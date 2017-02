Știri 8 februarie 2017 ŞTIRI Știri 9 februarie 2017 Biserica Ortodoxă va cinsti mâine pe Sf. Sfințit Mucenic Haralambie.

Cu acest prilej, la biserica Sf. Haralambie din Constanța a fost adusă săptămâna trecută Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni Grabnic Ascultătoarea.

Icoana va rămâne în biserica Sf. Haralambie din cartierul Tomis Nord, până duminică 12 februarie, și astfel, în fiecare seară se oficiază de la ora 18, Taina Sfântului Maslu.

Mâine, de la ora 7.30 va avea loc o procesiune cu icoana până la intersecția bd. Tomis cu bd. Aurel Vlaicu.

Apoi, de la ora 8.30, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sf. Liturghie, împreună cu IPS Alexei de Ananiev și Balta și IPS Naum, Mitropolit de Ruse. Poliția Locală poate acorda amenzi în cazul clădirilor fără autorizație aflate în șantier.

Astfel, nu numai inspectorii în construcții pot da amenzi în cazul şantierelor.

Sancțiunile pentru lipsa autorizației de construire sunt cuprinse între 1.000 și 100.000 de lei, iar pentru nerespectarea autorizației de construire între 1.000 de lei și 10.000 de lei. 24 de medicamente oncologice lipsesc de pe piaţa românească.

Preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Oncologice, Cezar Irimia, a precizat că moleculele uzuale nu se găsesc din 2015, de la prima scădere de preţuri la medicamente, care s-a făcut fără o analiza de impact.

Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a declarat că în momentul de faţă se caută soluţii pentru a aduce medicamentele care lipsesc sau cele care sunt retrase de pe piaţa din România.

El a mai precizat că se încearcă găsirea de măsuri pentru limitarea exportului paralel. CFR pune la dispoziţia călătorilor trenuri în circuit prin Europa, cu reduceri de 15% din această primăvară.

Oferta promoţională cu reducere este pusă în vânzare până la data de 31 martie, iar prima zi de valabilitate poate începe din data achiziţiei până la data de 30 iunie.

Călătorii trebuie să-și procure legitimaţia Interrail Global Pass care oferă posibilitatea efectuării de călătorii nelimitate în 30 de ţări europene, din Scandinavia până în Turcia şi, în plus, traversarea maritimă cu vaporul între Italia şi Grecia.

De această facilitate pot beneficia toate categoriile de călători. Deputaţii britanici au adoptat proiectul care autorizează premierul să declanşeze Brexitul.

Proiectul de lege, supus aprobării Parlamentului după ce Guvernul a fost obligat de Curtea Supremă în ianuarie, urmează acum să fie examinat de Camera Lorzilor.

Adoptarea definitivă urmează să aibă loc peste câteva săptămâni, însă votul de ieri constituie o victorie pentru premierul Theresa May, care s-a angajat să declanşeze Articolul 50 până la 31 martie. ANM a emis o informare meteorologică de răcire accentuată a vremii pentru toată țara.

Aceasta este valabilă până marți, 14 februarie.

Vremea va deveni deosebit de rece în majoritatea regiunilor, dar mai ales în est și sud, unde temperaturile maxime se vor menține preponderent negative.

Nopțile vor fi geroase, în această noapte, mai ales în Moldova și în depresiunile intramontane, apoi, local și în Muntenia, Oltenia, Transilvania și izolat în celelalte regiuni.

Temperaturile minime se vor situa, în general, între -17 şi -10 grade, mai scăzute sub -22 de grade, îndeosebi în depresiunile din estul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei. În statul american Arkansas, tatăl are dreptul de a se opune avortării propriului copil.

În acest stat se putea face până de curând avort chiar și la 20 de săptămâni de sarcină, însă din acest an, noul parlament al statului a votat o lege care interzice avortul după a 14-a săptămână de sarcină.

Totodată, pentru prima oară legea îi oferă tatălui copilului nenăscut posibilitatea de a se opune în mod legal avortului.

Activiștii pro-avort spun că aceste lucru înseamnă o intervenție în dreptul la autonomie al femeii, dar un senator republican, Missy Irvin a declarat că femeia are control asupra corpului ei, însă în cazul unui copil, sunt implicați și femeia și bărbatul. Românii sunt cei mai vulnerabili europeni în privința datelor personale.

Conform unui studiu, 85% dintre ei își oferă datele pe internet.

Astfel, doar 15% dintre ei au refuzat anul trecut să-și ofere datele personale pentru a fi folosite în scopuri de publicitate, față de o medie europeană de 80%.

În schimb, șapte din zece utilizatori de Internet europeni, cu vârsta între 16 și 74 de ani, conștientizează că, prin cookie-uri, se expun la abuzuri.

În România, doar patru din zece români sunt la curent cu existența acestor fișiere și cu faptul că acestea oferă deținătorilor de site-uri informații cu privire la preferințele utilizatorilor în materie de cumpărături, surse de informație și vacanțe. Informatica va deveni materie obligatorie pentru gimnaziu de anul viitor.

Ministerul Educației a publicat noile programe pentru informatică, materie care ar urma să devină obligatorie pentru clasele V-VIII.

Elevii se vor familiariza cu sisteme de calcul la clasa a cincea, algoritmi și animații grafice în a șasea, noțiuni de bază ale limbajelor de programare în clasa a șaptea, iar în clasa a opta, elevii ar urma să învețe cum să creeze pagini web. Patriarhia Română avertizează că pe Facebook nu există conturi ale Patriarhului Daniel.

Potrivit unui comunicat, niciunul dintre aceste conturi nu aparține Preafericirii Sale și nu are acordul sau binecuvântarea sa, toate fiind exclusiv inițiative particulare ale unor utilizatori ai acestor rețele de socializare.

