și recomandările codului de bune practici în materie de referendum adoptat de Comisia de la Veneția. Şoferii care suferă de afecţiuni neurologice nu mai au voie să urce la volan.

Ministerul Sănătăţii a modificat normele minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul.

Potrivit noii legi, permisele de conducere nu vor mai fi eliberate sau reînnoite celor care suferă de afecţiuni neurologice grave, decât dacă candidatul aduce un aviz medical autorizat.

Potrivit unui studiu, România este pe locul 5 în clasamentul european al adormirii la volan şi 270.000 de şoferi suferă de apnee în somn. România nu își mai poate asigura consumul de energie din producția internă.

Astfel, țara noastră este nevoită să importe mai multă energie, potrivit datelor postate pe site-ul Transelectrica.

Cele mai mari cantități importate provin din Ucraina, Ungaria și Serbia.

Cu Bulgaria, România are un sold negativ, respectiv exporturile sunt mai mari decât importurile. Elevii vor avea încă o săptămână de vacanță de anul viitor.

Federația Națională a Asociațiilor de Părinţi – Învățământ Preuniversitar, a participat, împreună cu sindicatele şi reprezentanţii elevilor, la dezbaterea cu privire la structura anului şcolar 2017-2018.

Astfel, şcoala va începe la 11 septembrie 2017, noua propunere vizând prelungirea vacanţei de iarnă cu încă o săptămână, respectiv de pe 23 decembrie 2017 până pe 14 ianuarie 2018.

De asemenea, se scurtează semestrul II cu o săptămână, astfel încât şcoala se va încheia pe 15 iunie 2018, în loc de 22 iunie. Polița auto RCA vine cu noi reguli.

Astfel, firmele de asigurare sunt obligate să constate avariile unui autovehicul, produse în urma unui accident, în locul indicat de către păgubit şi nu doar în centrele lor de constatare a daunelor.

În plus, maşina poate fi reparată la orice service.

Totodată, asiguratorul RCA are obligaţia de a efectua constatarea prejudiciilor în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării primite de la persoana prejudiciată. Patriarhul României îndeamnă la susținerea familiei tradiționale.

Acesta spune că familia se găseşte într-o situaţie fragilă şi dificilă, deoarece modelul însuşi al familiei tradiţionale este considerat de unii ca fiind învechit sau perimat.

Preafericirea Sa trage un semnal de alarmă faţă subminarea valorilor tradiţionale ale familiei creştine și avertizează că există un număr în creştere a persoanelor care tratează căsătoria ca un simplu contract sau parteneriat între două persoane de gen diferit sau de acelaşi gen.

Patriarhul îndeamnă să susţinem efortul Bisericii de a apăra familia naturală, tradiţională, universală şi de a rezista în faţa unor „modele” noi de familie, care consideră că uniunea firească bărbat-femeie ar fi doar un model printre altele. Poliția Locală nu mai poate amenda șoferii.

Avocatul Poporului a promovat la Înalta Curte de Casație și Justiție un recurs în interesul legii privind competențele de a aplica sancțiuni legate de circulația pe drumurile publice.

În opinia Avocatului Poporului, polițistul rutier este singurul care poate constata contravențiile reglementate de OUG nr. 195/2002.

Totodată, norma legală instituie îndeplinirea de condiții pentru calitatea de polițist rutier — să fie agent de poliție specializat și să fie desemnat prin dispoziție a inspectorului general al IGPR. Meteorologii anunță o încălzire a vremii în următoarea perioadă.

În Dobrogea, vremea va intra într-un proces de încălzire începând de mâine, urmând ca valorile medii ale temperaturilor maxime să crească de la 0…3 grade până la 8…10 grade spre sfârșitul acestei săptămâni.

Minimele nocturne vor crește, în medie, de la -10…-8 grade la început, spre -5…-2 grade în intervalul 15- 17 februarie, iar ulterior procesul de încălzire va continua astfel că vor fi valori medii termice nocturne de -2…0 grade în zilele de 17 și 18 februarie și 2…4 grade, la sfârșitul celei de-a doua săptămâni. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor slabe cantitativ, mai ales ploi, va fi relativ ridicată săptămâna viitoare, în special în intervalul 20- 22 februarie. Biserica înmulțirii pâinilor și peștilor din nordul Israelului a fost redeschisă.

Complexul unde se află biserica romano-catolică din Tabgha, situată pe malul Mării Galileii, a fost aproape distrus complet în 2015 în urma unui incendiu declanșat de fanatici evrei.

Lucrările de renovare au durat opt luni și s-au ridicat la aproximativ un milion de dolari.

Biserica înmulțirii pâinilor și peștilor din Tabgha este locul în care Mântuitorul a hrănit aproape 5.000 de oameni cu numai cinci pâini și doi pești.

Prima Biserică a “Saturării celor 5.000 de oameni” a fost ridicată aici în jurul anului 350. Share this: Facebook

Related Comments are closed.