Știri 2 februarie 2017

Această sărbătoare face parte din rândul sărbătorilor împărăteşti ale Bisericii şi prăznuieşte momentul în care Sfânta fecioară Maria, la 40 de zile de la naşterea pruncului Iisus, vine la templul din Ierusalim, conform rânduielilor Vechiului Testament.

La templu, pruncul Iisus va fi întâmpinat de către dreptul şi bătrânul Simeon, căruia i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristos, după cum ne relatează Sfântul evanghelist Luca.

Atunci dreptul Simeon a rostit frumoasa rugăciune ce se rosteşte în biserică la slujba vecerniei „Acum slobozeşte pe robul Tău Stăpâne”, şi totodată a profeţit sfintei Fecioare Maria suferinţele prin care va trece la patimile lui Hristos.

Prima atestare documentară a acestei sărbători se găseşte în însemnările de călătorie ale pelerinei Egeria, care scrie că sărbătoarea se ţinea prin anii 382-384, la Ierusalim, la 40 de zile de la Naşterea Domnului.

Ziua următoare acestei sărbători, 3 februarie, este ziua în care Biserica Ortodoxă cinsteşte pe dreptul şi bătrânul Simeon împreună cu sfânta proorociţă Ana, cele două personaje care au luat parte la momentul Întâmpinării Domnului. Constănțenii ar putea avea internet wireless în Parcul Tăbăcărie.

Primăria Constanţa a lansat o consultare a pieţei în ce priveşte achiziţionarea de echipamente şi reţea internet – wireless pentru parcul Tăbăcărie.

Conform anunţului de licitaţie, reţeaua trebuie să asigure acoperirea zonei cuprinsă între Teatrul de Vară şi Restaurantul Zodiac.

Sistemul trebuie să asigure securitatea utilizatorilor şi a subreţelelor, iar viteza datelor de transfer trebuie să fie comparabilă cu cea a unei reţele fixe. Ridicarea maşinilor parcate neregulamentar nu se aplică încă la Constanţa.

Reprezentanții Poliţiei Locale spun că încă nu s-au început demersurile pentru desemnarea unei firme care să se ocupe de ridicarea maşinilor.

Cu toate acestea, şoferii care parchează la întâmplare nu rămân nesancţionaţi.

Actul normativ care permite din nou, ridicarea maşinilor parcate neregulamentar este în vigoare de 10 zile. Senatul a respins procedura de urgență solicitată de Guvern pentru proiectele de lege privind grațierea.

Senatorul Șerban Nicolae, a propus ca, pentru cele două proiecte de lege inițiate de Guvern, avizele comisiilor de specialitate să fie date până pe 14 februarie, urmând ca până pe 21 februarie Comisia juridică să se pronunțe prin raport.

Plenul Senatului a respins cu opt voturi ‘pentru’ și 99 de voturi ‘împotrivă’ discutarea proiectului de lege pentru grațierea unor pedepse și a unor măsuri educative privative de libertate în procedură de urgență. Dosarele de trafic de droguri și cele de mare violență, dar și cele de terorism vor fi afectate de modificarea legislației penale.

Declarația a fost făcută de procurorul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu.

Mai exact, este vorba despre eliminarea posibilității denunțării unei infracțiuni după 6 luni de la comiterea ei.

De asemenea, potrivit actului normativ, vinovaţii de abuz în serviciu vor primi pedepse mai mici şi vor putea ocupa o funcţie publică, în ciuda condamnării suferite. Parlamentul britanic a aprobat prima etapă a proiectului de lege privind Brexitul.

Acesta a autorizat guvernul să lanseze procesul de ieșire din Uniunea Europeană.

Procedura va intra în următoarea etapă, premierul Theresa May urmând să prezinte strategia de negociere în relația cu Bruxelles-ul. Noul Cod Rutier a fost adoptat ieri de Guvern.

Potrivit acestuia, șoferii care consumă alcool sau stupefiante, între momentul provocării unui accident auto cu victime și momentul în care sunt recoltate probele biologice, vor fi sancționați cu închisoare de la unu la cinci ani.

În acest fel, șoferii găsiți cu un nivel al alcoolemiei peste limita legală sau cei ale căror probe de sânge relevă consumul unor substanțe stupefiante, nu vor mai putea să motiveze aceste constatări prin consumul de băuturi sau substanțe după producerea accidentului. Cea mai mare asociație a medicilor din Marea Britanie a emis un ghid care le cere doctorilor să nu mai apeleze la femeile gravide cu sintagma „mămici în așteptare”, deoarece „este jignitoare” pentru transsexuali.

Recomandarea a fost dată în cadrul unui set de sugestii de exprimare menit să evite posibilitatea ca vreo persoană aflată în proces de „metamorfoză” sexuală să se simtă ofensată.

Potrivit aceluiași ghid, „bătrânii” trebuie apelați drept „persoane în vârstă”, iar unei persoane care „biologic este bărbat sau femeie”, îi trebuie alocată formularea de „născut bărbat sau femeie”.

Aceste recomandări au provocat însă și o serie de reacții contradictorii.

Reprezentanți ai bisericii au declarat că Dumnezeu a făcut bărbat și femeie, și mamele au un rol specific pentru copiii lor, diferit de cel al taților, iar această hotărâre va confunda oamenii despre rolul vital al mamelor în creșterea copiilor lor. Banii în forma fizică ar putea dispărea în Europa, de anul viitor.

Motivată oficial de stoparea finanțării terorismului și a spălării de bani, la nivelul Europei această decizie ar afecta libertatea individuală.

Uniunea Europeană a realizat un studiu care că arată că o serie de state membre au introdus deja diferite tipuri de restricții asupra operațiunilor cu cash, însă adaugă că acestea sunt departe de a fi omogene.

În studiul de impact, Executivul european admite că restricționarea utilizării cash-ului riscă să încalce dreptul fundamental al cetățenilor la intimitate și la viață privată, dar notează, totodată, că o astfel de încălcare ar putea fi legitimă din perspectiva interesului public. Președintele Comisiei Europene Jean Claude-Juncker și prim-vicepreședintele Frans Timmermans au declarat că sunt îngrijorați cu privire la evoluțiile recente din România.

Oficialii europeni au atras atenția că raportul MCV de săptămâna trecută a salutat bilanțul pozitiv al luptei anticorupție din România, dar au subliniat că orice alte măsuri care subminează acest progres vor avea impact asupra evaluărilor viitoare.

În acest context, Comisia Europeană atrage atenția asupra posibilelor regrese și va examina în detaliu ordonanțele de urgență privind Codul Penal și Legea grațierii”. Share this: Facebook

