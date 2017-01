Știri 17 ianuarie 2017 ŞTIRI Știri 18 ianuarie 2017 Biserica Ortodoxă va cinsti miercuri, 25 ianuarie pe Sf. Ierarh Bretanion, episcop al Tomisului.

Cu acest prilej, Mănăstirea de lângă localitatea 23 August își va sărbători unul din hramuri.

Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sf. Liturghie, duminică, de la ora 8.45 la acest lăcaș de cult. CFR a anulat astăzi 33 de trenuri.

Traficul feroviar este deschis pe toate magistralele feroviare, circulaţia trenurilor fiind însă adaptată la condiţiile meteo de vreme nefavorabilă.

În sudul și sud-estul țării sunt semnalate intensificări puternice ale vântului. Mai multe drumuri naționale din Constanța, Călărași și Ialomița sunt închise din cauza zăpezii și a viscolului.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că este închisă autostrada A2 Bucureşti – Constanţa, iar pe A4 se poate circula între Ovidiu și Agigea.

De asemenea, sunt închise 13 tronsoane de drumuri naţionale, iar în județul Constanța sunt închise DN22 Lumina – Mihai Viteazu și DN2A Mihail Kogălniceanu – Hârșova. Țara noastră are o producție record de energie eoliană.

Eolienele produc deja aproape un sfert din energia electrică din România, astfel că în acest moment, energia eoliană are cea mai mare pondere în sistemul energetic naţional, înaintea celei produse din cărbune şi hidrocarburi.

De altfel, turbinele eoliene au generat aproape 14% din energia produsă în perioada codurilor galbene şi portocalii de vreme rea, din perioada 6-15 ianuarie.

Potrivit reprezentanţilor industriei, vârfurile de producţie au fost pe 6, 7 și 14 ianuarie, când peste o cincime din producția de electricitate a României a fost furnizată de turbinele eoliene. Psihoterapeuţii atrag atenția cu privire la pericolele la care sunt expuşi copiii atunci când sunt lăsaţi să vizioneze ore în şir desene animate.

Ei acuză desenele animate că ar putea împiedica dezvoltarea imaginaţiei copiilor.

Cei mici îşi pierd treptat capacitatea de a crea noi jocuri, noi concepte şi noi idei pentru că sunt mult prea obişnuiţi să fie „distraţi de o sursă externă”.

În general, excesul de televizor nu le este de nici un folos copiilor şi ar putea avea consecinţe negative în ceea ce priveşte socializarea şi comunicarea.

De asemenea, o altă problemă, pe lângă timpul de expunere, este „la ce anume” se uită copiii, important fiind ca personajele să aibă conduite „mai degrabă pozitive decât negative”. Din acest an, românii vor avea liber de ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită pe 24 ianuarie.

Pentru cei care îşi desfăşoară activitatea în sistemul bugetar, aceştia vor fi liberi şi luni 23 ianuarie, urmând ca ei să îşi reia activitatea miercuri 25 ianuarie.

Anul acesta, românii au deja cu două zile libere mai mult ca în 2016, următoarea fiind data de 1 iunie, Ziua Copilului. Valoarea punctului de pensie a crescut de la începutul anului, de la 871,7 la 917,5 lei.

Majorarea a reprezentat 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat.

De asemenea, cuantumul indemnizaţiei de însoţitor pentru persoanele beneficiare de pensie de invaliditate gradul I a ajuns la 734 lei. Bebeluşii din Constanța nu pot fi vaccinaţi împotriva hepatitei B.

La acest moment, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa şi-a epuizat toate stocurile de vaccin împotriva hepatitei B, de două săptămâni.

Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană au precizat că au făcut deja o solicitare la minister, dar încă nu se cunoaşte data la care va ajunge serul la Constanţa.

Vaccinarea antihepatită B a fost introdusă în programul naţional de imunizări obligatorii la copii, bebeluşii fiind vaccinaţi încă din primele zile de la naştere. ANM a emis o informare meteorologică de intensificări ale vântului și ger pentru toată țara.

Aceasta a intrat în vigoare și este valabilă până mâine la ora 12.

În judeţele Buzău, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Tulcea, Constanţa, precum şi la altitudini mari în Carpaţii de Curbură şi în Munţii Banatului, vor fi intervale de timp în care rafalele vor depăşi 55…60 km/h.

Vremea va deveni deosebit de rece, geroasă în această noapte, mai ales în regiunile nordice, nord-estice şi centrale, iar în nopţile următoare, până la sfârşitul săptămânii, gerul se va extinde în cea mai mare parte a ţării.

Frecvent se vor înregistra temperaturi minime cuprinse între -20 şi -10 grade, iar maximele diurne vor fi preponderent negative. Profesorul universitar Gheorghe Dumitrașcu a încetat din viață, ieri, la vârsta de 77 de ani.

Acesta suferea de inimă iar în ultimele zile situaţia se agravase.

S-a născut pe 25 septembrie 1939 la Nisipari și a contribuit decisiv la înfiinţarea Universităţii „Ovidius” din Constanţa.

De asemenea, a fost profesor şi la Universitatea Andrei Şaguna.

În anul 2013, fostul senator Gheorghe Dumitraşcu fusese declarat cetăţean de onoare al satului Nisipari, comuna Castelu, locul său de naștere. Share this: Facebook

Related Comments are closed.