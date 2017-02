Știri 2 februarie 2017 ŞTIRI Știri 3 februarie 2017 Duminică, Biserica Ortodoxă se va afla în duminica a 33-a după Rusalii.

Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sf. Liturghie de la ora 9, la biserica Sf. Ap. Petru și Pavel din Medgidia.

După slujbă, Ierarhul nostru va rosti un cuvânt de învățătură cu privire la pilda vameșului și a fariseului. De la 1 martie se va trece la sistemul digital, în cazul pacienților care se prezintă în unitățile de primiri urgențe.

Măsura va contribui la o mai bună colectare și corelare a datelor, iar sistemul a fost implementat printr-un proiect cu finanțare europeană.

Noul sistem va consuma mai puțin din timpul medicilor, în condiţiile în care raportarea digitală este mult mai uşoară decât completarea unei fişe pe hârtie, deoarece operatorul nu are de scris, ci doar de bifat şi de răspuns la nişte întrebări din fişa electronică. Patriarhia Română reacționează în contextul tensiunilor sociale din ultimele zile.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Patriarhiei, părintele Vasile Bănescu, poziția Patriarhiei este una de reală îngrijorare și în același timp una favorabilă valorilor statutului de drept, în care dreptatea și pacea socială sunt și trebuie să rămână esențiale.

Părintele a mai spus că Biserica promovează constant cultura dialogului şi civilizația morală a celor 10 porunci.

La rândul său, arhiepiscopul romano-catolic de Bucureşti, Ioan Robu, a îndemnat protestatarii să se manifeste paşnic, chemând autorităţile statului „să se gândească numai la binele poporului nostru şi la viitorul ţării”.

Sute de mii de români au manifestat pașnic în ultimele zile în toate marile orașe ale țării, cerând Guvernului să abroge ordonanța de urgență privind modificarea Codului Penal. Taxa de drum în Bulgaria se achită doar în unităţile speciale din vămi.

Autorităţile de frontieră bulgare au anunțat că de la 1 februarie, au intrat în vigoare noi modificări la legea circulației pe drumurile publice pe teritoriul statului vecin.

Conform modificărilor legislative, conducătorii mijloacelor de transport care intră în Bulgaria își pot continua călătoria pe teritoriul statului vecin numai după ce efectuează plata taxei pentru drumuri, doar de la unitatea specială din cadrul Agenției Vamale a Bulgariei.

Ghişeele de plată a taxei au fost amplasate imediat după efectuarea controlului de frontieră pentru intrarea pe teritoriul statului bulgar. Elevii intră de mâine în vacanță.

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, semestrul al doilea va începe la 13 februarie şi va dura până la 16 iunie.

În acest interval este programată vacanţa de primăvară, între 19 şi 30 aprilie.

Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se va încheia la 26 mai, iar pentru clasa a VIII-a, la 9 iunie. Peste 1,8 milioane de oameni riscă să moară de foame în nord-estul Nigeriei.

Avertismentul vine din partea responsabililor Programului Alimentar Mondial.

Potrivit acestora, insurgenţa grupării jihadiste Boko Haram subminează eforturile de livrare a ajutoarelor.

Ei au mai spus că există zone din fieful grupării Boko Haram, în statul Borno, care sunt încă inaccesibile şi unde este imposibilă evaluarea situaţiei securităţii alimentare. Ministerul Educaţiei a lansat în consultare publică structura viitorului an şcolar 2017-2018, începând de astăzi şi până pe 24 februarie.

Conform proiectului, anul şcolar 2017-2018 va avea 36 de săptămâni de cursuri.

Cursurile vor începe pe data de 11 septembrie 2017 și se vor încheia în data de 22 iunie. Litoralul şi Delta Dunării vor fi promovate la Bruxelles.

Până pe 5 februarie, reprezentanţii Asociaţiei Litoral – Delta Dunării participă la târgul de turism de la Bruxelles, în standul Ministerului Turismului.

Aflat la cea de-a 59-a ediţie, „Salon des Vacances” este cel mai important târg internaţional de turism din Belgia.

Prin prezenţa la acest târg, Asociaţia Litoral – Delta Dunării continuă strategia de promovare a potenţialului turistic, arheologic, cultural, terapeutic şi gastronomic al Dobrogei, prin intermediul materialelor de promovare a celor două destinaţii pe care le reprezintă, litoralul şi Delta Dunării. Inspecţia tehnică periodică a autoturismului poate fi verificată online.

Verificarea se poate face pe site-ul Registrului Auto Român, www.prog.rarom.ro, secţiunea rarpol, completând un formular.

La împlinirea unui termen de 15 zile de la data expirării ITP sau a asigurării RCA, se suspendă de drept certificatele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere aflate în această situaţie.

Vehiculele noi, înmatriculate pentru prima dată în România, nu se regăsesc pe link-ul „Verificare ITP”, deoarece acestea nu au fost supuse unei inspecţii tehnice periodice. Examenul naţional de Definitivare a fost din nou modificat.

Ministrul Educaţiei, Pavel Năstase a redeschis înscrierile ce fuseseră încheiate pe 7 octombrie anul trecut.

De asemenea, s-a extins intervalul la şapte ani de predare efectivă la catedră cu statut de cadru didactic calificat.

Cei care se află la cea de-a patra încercare vor plăti o taxă de 300 lei la unitatea de învăţământ la care se depune dosarul de înscriere.

