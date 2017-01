Revista Presei – Joi “Convorbiri duhovnicești″ – Pocăința, normalitatea vieții » ŞTIRI Știri 12 ianuarie 2017 CFR a anulat astăzi 102 trenuri.

Majoritatea sunt legături între localităţi din sudul şi estul ţării, iar din cauza ninsorii şi a viscolului se circulă cu restricţii de viteză pe regionalele Bucureşti, Galaţi şi Constanţa.

CFR Călători precizează că lista trenurilor anulate va fi actualizată periodic, în funcție de evoluția condițiilor meteo și de situația din teren. ANM a emis o informare meteorologică de intensificări ale vântului, zăpadă spulberată și polei.

Aceasta a intrat în vigoare și este valabilă până mâine dimineață la ora 10.

În intervalul menţionat la munte vântul se va intensifica treptat, cu viteze de 60…70 km/h.

Intensificări ale vântului vor fi şi în regiunile sud-estice, sudice şi centrale, temporar cu viteze de 45…55 km/h, astfel încât zăpada depusă va fi spulberată. 1.200 de creștini au fost uciși într-un singur an din cauza credinței lor.

Un ONG a publicat clasamentul său anual cu “50 de țări în care creștinii sunt cei mai persecutați” și care arată că 215 milioane de persoane sunt victime ale persecuției, adică o treime din populația creștină a acestor țări.

Potrivit raportului, cel puțin 948 de creștini — dintre care 695 numai în Nigeria — au fost uciși din cauza credinței lor, în timp ce 225 au fost uciși în alte nouă țări.

Cu toate acestea, organizația estimează că cifrele sale, care se referă numai la asasinatele dovedite pe baza informațiilor obținute de pe teren, din presă sau de pe Internet, sunt sub cele reale. Palatul Patriarhiei s-a redeschis publicului larg pentru vizitare.

În perioada martie 2014 – decembrie 2015 monumentul istoric Palatul Patriarhiei a beneficiat de ample lucrări de consolidare și restaurare, finanțate din fondurile Uniunii Europene, ale Guvernului României și ale Patriarhiei Române.

Palatul Patriarhiei a înregistrat la finalul anului trecut peste șaizeci de mii de vizitatori.

Printre cei care au vizitat Palatul Patriarhiei în anul trecut au fost turiști și pelerini din România și din alte patruzeci țări.

Vizitarea Palatului Patriarhiei se face gratuit, în grupuri, însoțite de ghizii Ansamblului Patriarhal, de luni până vineri între orele 09-16, cu excepția sărbătorilor religioase și legale. Ministrul rus al sănătăţii intenţionează să introducă un act normativ care să interzică vânzarea de tutun celor născuţi după 2015.

Dacă legea va fi adoptată, ea ar însemna interzicerea completă a fumatului în Rusia începând cu 2033.

Începând cu 1 iunie 2013, Duma a interzis fumatul în birouri, zone de lucru, clădiri de interes public, instituţii medicale și transport public.

Pedeapsa pentru încălcarea acestor norme este de 50 de dolari pentru persoane fizice şi 3.000 de dolari pentru companii. Biserica Nașterii Domnului din Betleem va fi restaurată complet în 2020.

Repararea a devenit necesară după ce UNESCO a considerat situl în pericol din cauza acoperișului și grinzilor de lemn afectate, precum și din cauza acoperirii mozaicului vechi de secole cu ceară și fum.

Firma care se ocupă de reabilitare susține că s-a depășit jumătatea lucrărilor la proiectul estimat la 14 milioane de euro.

Se așteaptă ca lucrările să fie încheiate în anul 2020, când Betleemul va fi declarat capitala culturală a lumii arabe. Natalitatea a crescut în România.

Declinul demografic a fost estompat complet în ultimele luni, după ce românii au început să aibă mai mulți copii.

Potrivit experţilor, acesta e un prim efect al măsurilor luate de Guvern la jumătatea anului trecut, când Guvernul a decis ca familiile cu venituri mici să primească o indemnizaţie minimă pentru creşterea copilului de 1.000 de lei şi nu de 600 de lei, cât primeau până atunci.

Chiar dacă cifrele referitoare la natalitate sunt încurajatoare, potrivit ultimelor statistici internaţionale, România are cea mai mare rată a mortalităţii infantile din Europa. Toate drumurile au fost deblocate, cu excepția tronsonului Călărași – Lehliu Gară, de pe DN3.

Potrivit Ministerului de Interne, autostrăzile A2 și A4 au fost deszăpezite și se poate circula în condiții de iarnă.

Autoritățile consideră totuși că este mai eficientă utilizarea drumurilor naționale pentru călătorii și recomandă doar șoferilor cu experiență să plece la drum pe cele două două căi rutiere doar sub rezerva urgențelor și cu autovehiculele echipate corespunzător. Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care elimina CASS-ul si impozitul de 16% pentru pensiile sub 2.000 de lei.

Camera Deputaţilor a adoptat, pe 5 ianuarie, proiectul de lege prin care se elimina plata CASS pentru toate pensiile, precum si a impozitului pe venit pentru pensiile sub 2.000 de lei.

Guvernul Ciolos nu a sustinut propunerea legislativa, din cauza impactului negativ asupra venitului bugetului de stat consolidat, estimat la 2,2 milioane de lei pentru anul 2017. Persoanele care trăiesc în apropierea unor mari căi rutiere sunt predispuse la demenţă.

Aceasta este concluzia unui studiu amplu.

Specialiștii au studiat peste 6 milioane de adulţi care trăiesc în provincia canadiană Ontario între 2001 şi 2012 și au estimat că 7 – 11% din cazurile de demenţă observate la persoanele care trăiesc la mai puţin de 50 de metri de o stradă cu trafic intens ar putea fi atribuite expunerii la circulaţia rutieră.

Riscul creşte cu 7% în cazul persoanelor care trăiesc la mai puţin de 50 de metri de o asemenea arteră, şi cu 2% la cele care trăiesc la o distanţă cuprinsă între 100 şi 200 de metri.

