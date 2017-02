Știri 6 februarie 2017 ŞTIRI Știri 7 februarie 2017 Biserica Ortodoxă va cinsti vineri pe Sf. Sfințit Mucenic Haralambie.

Cu acest prilej, la biserica Sf. Haralambie din Constanța a fost adusă săptămâna trecută Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni Grabnic Ascultătoarea.

Icoana va rămâne în biserica Sf. Haralambie din cartierul Tomis Nord, până duminică 12 februarie, și astfel, în fiecare seară va fi oficiată de la ora 18, Taina Sfântului Maslu.

Vineri, de la ora 7.30 va avea loc o procesiune cu icoana până la intersecția bd. Tomis cu bd. Aurel Vlaicu.

Apoi, de la ora 8.30, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sf. Liturghie, împreună cu IPS Alexei de Ananiev și Balta și IPS Naum, Mitropolit de Ruse. ANM a emis o informare meteorologică de precipitaţii însemnate cantitativ pentru toată țara.

Aceasta este valabilă până joi dimineața la ora 6.

În intervalul menţionat, temporar se vor semnala precipitaţii în toate regiunile, iar cantităţile de apă vor depăşi local 15…20 l/mp, iar în Moldova, Dobrogea, Muntenia şi în zonele deluroase şi montane, pe arii restrânse 30…40 l/mp.

Pe parcursul zilei de astăzi, va ploua pe arii extinse, exceptând jumătatea de nord a Moldovei şi zona montană înaltă, unde vor predomina ninsorile.

În restul teritoriului vor fi precipitaţii mixte, iar în sud-estul ţării, începând din după-amiaza zilei de mâine, treptat vor predomina ninsorile.

Vântul va avea intensificări temporare în sudul Moldovei, cea mai mare parte a Munteniei şi a Dobrogei, cu viteze ce vor depăşi la rafală 50…55 km/h. Peste 61% dintre români au declarat că sunt fericiţi la actualul loc de muncă.

De asemenea, potrivit studiului, 6% sunt nefericiţi în toate planurile profesionale, iar 17% au un nivel mediu de mulţumire faţă de jobul lor actual.

Dintre cei care au spus că se bucură de echilibru între viaţa personală şi cea profesională, 4 din 10 au menţionat că îşi doresc să poată avea un impact mai mare în companie, sau în societate prin munca lor.

La sondajul online au participat peste 123.000 de români, atât angajaţi, cât şi antreprenori și directori de companii din toată ţara. Ministerul Justiţiei renunţă la modificarea codului penal.

Acesta doreşte elaborarea unuia mai complex.

Declaraţia a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Ministerului, Cristina Liţă.

Anunţul vine la câteva ore după ce ministrul Justiţiei, Florin Iordache, preciza că proiectul de lege pentru modificarea legislaţiei penale să fie pus luni, 6 februarie, în dezbatere publică. Guvernul măreşte cu 175,5 milioane lei garanţiile pentru Prima Casă, din plafonul rămas nefolosit anul trecut.

Acest plafon de garantare neutilizat permite finanţatorilor să acorde credite Prima Casă în valoare totală de 351 milioane lei.

În plus, Guvernul a anunţat scăderea comisioanelor aplicate la soldul garanţiei acordate de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii. Astăzi este Ziua Siguranţei pe Internet.

Ajunsă la ediţia a XIV-a, Ziua Siguranţei pe Internet este sărbătorită în peste 100 de ţări din toată lumea și are ca scop promovarea utilizării într-un mod mai sigur şi responsabil a tehnologiei, mai ales în rândul copiilor şi adolescenţilor.

Organizatorii doresc să scoată în evidenţă utilizarea pozitivă a tehnologiei, rolul pe care îl joacă în viaţa fiecăruia dintre noi şi face apel la tineri, părinți, profesori, asistenți sociali, companii, politicieni, oameni ai legii să se unească pentru un internet mai bun.

Copiii si adolescenţii sunt printre cei mai mari consumatori de internet, chat online și messenger.

Însă, în afara informaţiilor interesante şi a multitudinii de jocuri, internetul este plin şi de informaţii inadecvate şi de pericole, iar copiii pot fi expuşi intenţiilor răuvoitoare ale unor persoane.

Una dintre cele mai mari primejdii la care se expun copiii şi adolescenţii când accesează Internetul în lipsa părinţilor este hărţuirea online. Peste 800 de bebeluşi au fost abandonaţi în spitale în decurs de 9 luni.

Cei mai mulţi au fost abandonaţi imediat după naştere, iar alţii au fost aduşi pentru tratamente în secţiile de pediatrie şi lăsaţi acolo.

În urmă cu aproape 2 ani legislaţia a fost modificată, iar nou născuţii abandonaţi nu pot rămâne în spital decât câteva zile.

În contextul actual, însă, autorităţile vor face controale.

Specialiştii spun că fenomenul abandonului nou născuţilor în spitale nu poate fi stopat decât cu programe de prevenţie în rândul comunităţilor vulnerabile. România poate accesa fonduri europene pentru prevenirea și gestionarea dezastrelor.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va avea astfel acces la linii de finanțare europeană pentru programe de dotare și continuarea celor începute anterior îndeplinirii.

În perioada următoare, aproximativ 80 de milioane euro vor fi disponibili pentru continuarea dotării cu mijloace specifice de intervenție pentru gestionarea riscurilor identificate, dar și pentru crearea unor poligoane și centre de pregătire destinate personalului operativ. Constănțenii pot face programări online pentru înmatricularea autoturismelor.

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din Constanța a lansat o aplicație de programări online pentru cei care vor să își înmatriculeze vehiculele și o serie de tabele care indică cele mai aglomerate și cele mai libere intervale orare.

Instituția precizează că nu se poate efectua decât o singură programare pentru același autovehicul, iar rezervarea nu se poate face la mai puțin de 12 ore față de ora curentă sau la mai mult de două luni. Şoferii care au plătit taxele auto, nu îşi mai pot recupera banii pe cale amiabilă de la stat.

Aceasta deoarece odată cu abrogarea ordonanţei, au dispărut şi metodele prin care aceşti bani să fie returnaţi.

Ministrul Mediului, Daniel Constantin a declarat că singura variantă rămâne instanţa de judecată.

Procesul poate dura până la un an, iar cheltuielile de judecată pot depăşi chiar şi 1.200 de lei.

