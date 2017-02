Știri 7 februarie 2017 Știri 9 februarie 2017 » ŞTIRI Știri 8 februarie 2017 Biserica Ortodoxă va cinsti vineri pe Sf. Sfințit Mucenic Haralambie.

Cu acest prilej, la biserica Sf. Haralambie din Constanța a fost adusă săptămâna trecută Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni Grabnic Ascultătoarea.

Icoana va rămâne în biserica Sf. Haralambie din cartierul Tomis Nord, până duminică 12 februarie, și astfel, în fiecare seară va fi oficiată de la ora 18, Taina Sfântului Maslu.

Vineri, de la ora 7.30 va avea loc o procesiune cu icoana până la intersecția bd. Tomis cu bd. Aurel Vlaicu.

Apoi, de la ora 8.30, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sf. Liturghie, împreună cu IPS Alexei de Ananiev și Balta și IPS Naum, Mitropolit de Ruse. Noi cazuri de rujeolă au apărut în România în ultimele zile.

Astfel, numărul total al îmbolnăvirilor a ajuns la 2.433 dintre care 15 s-au soldat cu decesul copilului.

La Constanţa au fost raportate trei cazuri de îmbolnăvire, până acum iar la Tulcea nu a fost niciun caz. România are niveluri de reciclare și compostare a deșeurilor de 16%, sub media europeană de 44%.

Așa arată un raport al Comisiei Europene.

În ceea ce privește starea de conservare a speciilor protejate, documentul precizează că aceasta este inadecvată în 67,19% dintre cazuri și favorabilă în proporție de 19%.

La capitolul „Calitatea aerului” se menționează că, în România, „emisiile de poluanți atmosferici din România au scăzut semnificativ” și „se încadrează în plafoanele naționale de emisie aplicabile în prezent”.

În același timp, calitatea aerului din România continuă să fie un motiv de îngrijorare.

Agenția Europeană de Mediu a estimat că, în 2013, numeroase decese premature au fost asociate concentrațiilor de particulele atmosferice în suspensie, de ozon și oxizi de azot. Numărul de decese din cauze oncologice crește alarmant.

Până în 2005, România figura ca având o incidenţă a cancerului de col uterin cu 16% mai mică decât media europeană, dar cu o mortalitate cauzată cu 20% mai mare.

Screening-ul realizat în 2016 arată că în Regiunea de NV incidenţa cancerului de col uterin este de 3 ori mai mare decât media europeană, cu o mortalitate cauzată de 4 ori mai mare.

La nivel naţional, aceasta înseamnă în jur de 5000 de cazuri noi anual.

Pentru comparaţie, Danemarca a diagnosticat anul trecut 93 de cazuri noi, dar acolo se face screening la nivel naţional încă din 1940.

Specialiştii afirmă că foarte multe decese din cauze oncologice pot fi evitate dacă diagnosticarea se face în faza iniţială a bolii. Președintele rus Vladimir Putin a promulgat legea privind dezincriminarea violențelor domestice.

Aceasta diminuează pedepsele pentru violențele comise în sânul familiei, comutând cei doi ani de închisoare prevăzuți până acum în simplă amendă, cu excepția cazurilor de violențe grave sau de recidivă.

Deputații care au inițiat acest text l-au prezentat ca având ca scop să corecteze faptul că autorii de violențe domestice sunt urmăriți penal, în timp ce violențele comise în afara cercului familial sunt sancționate pe baza dreptului civil.

Legea a stârnit numeroase critici din partea activiștilor ruși pentru drepturile omului, care consideră că ea subminează lupta împotriva violențelor domestice.

Aproximativ 7.500 de femei au murit din cauza loviturilor soțului în 2015, arată asociația ANNA, care ajută femeile victime ale violențelor. Comisiile juridice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au avizat pozitiv solicitarea preşedintelui Klaus Iohannis privind organizarea unui referendum naţional pe tema luptei împotriva corupției.

Preşedintele Comisiei juridice a Senatului, Şerban Nicolae a menţionat că cele două comisii vor da un aviz tehnic solicitării preşedintelui pronunţându-se pe legalitate, iar din acest punct de vedere susţine avizul favorabil.

În schimb, el a arătat că un astfel de referendum nu este necesar, iar în proiectul de buget pe acest an nu sunt prevăzuţi cei 250 de milioane de lei, bani care vor fi cheltuiţi pentru referendum. Traficul rutier pe A2 a fost deviat.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, din cauza poleiului, a fost închis şi tronsonul Fundulea – Lehliu-Gară, însă numai pe sensul de mers Bucureşti – Constanţa.

Autovehiculele circulă deviat, pe DN3.

Ploaia îndepărtează materialul antiderapant şi există risc de producere a unor accidente rutiere. 60 de profesori au fost sancționați anul trecut pentru violență.

Declarația aparține secretarului de stat pentru învățământ preuniversitar din Ministerul Educației, Liviu Pop.

Potrivit acestuia, în ultimii trei ani, a scăzut rata actelor de violență în școală.

Secretarul de stat a arătat că se așteaptă la o scădere în acest an școlar cu 10% a actelor de violență în învățământul preuniversitar. ANM a emis o nouă informare meteorologică de precipitații însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și polei pentru toată țara.

Aceasta este valabilă până mâine dimineață la ora 9.

În intervalul menţionat, vor fi precipitaţii pe arii extinse în sudul, estul şi centrul ţării şi cu caracter local în celelalte regiuni.

În Dobrogea, Transilvania, Maramureş şi Crişana se vor semnala precipitaţii mixte, iar cantităţile de apă vor depăşi local 10…15 l/mp.

Pe spaţii restrânse în extremitatea de sud-est şi în cea nord-vestică se va depune polei.

Vântul va avea intensificări temporare îndeosebi în regiunile sud-estice. Parlamentul României a adoptat ieri Legea bugetului de stat pe anul 2017.

Actul normativ este configurat pe un cadru macroeconomic cu o valoare a PIB de 815,195 miliarde lei și pe o creștere economica de 5,2%, deficitul bugetar fiind estimat la 2,96% din PIB.

A fost adoptată, de asemenea, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017.

