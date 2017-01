Știri 19 ianuarie 2017 ŞTIRI Știri 20 ianuarie 2017 Biserica Ortodoxă va cinsti miercuri, 25 ianuarie pe Sf. Ierarh Bretanion, episcop al Tomisului.

Cu acest prilej, Mănăstirea de lângă localitatea 23 August își va sărbători unul din hramuri.

Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sf. Liturghie, duminică, de la ora 8.45 la acest lăcaș de cult. Arhiepiscopia Tomisului organizează o serie de evenimente dedicate Anului comemorativ Patriarhul Justinian și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română.

Departamentul Cultural-Educațional al Arhiepiscopiei Tomisului va lansa, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, un proiect amplu intitulat „Apărători ai ortodoxiei între Dunăre și Mare în timpul comunismului”, care se va desfășura în două etape.

Prima etapă va debuta duminică, 22 ianuarie, la parohia „Sf. Ap. Petru și Pavel” din Medgidia, cu comemorarea preoților Teodor Voineagu și Dumitru Rogoveanu, foști deținuți politic.

Prima parte a proiectului se va încheia pe 26 martie, la 40 de ani de la trecerea la cele veșnice a Patriarhului Iustinian cu un simpozion la biblioteca Arhiepiscopiei Tomisului.

Cea de a doua parte a proiectului va începe pe 27 mai, cu simpozionul: „Rezistența Bisericii Ortodoxe Române sub comunism”, la Mănăstirea Dervent și se va încheia pe 17 noiembrie.

De asemenea, pe 17 iunie, în cadrul aceluiași proiect se va desfășura procesiunea: „Pe urmele pătimitorilor de la Canal”, cu plecare de la Monumentul Memorial Poarta Albă până la Mănăstirea Sfinților Români, Galeșul.

Programul complet al evenimentelor se găsește pe pagina de Facebook ce poartă numele proiectului Apărători ai ortodoxiei între Dunăre și Mare în timpul comunismului. De mâine, parcarea mașinilor pe trotuare va fi posibilă doar în spațiile special amenajate.

Măsura este inclusă în Hotărârea Guvernului ce va modifica de mâine Regulamentul pentru aplicarea Codului rutier.

Spațiile speciale pentru parcarea mașinilor pe trotuar vor putea fi făcute doar dacă este respectat culoarul pentru pietoni de un metru lățime și dacă accesul vehiculelor se va face din drum. Totodată, esențial va fi și ca poziționarea autoturismelor în parcare să nu încurce circulația pe prima bandă a drumului sau pe pistele amenajate.

Noile prevederi vor stabili și că nu se pot amenaja parcări pentru autovehicule, pe trotuar, la mai puțin de 10 m de intersecții, stații ale mijloacelor de transport în comun sau treceri pentru pietoni. Cele mai multe cazuri de viroze s-au înregistrat în Constanța și București.

Fiecare judeţ din ţară anunţă aproape 2.000 de cazuri doar în ultima săptămână.

De asemenea, s-au înmulţit şi cazurile de gripă, dar specialiştii spun că nu se poate vorbi încă de o epidemie la nivel naţional.

Până acum au fost vaccinate antigripal aproape 470.000 de persoane. Noile tarife pentru roviniete au intrat în vigoare.

Astfel, pentru un autoturism, rovinieta pe 7 zile va costa 3 euro, pe 30 zile, 7 euro, pe 3 luni, 13 euro, iar pentru un an, 28 de euro.

De asemenea, rovinietele achitate anterior datei de astăzi îşi menţin valabilitatea. Peste 3.700 de deţinuţi ar putea beneficia de graţiere.

Anunțul a fost făcut de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, potrivit căreia deținuții ar putea fi eliberaţi în baza criteriilor prevăzute de proiectul de ordonanţă de urgenţă privind graţierea unor pedepse.

Cele mai aglomerate unităţi penitenciare sunt cele din Satu Mare, Târgu Mureş şi Ploieşti.

Conform ANP, proiectul de act normativ poate contribui atât la diminuarea fenomenului de supraaglomerare din sistemul penitenciar, cât şi la îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie şi reducerea cheltuielilor bugetare cu întreţinerea deţinuţilor. Autobuzele RATC vor circula luni și marți în regim de week-end.

Potrivit directorului executiv al RATC, Ovidiu Cristian Tănase, acestea vor circula între orele 5.15 şi 23.00, cu frecvenţă de zi de sărbătoare.

În aceste zile, chioşcurile de bilete şi abonamente vor fi deschise în program normal între orele 6 – 21. Guvernul a aprobat ieri o hotărâre prin care se elimină veriga intermediară administrativă în ceea ce privește accesul la medicamente compensate și gratuite.

De la 1 martie, persoanele care suferă de afecţiuni oncologice, cardiovasculare şi boli rare vor putea beneficia de medicamente compensate şi gratuite pentru afecţiunile menţionate, doar în baza prescripţiei medicului specialist.

Astfel, nu va mai fi nevoie şi de aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS sau a Caselor județene de Asigurări de Sănătate. Părinţii care se întorc la activitatea profesională înainte de finalizarea concediului pentru creşterea copilului vor primi mai mulți bani.

Guvernul a majorat în această săptămână cuantumul stimulentului de inserţie acordat acestora.

Astfel, părinții vor primi 650 de lei, faţă de 600 de lei cât este în prezent, iar măsura se va aplica începând cu drepturile lunii aprilie 2017. Elevii, preșcolarii și studenții vor intra într-o minivacanță de patru zile.

Ei se vor întoarce la cursuri miercuri 25 ianuarie, în urma deciziei Guvernului.

Potrivit comunicatului Executivului, ziua de 23 ianuarie va face legătura între weekend-ul 21-22 ianuarie și ziua liberă de 24 ianuarie, de sărbătoarea Unirii Principatelor Române.

