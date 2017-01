“Dileme ale mileniului 3″ – Unitatea Duhului în Hristos “Vestea cea bună” – Biserica și unitatea neamului românesc » ŞTIRI Știri 24 ianuarie 2017 Biserica Ortodoxă va cinsti mâine pe Sfântul Ierarh Bretanion, episcop al Tomisului.

Cu acest prilej, Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia de la ora 8, Sf. Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală Sf. Ap. Petru și Pavel.

De asemenea, vineri, la ora 22, Ierarhul nostru va oficia Taina Sf. Maslu la Mănăstirea Sf. Bretanion de lângă localitatea 23 August, urmată de Sf. Liturghie. Astăzi se împlinesc 158 de ani de la prima Unire a Principatelor Moldovei şi Munteniei.

Această unire reprezintă actul politic care stă la baza României moderne şi a formării naţiunii române.

Actul solemn al acestui eveniment a fost marcat odată cu sosirea domnitorului Alexandru Ioan Cuza în capitala Bucureşti.

Astfel, la 24 ianuarie 1859 se realiza, de fapt, a doua Unire a românilor şi momentul în care ţara noastră primeşte numele de România.

Statul naţional român s-a format treptat, astfel că a început cu Unirea din 1859 şi s-a încheiat în 1918, când lupta de eliberare naţională a poporului român va fi încununată de victorie. RADET va efectua, la cerere, branşări sau rebranşări gratuite la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică în Constanţa.

Compania va încheia un contract cu solicitanţii conform căruia, noii clienţi nu se vor putea debranşa mai devreme de cinci ani.

RADET mai anunţă că, în intervalul 25 – 31 ianuarie, se va efectua citirea contoarelor de energie termică montate la subsolul blocurilor. Clădirile în paragină din centrul vechi al Constanței vor avea fațadele reabilitate.

Este vorba despre 16 astfel de clădiri, aflate în patrimoniul Primăriei, vor beneficia de lucrări de reabilitare a faţadelor şi a acoperişului.

Pentru clădirile vechi, proprietate privată, care sunt lăsate în paragină, primăria are dreptul să crească impozitul cu până la 500%. Guvernul nu va acorda bugetarilor nici în acest an bonuri de masă, tichete de vacanţă sau tichete-cadou.

De asemenea, nu va plăti orele suplimentare efectuate, care vor fi recuperate cu zile libere.

Așa arată un proiect de ordonanţă de urgenţă publicat ieri de Ministerul Finanţelor.

Guvernul susţine că este obligat să amâne în continuare acordarea acestor drepturi pentru bugetari din cauza constrângerilor bugetare. Ministrul Mediului nu vrea ca populaţia să plătească mai mult pentru gunoi.

Noul proiect legislativ, publicat deja pe site-ul ministerului, propune ca taxa de depozitare să nu mai fie plătită de depozitar, ci de operatorii economici, cei care transportă sau cei care depozitează, care vor avea o ţintă de valorificare.

Deşi compania care ridică gunoiul din Constanţa a anunţat încă de la începutul anului că va majora taxa de salubrizare pentru cetăţeni, ca urmare a instituirii taxei de mediu de 80 de lei pe tonă, totuși aceasta va fi suportată numai de către operatori.

Noul ministru al Mediului, Daniel Constantin, consideră că aceasta nu ar trebui să afecteze cetăţenii, ea reprezentând, în fapt, o penalitate aplicată autorităţilor care nu respectă ţintele de reciclare. Din ce în ce mai mulţi copii din România au reclamat că au fost abuzaţi, anul trecut.

Asociația Telefonul Copilului precizează că, în anul 2016, a înregistrat mai multe cazuri de abuz asupra copiilor, cu 45% față de anul 2015.

Principalele forme de abuz sesizate au fost: molestarea fizică, abuzul emoțional și neglijarea, iar abuzul s-a petrecut în familie, asistență maternală și centrul de plasament, în spațiul public și în mediul școlar.

În ceea ce privește repartizarea pe județe, cele mai multe cazuri au fost înregistrate în județele Vrancea, Constanța, Teleorman, Vaslui și Neamț. Românii vor putea să se exprime pe legislaţia penală.

Președintele Klaus Iohannis a început demersurile privind organizarea unui referendum pe tema modificării legislației în materie penală.

Șeful statului a mai precizat că există un larg interes pe această temă a schimbării Codurilor penale și a grațierii și că politicienii se ocupă, în prezent, de graţierea propriilor dosare. Angajatorii sunt de părere că universitățile din România sunt fabrici de diplome şi nu asigură forţă de muncă pe piață.

Așa arată cel mai recent studiu realizat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii Învăţământului Superior.

Companiile de pe piața muncii din România acuză universităţile că nu şi-au actualizat cursurile la cerinţele actuale de pe piaţă, iar acest fapt are ca urmare investiții importante în pregătirea tinerilor angajaţi, chiar dacă aceştia au o diplomă de licenţă recunoscută.

Studiul mai arată că una din două firme nu are încredere în calitatea absolvenţilor care ies de pe băncile universităţilor din România. Guvernul ia măsuri ferme împotriva tăierilor ilegale de arbori.

În acest sens, a fost adoptată o ordonanță de urgență privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.

Legislaţia prevede măsura confiscării vehiculelor cu care se transportă materiale lemnoase care nu au provenienţă legală.

