Știri 26 ianuarie 2017

Știri 25 ianuarie 2017

Arhiepiscopia Tomisului a decis ca fiecare parohie să gestioneze valorile băneşti în aşa fel încât noaptea sa nu mai rămână bani în biserici.

Măsura vine ca urmare a situaţiei generate de spargerea a patru biserici din municipiul Constanța de către autori încă necunoscuţi.

Aşadar, în fiecare zi, după încheierea activităţii bisericeşti, preoţii vor centraliza donaţiile făcute în acea zi și le vor depune în locuri sigure(conturi in banci, seifuri etc.), astfel încât peste noapte să nu mai rămână bani în lăcaşurile de cult. Primăria Constanţa a prelungit perioada de înscrieri pentru programul RESPECT până pe 31 ianuarie.

Iniţial, termenul final expira ieri, însă, din cauza condiţiilor meteo, dar şi a zilelor libere în plus, mulţi beneficiari nu ar fi putut să-şi depună la timp cererea de înscriere.

Beneficiarii primesc de 8 ori pe an tichete valorice în valoare de 40 de lei, pe care le pot folosi exclusiv pentru cumpărarea de alimente. Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ ieri proiectele privind grațierea și modificarea Codurilor penale.

Documentele urmează să fie trimise la Ministerul Justiției.

Potrivit CSM, cele două ordonanțe de urgență nu întrunesc condițiile prevăzute de articolul 115 din Constituția României.

Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea a declarat că în ultimii ani nu s-a făcut nimic pentru modernizarea condițiilor din închisori.

În plus, ea a amintit că nu există studii clare privind supraaglomerarea din închisori. Comisia Europeană a prezentat raportul elaborat în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare pentru România.

Acesta arată că țara noastră a făcut progrese majore către îndeplinirea obiectivelor de referință stabilite prin MCV și că au fost create mai multe instituții-cheie și adoptate acte normative importante.

Raportul apreciază că totuși, încă există deficiențe importante care trebuie să fie remediate, iar garanțiile interne trebuie consolidate în continuare pentru a se asigura îndeplinirea obiectivelor de referință. Băuturile carbogazoase reprezintă un pericol pentru sănătate, alături de mâncarea de tip fast-food.

Avertismentul vine din partea specialiștilor în domeniu.

Din cauza ratei tot mai crescute a obezității, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a recomandat guvernelor să suprataxeze furnizorii de mâncare nesănătoasă.

În Europa, acest lucru se întâmplă deja în ţări precum Italia, Franţa şi Grecia.

Oamenii însă continuă să bea și nici nu îi interesează ce substanțe le fac atât de gustoase.

Potrivit Societății Naţionale de Medicina Familiei, 45% dintre copii preferă dulciurile în locul legumelor, fructelor şi lactatelor, iar peste 40% au deficienţă de fier la vârsta de un an. Un nou sens giratoriu ar putea apărea în Constanța.

În şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Constanţa, programată săptămâna viitoare va fi supus votului un proiect de realizare a unui nou sens giratoriu în Constanţa.

Dacă acesta va primit avizul consilierilor locali, pe Şoseaua Mangaliei, în dreptul fostului centru comercial Interex, unde urmează să se construiască un supermarket Lidl, va fi amenajat un sens giratoriu.

Proiectul este iniţiat de primarul Decebal Făgădău şi este menită să faciliteze accesul către viitorul spaţiu comercial. Experţii medicali recomandă să nu refolosim sticlele de plastic.

Ele reţin colonii întregi de bacterii periculoase, cu toate că sunt spălate.

Agenţii patogeni adunaţi pe plasticul sticlelor, invizibili ochiului uman, pot fi foarte periculoşi pentru sănătate.

Un studiu arată că nici apa îmbuteliată în recipiente de plastic, nu ar fi aşa de pură, din cauza unei toxine cu potenţial letal, prezentă în plastic şi absorbită de apă.

Testele au descoperit urme de antimoniu, un element chimic folosit la realizarea PET-urilor.

Specialiștii spun că lichidele sunt cel mai bine păstrate în recipiente din sticlă naturală sau din oţel inoxidabil, deoarece ori de câte ori sunt spălate, ele nu se deteriorează. Guvernul a adoptat un program de promovare a firmelor românești pe piețele externe.

Programul facilitează promovarea produselor și serviciilor IMM-urilor pe piețele externe, stimulând comunicarea și parteneriatul în afaceri și pregătind întreprinzătorul în domeniul tehnicilor de promovare pe noi piețe.

În cadrul programului, fiecare beneficiar poate obține pe parcursul unui an maxim 50.000 lei, sumă nerambursabilă. Anual, se estimează un număr de maxim 500 de beneficiari. Populismul și corupția sunt în creștere, la nivel internațional.

Organizaţia neguvernamentală anticorupţie Transparency International afirmă, în raportul anual, că saltul politicienilor populişti din multe ţări este motiv de îngrijorare şi denunţă apariţia cercului vicios în care creşterea populismului şi a corupţiei se alimentează reciproc.

Ţările conduse de lideri autocraţi populişti au coborât evident în clasamentul făcut de organizaţie.

Turcia preşedintelui Erdogan a căzut 9 locuri într-un an şi Ungaria, condusă de premierul Orban, se află mai jos cu 7 trepte.

