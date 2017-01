“Vestea cea bună” – Biserica și unitatea neamului românesc ŞTIRI Știri 25 ianuarie 2017 Biserica Ortodoxă cinsteşte astăzi pe Sfântul Ierarh Bretanion, episcop al Tomisului.

Acesta este originar din Capadocia şi a fost probabil ucenic al Sfântul Vasile cel Mare.

A păstorit biserica tomitană între anii 360 şi 381 pe vremea împăratului Valens şi s-a remarcat prin refuzarea ereziei arianismului impusă de împărat.

Tot sfântul Bretanion a fost cel care a însoţit moaştele Sfântului Sava Gotul, cerute de Sfântul Vasile cel Mare.

Date istorice noi susţin că acest ierarh a încurajat viaţa ascetică monahală, şi a fost primul îndrumător important al sfinţilor Ioan Casian şi Gherman din Dobrogea.

Sfântul Bretanion s-a mutat către Domnul în jurul anului 381.

Cu acest prilej, Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului a oficiat în această dimineață, Sf. Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală Sf. Ap. Petru și Pavel.

De asemenea, vineri, la ora 22, Ierarhul nostru va oficia Taina Sf. Maslu la Mănăstirea Sf. Bretanion de lângă localitatea 23 August, urmată de Sf. Liturghie. ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a făcut apel la români să depună eforturi pentru depășirea tendințelor de dezbinare.

El a declarat, cu prilejul Zilei Unirii de la Iași, că viitorul României, dar și granițele țării trebuie decise de români, „nu de puteri străine”.

Potrivit mitropolitului, aceeași limbă, aceeași credință în Dumnezeu și același sânge au făcut ca muntenii și moldovenii să treacă peste nenumărate ambiții, orgolii și războaie. Biserica Ortodoxă din Bulgaria a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace, pentru a doua oară.

Nominalizarea vine din partea israeliană și cu susținerea puternică a comunității bulgare din Israel, pentru salvarea a 48.000 de evrei bulgari din lagărele de exterminare nazistă în timpul celui de-al doilea război mondial.

Laureatul Premiului Nobel va fi anunțat în luna octombrie. Bugetarii vor primi din această vară, un tichet electronic de vacanţă de valoarea unui salariu minim pe economie pe care îl pot folosi oriunde în ţară.

Acestea vor fi acordate, cel mai probabil, în jurul datei de 1 iulie a anunţat ministrul Turismului, Mircea Dobre.

Spre deosebire de alte tipuri de tichete, cum ar fi cele de masă, care sunt tipărite, se doreşte ca cele de vacanţă să fie acordate în sistem online.

În baza legislaţiei actuale, salariaţii din mediul privat şi cei din sectorul bugetar pot primi vouchere de vacanţă în limita a 6 salarii minim brute pe economie, dar care pot fi folosite doar pe teritoriul României. Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România solicită alocarea a cel puţin 6% din Produsul Intern Brut pentru educaţie.

Aceasta propune creşteri bugetare pentru diferite capitole, printre care majorarea subvenţiei pentru cămine, cantine şi transport.

De asemenea, ei vor şi alocarea a cel puţin un procent din Produsul Intern Brut pentru cercetare, precum şi sprijinirea centrelor şi programelor de consiliere şi orientare în carieră din universităţi.

Studenţii le solicită premierului Sorin Grindeanu şi ministrului Finanţelor, Viorel Ştefan, o întâlnire pentru a discuta despre propunerile lor pentru Legea bugetului de stat pentru anul 2017. Biserica de Gheață de la Bâlea Lac va fi sfințită vineri.

Aceasta va fi sfinţită de preoţi ai Bisericii Ortodoxe Române şi ai Bisericii Evanghelice, Greco-Catolice şi Romano-Catolice.

Biserica de Gheaţă este construită în fiecare iarnă la Bâlea Lac, de zece ani, pentru toţi credincioşii care îşi doresc să aibă un loc de rugăciune în vârful muntelui.

Înainte de începerea construcţiei, câţiva preoţi au sfinţit apa Lacului Bâlea. Anul trecut producţia internă de legume a scăzut dramatic.

Potrivit Eurostat, în ultimele nouă luni din 2016, România a produs cu 20 la sută mai puţine legume.

Scăderea producţiei de legume româneşti afectează şi preţul legumelor cultivate în ţara noastră.

Acestea s-au scumpit cu 10 la sută doar în ultimul an, potrivit Institutului Naţional de Statistică.

Deşi se situează pe unul dintre primele locuri în Europa la suprafaţa de teren agricol, România importă de 7 ori mai mult decât exportă. Tarifele de roaming în interiorul Uniunii Europene vor fi eliminate din 15 iunie 2017.

Astfel, utilizatorii finali din România vor putea beneficia de avantajele pieţei interne comunitare.

Anul trecut, pe 21 septembrie, Comisia Europeană a garantat că, începând din luna iunie 2017, nu vor mai fi impuse tarife de roaming europenilor care călătoresc în alte state membre ale Uniunii Europene.

Comisia a revenit astfel asupra unei propuneri anterioare controversate ce viza eliminarea tarifelor de roaming doar pentru o perioadă limitată de 90 de zile pe an. Şoferii nu sunt obligaţi să deţină asupra lor RCA-ul şi nici să-l prezinte poliţiştilor.

Așa a decis o instanţă din România.

Decizia este acum definitivă, iar concluzia la care a ajuns instanţa este valabilă chiar şi în contextul noului cadru al RCA.

Decizia aparţine Tribunalului Sălaj, după ce, în anul 2015, un şofer a fost amendat pentru că nu a avut asupra sa la controlul organelor de poliţie poliţa de asigurare auto.

În aceste condiţii, conducătorul auto a contestat în instanţă procesul-verbal de contravenţie şi a obţinut anularea actului administrativ în 2016, iar în februarie anul acesta, instanţa de apel a respins calea de atac formulată de inspectoratul de poliţie. Ambasadorul Statelor Unite la ONU a declarat că se va opune avortului la nivel internaţional.

Nikki Haley va deveni astfel și un ambasador „puternic pro-viață.”

Ea a mai spus că atitudinea pro-viață „nu este partizană” politic și nu ar trebui să fie o temă politizată.

