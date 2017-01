Revista Presei – Vineri ŞTIRI Știri 16 ianuarie 2017 Biserica Ortodoxă va cinsti mâine pe Sfântul Cuvios Antonie cel Mare.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia astăzi, de la ora 17, slujba Vecerniei la biserica Sf. Antonie cel Mare din Năvodari.

Mâine, Ierarhul nostru va săvârși de la ora 8.30, Sfânta Liturghie Arhierească la biserica „Sfântul Cuvios Antonie cel Mare” din Constanţa.

Lăcaşul de cult este situat la intersecţia străzilor Ştefăniţă Vodă şi Dionisie cel Mic, în spatele „Galeriilor Soveja”. ANM a emis o atenționare cod galben de intensificări ale vântului, ninsori moderate cantitativ și viscol pentru 4 județe printre care și Constanța.

Atenționarea este valabilă din această noapte de la ora 23 până mâine la ora 14.

Astfel, În judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Călăraşi şi Constanţa rafalele de vânt vor depăşi 55…60 km/h şi temporar vor fi ninsori moderate cantitativ, viscolite.

În sud-estul judeţului Constanţa vor fi precipitaţii mixte.

Meteorologii au emis și o informare meteorologică de intensificări ale vântului și ninsori slabe pentru toată țara.

Aceasta va intra în vigoare de la ora 23 și este valabilă până miercuri la ora 20.

În intervalul menţionat în regiunile din sudul şi sud-estul ţării vântul va avea intensificări cu viteze de 40…50 km/h.

În Banat, Oltenia, jumătatea de sud a Munteniei şi în Dobrogea temporar vor fi ninsori în general slabe. Circulația cu autobuzele RATC nu mai este gratuită.

Săptămâna trecută, constănțenii au putut circula gratuit cu transportul public în comun, decizia fiind luată din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

De asemenea, reprezentanții RATC anunță că se vor efectua controale pe toate liniile de transport public în comun, iar călătorii frauduloși vor fi sancționați conform reglementărilor. Pașapoartele vor costa mai puţin de luna viitoare.

Astfel, paşaportul simplu electronic, cu valabilitate 5 ani, eliberat persoanelor peste 12 ani, va fi 258 de lei de la 1 februarie, în loc de 280 de lei, cum este acum.

Paşaportul simplu electronic, valabil 3 ani, eliberat persoanelor de peste 12 ani, va costa 234 de lei, în loc de 256 de lei.

Paşaportul simplu temporar, valabil un an, va fi 96 de lei şi nu 218 lei, ca acum. Certificatul de cazier judiciar se va obține gratuit de la 1 februarie.

Măsura este valabilă atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice și face parte din prevederile Legii care elimină în total 102 taxe și tarife.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România. Cursurile sunt reluate de astăzi, la toate şcolile, liceele şi grădiniţele din municipiul Constanţa.

Cursurile semestrului întâi trebuiau să înceapă din 9 ianuarie, după vacanţa din perioada sărbătorilor de iarnă, însă din cauza viscolului şi a gerului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a decis amânarea până pe 16 ianuarie a revenirii la şcoală a elevilor.

Recuperarea orelor se va face până la sfârşitul anului şcolar, fiind vorba de ore de evaluare şi nu de predare. România ar putea intra în criză energetică din cauza consumului record.

Guvernul a adoptat o Hotărâre care permite monopolului de stat Transelectrica să ia mai multe măsuri extreme, precum întreruperea exporturilor de energie, în caz de situaţie extremă.

Actul normativ a fost propus de ministerele Energiei şi Economiei, care au fost notificate de către Transelectrica cu privire la iminenţa apariţiei unei situaţii de criză în funcţionarea Sistemului Energetic Naţional.

Hotărârea a fost realizată în acord cu o directivă europeană ce permite unui stat membru, în cazul unei crize subite pe piaţa energiei, care poate ameninţa siguranţa sau securitatea persoanelor, să ia temporar măsuri de urgență necesare. Numărul îmbolnăvirilor de gripă este în creştere în această perioadă, în România.

Numai în Bucureşti s-au semnalat peste 100 de cazuri în ultima săptămână.

În toată ţara, aproape 88.000 de persoane au fost diagnosticate până acum cu infecţii respiratorii.

Potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică, 230 au fost şi confirmate cu gripă, iar cele mai multe se înregistrează în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Iaşi şi Olt.

Şase persoane între care şi un bebeluş au murit în acest sezon în România din cauza gripei. Partidul Libertății din Austria cere interzicerea “islamului fascist” și a simbolurilor musulmane.

Purtătorul de cuvânt al partidului a declarat că orice lege împotriva elementelor extreme ale islamului ar trebui să fie similară cu legea introdusă de Austria după Al Doilea Război Mondial prin care s-au interzis partidul și simbolurile naziste.

Începând din vara lui 2015, Austria a primit peste 130.000 de cereri de azil de la persoane care au fugit de conflictele și sărăcia din țări ca Afganistan, Siria și Irak.

Pe teritoriul austriac trăiesc în prezent circa 600.000 de musulmani, dintre care unii au sosit după izbucnirea crizei migraționiste. Ministrul Finanțelor susține că nu vor fi taxe și impozite mărite în acest an.

După o primă evaluare a bugetului pe anul acesta, ministrul Viorel Ștefan crede că există spaţiu fiscal pentru a pune în aplicare toate măsurile care se regăsesc în programul de guvernare.

În ceea ce priveşte strategia de finanţare a datoriei publice, ministrul Viorel Ştefan declară că România nu va lua niciun împrumut de la instituţiile creditoare internaţionale, statul având rezervele necesare în Trezorerie.

