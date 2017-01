Știri 16 ianuarie 2017 ŞTIRI Știri 17 ianuarie 2017 Biserica Ortodoxă cinsteşte astăzi pe Sfântul Cuvios Antonie cel Mare.

Acesta s-a născut în jurul anului 250, în satul Coma de lângă cetatea Heracleopolis, în Egipt.

În timpul persecuţiilor ordonate de Maximian Daia, a mers în Alexandria pentru a-i întări pe creştini în mărturisirea lor şi pentru a se jertfi ei înşişi pentru Hristos, şi tot acolo, îi combate pe adepţii ereziei ariene.

Sfântul Cuvios Antonie cel Mare a trăit 105 ani şi este numit părintele monahismului şi dascălul vieţii pustniceşti. Constanța are un nou elicopter SMURD, mai performant.

Acesta va servi ca mijloc rapid de intervenție în caz de urgențe medicale în zona Dobrogei.

Potrivit președintelui Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu, noul elicopter, înlocuit de asigurator după accidentul de pe lacul Siutghiol din 2014, este un model mai performant decât cel care a operat la Constanța până acum. Salariile demnitarilor nu vor crește.

Comisiile de buget şi muncă ale Camerei Deputaţilor au respins ordonanţa de urgenţă privind salarizarea demnitarilor.

Ordonanţa respinsă prevedea majorarea salariilor demnitarilor, de aceasta beneficiind 48 de persoane, printre care preşedintele României, premierul, preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, miniştrii, Avocatul Poporului și consilierii prezidenţiali. Timbrul de mediu a fost anulat.

Acesta este încă în vigoare în acest moment, ceea ce înseamnă că trebuie plătit până la data de 31 ianuarie 2017, inclusiv.

Taxa urmează să fie eliminată complet începând cu 1 februarie. De atunci, ordonanţa de urgenţă ce reglementează timbrul de mediu va fi abrogată, iar proprietarii de maşini nu vor mai fi nevoiţi să achite taxa la prima înmatriculare sau la vânzarea unui autovehicul.

Recuperarea sumelor de bani plătite pe această taxă va putea fi făcută exclusiv pe calea instanţei, întrucât legislativul nu a asigurat deocamdată o procedură administrativă pentru restituirea taxelor de mediu plătite. Orele pierdute din cauza vremii vor fi recuperate până la finalul anului școlar.

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar, Liviu Pop.

Astfel, inspectorii școlari vor verifica, în cadrul controlului tematic efectuat în școli, recuperarea orelor din săptămâna 9-13 ianuarie.

Recuperarea orelor se realizează până la sfârșitul anului școlar, fiind vorba de ore de evaluare, și nu de predare. Majoritatea populaţiei susţine legea antifumat.

80 la sută din populaţia României este de acord cu legea care interzice fumatul în spaţiile publice.

Nivelul de susţinere este mai ridicat în rândul nefumătorilor, dar aproape două treimi dintre fumători sunt de acord cu aceasta.

Așa arată un studiu realizat în luna octombrie 2016.

Potrivit acestuia, în România, fumătorii îşi protejează mai mult casa de fumul de ţigară decât maşina, astfel că trei sferturi dintre fumători evită să fumeze în casă. ANM a emis o informare meteorologică de intensificări ale vântului și ninsori slabe pentru toată țara.

Aceasta a intrat în vigoare și este valabilă până mâine la ora 20.

În intervalul menţionat în regiunile din sudul şi sud-estul ţării vântul va avea intensificări cu viteze de 40…50 km/h.

În Banat, Oltenia, jumătatea de sud a Munteniei şi în Dobrogea temporar vor fi ninsori în general slabe. Polonia va cheltui o sumă record de 11,7 miliarde de euro pe politici pro-familie în acest an, de trei ori mai mult decât în 2012.

Programul de indemnizații pentru creșterea copiilor reprezintă cea mai mare parte a fondurilor.

Economiștii se îndoiesc însă că cheltuielile sporite vor crește eficiența măsurilor pro-familie.

Mai mult, aceste cheltuieli avansează într-un ritm mult mai alert decât veniturile statului sau decât economia în general, anunțând necesitatea majorării taxelor sau a unei finanțări în creștere, potrivit experților. Bisericile ortodoxă, evanghelică luterană, reformată, armeană și catolică lansează Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștină.

Aceasta va fi organizată în perioada 18-25 ianuarie și va avea ca temă “Împăcarea – dragostea lui Hristos ne stăpânește”.

Din partea Arhiepiscopiei Bucureștilor, vor asista profesori de teologie și preoți care au beneficiat de burse de studiu în Occident și care au experiența dialogului interconfesional.

Potrivit Patriarhiei Române, cooperarea interconfesională este o necesitate socială și misionară inclusiv pentru faptul că, dintre cele aproximativ 700 de parohii ortodoxe românești din diaspora, doar 30 au propriile lor lăcașuri de cult, celelalte fiind puse la dispoziție de comunitățile catolice sau protestante din țările respective. Legea salarizării unitare va fi gata în luna iunie.

Ministrul Muncii, Lia Vasilescu a menționat că toate salariile bugetarilor vor crește, iar raportul dintre salarii va fi de 1 la 13.

