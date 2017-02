Știri 9 februarie 2017 “Dileme ale Mileniului 3″ – Vameșul și fariseul din noi » ŞTIRI Știri 10 februarie 2017 Biserica Ortodoxă cinsteşte astăzi pe Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie.

Acesta a fost preot şi a trăit la sfârşitul secolului al II-lea şi începutul secolului al III-lea, când conducător al oraşului Magnezia din Asia Mică era Lucian.

În anul 202, în timpul împăratului Septimiu Sever, când s-a pornit persecuţia împotriva creştinilor, Sfântul a fost prins, adus înaintea lui Lucian şi obligat să jertfească zeilor.

Sfântul Haralambie nu a acceptat şi a fost supus la chinuri pe care le-a răbdat cu multă credinţă.

Călăii Porfiriu şi Vaptos şi trei femei care au văzut cum a răbdat chinurile Sfântul Haralambie s-au lepădat de credinţa păgână şi s-au convertit la creştinism, însă dregătorul a poruncit ca toţi să fie ucişi.

Apoi, însuşi dregătorul l-a bătut, dar îndată i-au căzut mâinile. Sfântul Haralambie s-a rugat lui Dumnezeu şi l-a vindecat pe dregător printr-o minune, iar la câteva zile acesta s-a botezat. Sfântul Mucenic Haralambie a trecut la Domnul la vârsta de 113 ani. Ieri a avut loc ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În cadrul acesteia au fost luate mai multe hotărâri, printre care sprijinirea organizării la nivel naţional a Marşului pentru viaţă, ce se va desfăşura pe 25 martie, de sărbătoarea Bunei Vestiri,

aprobarea unor măsuri sporite pentru asigurarea desfășurării în liniște a slujbelor religioase, protejată de dispozițiile 381 din Codul penal care prevede închisoare sau amendă.

De asemenea, s-a stabilit punerea în aplicare cu strictețe de către unitățile de cult a normelor legale privind protecția și prevenirea incendiilor, precum și protejarea monumentelor istorice.

În contextul fenomenului emigrației actuale, Sfântul Sinod îi îndeamnă pe toți părinții care lucrează în străinătate să ia copiii cu ei sau să se întoarcă acasă, întrucât aceștia suferă în mod deosebit din cauza lipsei părinților.

Sfântul Sinod îndeamnă la rugăciune, dialog și coresponsabilitate socială pentru a fi depășite stările conflictuale din societatea de azi. Copiii sub 3 ani nu ar trebui să se uite la televizor.

Așa spun membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului care au votat o serie de prevederi din Codul audiovizual privind protecţia minorului, referitoare la dreptul la propria imagine, respectarea vieţii private şi defăimare.

Totodată, CNA îi sfătuiește pe părinți să stabilească reguli cu privire la alegerea emisiunilor vizionate de copii, timpul petrecut de aceștia în fața televizorului și momentul consacrat acestei activități.

Pentru copiii între 3 și 6 ani, Audiovizualul recomandă limitarea vizionării la programele special concepute pentru această vârstă.

Părinții care au copii între 8 şi 10 ani sunt sfătuiți să aleagă programe care se adresează întregii familii fără restricţii și să le urmărească împreună cu copiii. Noi medicamente vor apărea pe listele acordate compensat și gratuit.

Potrivit Guvernului, este vorba despre încă 13 noi denumiri comune internaționale care intră pe listele medicamentelor compensate și gratuite.

Această măsură are scopul să asigure accesul la tratament cu medicamente noi pentru pacienții cu afecțiuni oncologice, hematologice, pneumologice, reumatologice, boli rare și diabet zaharat. Mai multe vaccinuri incluse în programul naţional de imunizare lipsesc din maternităţi şi din cabinetele medicilor pediatri.

Medicii se confruntă şi cu refuzul părinţilor de a-şi vaccina copii, astfel că rata de imunizare în ţara noastră este destul de mică, în timp ce lipsa dozelor din spitale sau clinici modifică schema de vaccinare.

Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a precizat că sunt în derulare proceduri pentru achiziţionarea mai multor vaccinuri.

Din cele cinci vaccinuri obligatorii incluse în Programul naţional de imunizare, pentru un singur tip există stocuri suficiente în spitalele din ţară. Florin Iordache şi-a dat demisia din funcția de ministru al cabinetului Grindeanu.

El a avut cel mai scurt mandat de ministru al Justiției de după Revoluție.

Demisia lui Florin Iordache a fost cerută în ultimele zile de protestatarii din Piaţa Victoriei, de societatea civilă şi de reprezentanţii opoziţiei, pentru că a făcut posibilă adoptarea în seara de 31 ianuarie 2017, a Ordonanţei de Urgenţă care aducea modificări Codurilor Penal şi de Procedură Penală.

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, este propunerea premierul Sorin Grindeanu pentru a asigura interimatul la Ministerul Juştiţiei. Activități simple, cum ar fi socializarea și navigatul pe internet pot amâna declinul capacității mentale după vârsta de 70 de ani.

Oamenii de știință au analizat activitățile simple la care au acces mai multe persoane în vârstă: un calculator, jocuri de societate, lucruri confecţionate manual, mersul la cinema și alte forme de socializare.

Potrivit studiului, aceste activități contribuie la prevenirea afecţiunilor cognitive minore ale creierului, care includ probleme cu memoria, gândirea și atenția.

Cu toate că aceste probleme nu afectează prea mult viața de zi cu zi, ulterior ele cresc riscul apariţiei bolilor Alzheimer şi demenţei. Încă 6 persoane au decedat în săptămâna 30 ianuarie – 5 februarie din cauza gripei, pe fondul unor infecții respiratorii acute severe.

În acest sezon, numărul total al victimelor a ajuns la 20.

Niciuna dintre persoanele care au murit nu era vaccinată, potrivit Centrului Naţional de Supraveghere şi Control a Bolilor Transmisibile.

15 din totalul deceselor au fost la grupa peste 65 de ani. Guvernul a decis înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii.

Acesta ar urma să grupeze aproximativ 200 din cele mai profitabile companii de stat.

Ministrul economiei, Alexandru Petrescu, a explicat că administratorii Fondului ar urma să fie aleşi în urma unei selecţii publice, iar fondul va reprezenta principalul partener pentru investitori.

Fondul va duce, printre altele, la apariția a numeroase fabrici, dar şi la capitalizarea unor companii de stat precum Tarom, CFR, sau Şantierul Naval Constanța.

Tot ieri, Guvernul a aprobat un plafon de 50 milioane lei, drept garanţii pentru programul Prima Maşină, introdus din 2015 în scopul stimulării cumpărării de autoturisme noi. Biserica Ortodoxă Română a cheltuit anul trecut aproape 22 de milioane de euro pentru ajutorarea celor nevoiași și pentru programe sociale.

Raportul a fost dat publicității miercuri, în cadrul ședinței anuale a Adunării Naționale Bisericești.

În ceea ce privește așezămintele sociale, Biserica a avut, în 2016, 718 centre.

De asemenea, Biserica a demarat anul trecut programul „Sănătate pentru sate”, de care au beneficiat peste 3.000 de români.

