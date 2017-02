Știri 31 ianuarie 2017 ŞTIRI Știri 1 februarie 2017 Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Grabnic Ascultătoare sosește astăzi la Constanța.

Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va întâmpina de la ora 17, icoana Maicii Domnului la biserica Sf. Haralambie din zona Boema.

Icoana este adusă pentru prima dată în România de la Catedrala Alexandr Newsky din Ananiev, Ucraina și este o copie a celei aflată în Sfântul Munte Athos.

După ce icoana va fi așezată spre închinare, ierarhul nostru va oficia Taina Sf. Maslu împreună cu 7 preoți.

Evenimentul este prilejuit de sărbătorirea hramului bisericii Sf. Haralambie, din 10 februarie.

Astfel, vineri, 10 februarie, de la ora 8.30, IPS Teodosie îi va avea ca oaspeți pe IPS Alexei de Ananiev și Balta (Ucraina) și IPS Naum, Mitropolit de Ruse (Bulgaria), împreună cu care va oficia Sfânta Liturghie la biserica „Sf. Haralambie”.

Icoana Maicii Domnului Grabnic Ascultătoare va sta spre închinare până pe 12 februarie.

De asemenea, mâine, de sărbătoarea Întâmpinării Domnului, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sf. Liturghie de la ora 8.45, la Catedrala Arhiepiscopală Sf. Ap. Petru și Pavel. Guvernul a adoptat Ordonanţa de urgenţă privind graţierea unor pedepse.

Nu vor beneficia de aceste graţieri: violatorii, criminalii, cei care au săvârşit fapte de corupţie.

Ministrul Justiţiei, Florin Iordache a precizat că nu vor fi graţiate nici pedepsele cu suspendare.

Totodată, Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală.

Ministrul Justiției a spus că, potrivit actului normativ, abuzul în serviciu cu un prejudiciu de sub 200.000 de lei nu va mai fi sancționat penal. De astăzi, studenții călătoresc gratuit cu trenul.

Aceștia beneficiază de gratuitate la transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a.

Secretarul de stat pentru învățământ superior Gigel Paraschiv a precizat că nu există niciun fel de discriminare legată de vârstă, iar singura condiție este ca instituția de învățământ superior să fie autorizată sau acreditată.

Impactul bugetar este de aproximativ 100 de milioane de lei pe un an, iar gratuitatea este valabilă pe tot anul calendaristic. Bugetul României pentru 2017 a fost adoptat în ședința de Guvern.

Potrivit ministrului Finanțelor, acesta a fost construit respectând trei lucruri fundamentale: datele reale ale economiei românești, programul de guvernare și principalele politici publice și proiecte naționale ca parte a unei proiecții pentru următorii patru ani, pentru a asigura o dezvoltare coerentă a României.

Principalele proiecții macroeconomice pe care le-a avut în vedere Executivul la construcția bugetului sunt Produsul Intern Brut, o creștere economică de 5,2% și încadrarea într-un maxim al deficitului fiscal de 3%. Ministerul Educaţiei a lansat în consultare programa şcolară de gimnaziu.

Cadrele didactice şi inspectorii şcolari pot oferi sugestii privind programele şcolare din clasele V-VIII.

La rândul lor, elevii și-au exprimat dorința de a avea mai puţine ore de desen şi de sport.

Consultarea cu profesorii şi inspectorii şcolari se va derula până la data de 13 februarie. Statul elimină de astăzi, peste o sută de taxe nefiscale.

Printre ele se află taxa de mediu, care a făcut obiectul multor procese de recuperare, ceea ce va stimula tranzacţiile în domeniul auto.

Urmează taxa radio-tv, taxele pentru eliberarea pașaportului și a certificatului de cazier judiciar.

Taxele de înregistrare a firmelor la Registrul Comerţului se elimină, de asemenea, pentru a facilita înfiinţarea de IMM-uri. România a fost sancţionată la CEDO pentru acte de violenţă asupra romilor.

Mai exact, CEDO a stabilit că ţara noastră nu a respectat Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, respectiv Articolul 3, care prevede că nimeni poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.

Pentru repararea prejudiciului moral, Curtea le-a acordat celor ce i s-au adresat, persoane de etnie romă, suma de 11.700 euro.

În plângerea formulată se arată că în 27 august 2008 oamenii legii au descins la locuinţa unei familii din Clejani, fără mandat de percheziţie, au folosit inclusiv gaze lacrimogene şi au creat daune.

În rezoluţia CEDO se arată că, în acest caz, autorităţile naţionale nu au efectuat o investigaţie eficientă, cu probe adecvate. De astăzi, mamele vor primi mai mulţi bani de la stat pentru creşterea copilului, la fel ca şi cele care au decis să se întoarcă mai devreme la muncă.

Conform Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţii Sociale, în această situaţie se află aproximativ 2.100 de mămici constănţene, ce vor primi indemnizaţii pentru creşterea copilului mai mari, iar alte 2.135 vor încasa stimulente de inserţie mărite, urmând ca banii să le revină mămicilor în luna martie.

Ca urmare, indemnizaţia minimă, în valoare de 1.063 lei, va creşte la 1.233 lei, iar stimulentul va creşte de la 531 la 616 lei. România are în prezent al treilea cel mai mic preţ al benzinei din Europa.

Preţurile carburanţilor din România au scăzut de la 1 ianuarie ca urmare a reducerii TVA-ului de la 20 la 19% şi a eliminării supraacizei de 7 eurocenţi/litru.

Potrivit portalului energy.eu, preţul mediu al unui litru de benzină din cel mai ieftin sortiment este 4,90 lei, comparativ cu luna decembrie 2016, când costa 5,09 lei.

În cazul motorinei, preţul mediu actual din România al celui mai ieftin sortiment este de 4,88 lei, al şaptelea cel mai mic preţ din Europa. Aproximativ 1,6 milioane de români vor primi 140 lei în plus la salariu, de astăzi.

Este vorba despre angajații plătiți cu salariul minim, care va crește cu 16%.

Se majorează însă și valoarea unui punct de amendă de circulație la 145 lei.

De asemenea, potrivit unei ordonanțe de urgență, adoptată recent, nu se va mai plăti impozit la vânzarea unei case sau a unui teren.

Sunt vizate tranzacțiile cu valori sub 100.000 de euro, iar în cazul sumelor ce depășesc acest plafon, se percepe un impozit de 3% din diferență.

Autoritățile speră ca astfel să încurajeze vânzarea imobilelor și, în același timp, să permită creșterea industriei locuințelor. Share this: Facebook

Related Comments are closed.