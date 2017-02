“Convorbiri duhovnicești″ – Dumnezeu și lumea “Dileme ale Mileniului 3″ – Icoana din sufletul tău » ŞTIRI Știri 13 februarie 2017 Biserica Ortodoxă va cinsti vineri pe Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron.

Astfel, biserica Sfântul Nectarie din cartierul constănţean Medeea îşi va sărbători al doilea hram.

Cu acest prilej, joi, la ora 16 vor fi aduse spre cinstire centura Sfântului Nectarie și icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Mănăstirea Nicula, care vor rămâne până duminică, 26 februarie.

Acestea vor fi purtate în procesiune pe Bd. I. C. Bratianu, vis-a-vis de Lidl, pe podul de la butelii spre Biserica Sf. Nectarie.

Vineri, de la ora 8.30, Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sf. Liturghie la această biserică. Astăzi este Ziua Mondială a Radioului.

Aceasta a fost instituită pe 3 noiembrie 2011 de UNESCO cu scopul de a întări cooperarea internaţională între posturile de radio.

Obiectivele acestei zile sunt orientate spre conştientizarea marelui public şi a mass-media asupra importanţei radioului, spre facilitarea accesului la informaţii prin intermediul radio, spre creşterea şi dezvoltarea reţelelor de transmisie şi spre cooperarea internaţională între radiodifuzori. Pacienţii cu hepatita C, forma F4 vor avea acces din nou la tratamentul fără interferon de luna viitoare.

Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Florian Bodog.

Autorităţile estimează că vor beneficia de tratament gratuit 10.000 de bolnavi.

Pentru celelalte stadii de boală care urmează să intre în tratament, negocierile vor fi terminate la mijlocul lunii martie.

Aproape 6.000 de pacienţi diagnosticaţi cu hepatita C au primit anul trecut tratamentul gratuit fără interferon, în prima parte a programului de tratament.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate spune că aproape 99% dintre ei s-au vindecat. Peste jumătate din apelurile la 112 sunt false.

Judeţele fruntaşe la apeluri false sunt Covasna, Mureş şi Gorj.

S-au aplicat, pe parcursul anului 2016, mai multe amenzi în Teleorman, Bucureşti şi Prahova.

Peste 60% dintre apeluri au fost efectuate către Ambulanţa, peste 21% către Poliție peste 14% către SMURD și peste 2% către Jandarmerie.

În urma campaniilor de educare şi informare desfăşurate de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale numărul de apeluri false a scăzut în ultimii ani cu aproximativ 30 % şi se situează la circa 58%, înscriindu-se în media înregistrată la nivel european.

Apelarea abuzivă a numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112 sau transmiterea de mesaje false la 113 constituie contravenţie, amenzile fiind de la 500 la 1000 de lei. Elevii și preșcolarii s-au întors astăzi la cursuri.

Următoarea vacanță, cea de primăvară, este programată între 19 și 30 aprilie.

Vacanța de vară va fi între 17 iunie și 10 septembrie.

Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar se încheie în data de 26 mai, iar pentru clasa a VIII-a pe 9 iunie. Factura la energie electrică a consumatorilor casnici va creşte cu 30 de bani pe lună, odată cu reforma care va avea loc în acest an în domeniul energiei regenerabile.

Potrivit Ministerului Energiei, această măsură este menită să aducă un echilibru între efortul suportat de consumatorul final şi sprijinul acordat producătorilor de energie din surse regenerabile.

Conform legislaţiei, o anumită cotă obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi.

Cota obligatorie pentru anul 2017 este 8,3%. Numărul infracțiunilor sesizate în şcoli a scăzut anul trecut cu 11,5% şi cu 9,5% în învăţământul universitar.

Potrivit Poliţiei Române, este al treilea an consecutiv când scade numărul faptelor penale sesizate în şcoli.

Pe parcursul anului școlar 2015-2016, nu s-au comis fapte cu pericol social deosebit sau care să aibă urmări grave din punct de vedere al vieţii sau integrităţii corporale a elevilor.

Din totalul infracţiunilor sesizate, 93,3% au fost comise în şcoli, iar 6,7% în zona adiacentă acestora.

Peste 5.600 de poliţişti, alături de jandarmi şi poliţişti locali, au patrulat în zona şcolilor, în fiecare lună, anul trecut. Poliţiştii ameninţă cu proteste de stradă.

Aceștia cer ca salariile să le fie recalculate.

De asemenea, Federaţia Sindicatelor Naţionale a Poliţiştilor şi Personalului Contractual atrage atenţia asupra politicii de subfinanţare a MAI, nefiind exclusă posibilitatea unor organizări de mitinguri şi chiar greve, dacă rezultatele vor fi negative.

Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie susţine că personalul MAI reprezintă singura categorie bugetară care a rămas cu salarizarea în urma tuturor bugetarilor, adică la nivelul anului 2009. Numeroase manifestaţii pro şi contra avort au avut loc sâmbătă în Statele Unite ale Americii.

Zeci de adunări s-au desfășurat împotriva marii reţele de planning familial Planned Parenthood, care a organizat contramanifestaţii pentru apărarea dreptului la avort, ameninţat de republicanii aflaţi la putere la Washington.

Peste 200 de reuniuni la apelul Pro-Life Action League erau prevăzute în 45 de state, în faţa sau în apropierea clinicilor de planning familial, din California la New York, trecând prin Alabama sau Texas.

Aceşti manifestanţi cer în special anularea finanţărilor publice pentru reţeaua de clinici.

Ca răspuns, susţinătorii planning-ului familial au chemat la manifestaţii în special în oraşele-capitale de state, unde se află autorităţile locale. Bulgaria şi România aveau la începutul acestui an cele mai mici salarii minime pe economie din Europa, 235 de euro, respectiv, 275 euro pe lună.

Așa arată datele publicate de Eurostat.

Faţă de 2008, salariul minim pe economie s-a dublat în cele două state.

