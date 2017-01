“Convorbiri duhovnicești″ – Pocăința, normalitatea vieții Revista Presei – Vineri » ŞTIRI Știri 13 ianuarie 2017 Biserica Ortodoxă Română cinsteşte astăzi pe Sfinţii Mucenici Ermil şi Stratonic.

Aceştia au trăit în ţinutul Iliricului şi al Dunării de Mijloc, pe vremea persecuţiilor împotriva creştinilor declanşate de împăratul Licinius.

Diaconul Ermil a fost dus la împărat şi acuzat că este creştin, motiv pentru care a fost întemniţat.

Stratonic era însă temnicerul care îl păzea şi s-a convertit şi el la creştinism.

Împăratul a aflat aceasta şi a poruncit ca cei doi să fie duşi la judecată şi apoi chinuiţi.

În cele din urmă, împăratul a hotărât moartea lor prin înec în apropierea cetăţii Singidunum, Belgradul de astăzi. Duminică, Biserica Ortodoxă se va afla în duminica 29-a după Rusalii.

Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia de la ora 9, Sf. Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală Sf. Ap. Petru și Pavel.

După slujbă, Ierarhul nostru va rosti un cuvânt de învățătură la pericopa evanghelică despre cei 10 leproși. Creşele din Constanţa şi-ar putea mări numărul de locuri, anul acesta.

Serviciul de Administrare a Creşelor din cadrul Primăriei Constanţa a anunţat că intenţionează să mansardeze trei dintre clădirile creşelor şi să suplimenteze astfel locurile, acoperind deficitul existent.

Astfel, în cazul în care Consiliul Local va fi de acord cu această propunere, există şanse ca, până la sfârşitul anului, în creşele din Constanţa să fie disponibile cu 180 de locuri mai mult decât până acum. În Constanța este nevoie urgentă de donatori de sânge.

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța roagă potențialii donatori indiferent de grupa sanguină să se prezinte la sediu pentru a dona.

Reprezentanții centrului spun că este nevoie, în special de grupe cu Rh negativ.

În această perioada a crescut numărul urgențelor transfuzionale iar numărul celor care donează sânge a scăzut.

Pot dona sânge persoane cu vârstă cuprinsă între 18-65 ani, cu greutatea peste 50 kg, care nu au suferit de hepatită,TBC, sifilis, ulcer, epilepsie, diabet zaharat sau boli de inimă. Cei care nu îndepărtează ţurţurii de la streşinile imobilelor riscă amenzi mari.

Poliția Locală a comunicat către agenții economici și populație înștiințări prin care li se aduce la cunoștință obligația permanentă de a asigura îndepărtarea zăpezii și a gheții din zona imobilelor, și obligația de a îndepărta țurțurii de pe streașine. Cei care nu se conformează riscă sancțiuni cuprinse între 400 și 800 lei pentru persoanele fizice și 500 – 1.000 lei pentru persoanele juridice. Bolnavii vor avea acces mai rapid la medicamentele gratuite și compensate.

Guvernul a aprobat ieri, prin Hotărâre, mai multe modificări prin care persoanele care suferă de afecțiuni grave precum cele oncologice, cardiovasculare sau boli rare, vor avea acces mai rapid și mai facil la medicamentele gratuite și compensate.

În consecință, pacienții vor putea beneficia de aceste medicamente în baza prescripției medicului specialist, fără a mai fi nevoie și de aprobarea comisiilor de experți de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Casele de Asigurări de Sănătate de la nivel local, după caz.

Actul normativ aprobat de Guvern va intra în vigoare de la 1 martie. RADET va sista furnizarea căldurii pentru rău platnici.

Regia solicită clienților săi să își achite facturile corespunzătoare consumului de energie termică.

Având în vedere ca o serie de asociații de proprietari nu și-au achitat contravaloarea consumului de energie termică, RADET Constanța a transmis somații de plată către acestea.

În cazul în care, în următoarele 5 zile, asociațiile rău platnice nu vor face plăti semnificative și nu vor semna un angajament în sensul că își vor achita viitoarele facturi în termenul scadent, RADET va sista furnizarea serviciilor către acestea. Firmele din România nu vor mai putea fi sancționate automat de organele de control ale statului, precum ANAF sau Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Așa prevede viitoarea lege a prevenției.

Aceasta are scopul de a preveni aplicarea automată a sancțiunilor pentru faptele care constituie contravenții, prin întocmirea unui plan de conformare, astfel încât contibuabilul să aibă un termen în care va avea posibilitatea să corecteze neregulile constatate și să se conformeze dispozițiilor legale.

Legea ar urma să fie aprobată de Guvern până pe 23 februarie. Intoleranța religioasă și persecuțiile au afectat 215 milioane de creștini anul trecut.

Organizația Open Doors USA raportează 21 de țări în care minoritatea creștină este persecutată în proporție de 100%.

Printre acestea se numără Coreea de Nord, Somalia, Afganistan, Pakistan, Siria, Irak, Iran, Libia, Nigeria, Maldive, Arabia Saudită, India, Uzbekistan, Vietnam, Qatar și Egipt.

Potrivit raportului organizației, un creștin din 12 trăiește într-o zonă sau cultură în care creștinismul este ilegal, interzis, sau pedepsit.

Persecuțiile au crescut de la an la an, după ce în 2013 se anunța dublarea victimelor persecuțiilor creștinilor față de 2012, iar 2014 și 2015 au fost anunțați în presă drept cei mai sângeroși ani pentru creștini. Un angajat poate fi concediat și prin e-mail.

Conform unei hotărâri a judecătorilor Înaltei Curți de Casație și Justiție, decizia de concediere a unui angajat poate fi trimisă acestuia de către angajator și prin e-mail dacă această formă de comunicare este folosită între părți.

Hotărârea a apărut după ce un salariat și-a dat în judecată angajatorul, contestând că a fost concediat prin e-mail.

Decizia astfel comunicată prin poșta electronică, în format PDF accesibil electronic, trebuie să respecte doar cerințele formale impuse de Codul Muncii, nu și pe cele impuse de Legea privind semnătura electronică. Share this: Facebook

Related Comments are closed.