“Vestea cea bună” – Alegerile potrivite ale oamenilor ŞTIRI Stiri 11 ianuarie 2017 Biserica Ortodoxă cinsteşte astăzi pe Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare, începătorul vieţii călugărești de obşte din Palestina.

Acesta a trăit în perioada secolelor V-VI şi s-a născut în satul Mogarion din ţinutul Capadociei, în estul Turciei de astăzi.

De tânăr a intrat în monahism la o mânăstire din Ierusalim, iar după un timp s-a retras într-o peşteră din apropierea Betleemului şi s-a hrănit numai cu legume şi ierburi sălbatice. Datorită vieţii duhovniceşti îmbunătăţite, în jurul său s-au adunat în scurt timp mulţi ucenici pentru a fi povăţuiţi în viaţa ascetică.

De aceea, a construit lângă peşteră, o mănăstire unde a pus bazele vieţii monahale de obşte, fapt ce i-a atras supranumele de „începător al vieţii de obşte”.

Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare s-a mutat către Domnul în jurul anului 529, la vârsta de 105 ani. Traficul rutier este închis în continuare pe 23 de drumuri județene și 11 drumuri comunale.

Este vorba în special de cele din județele Constanța, Iași, Botoșani, Galați, Bacău și Neamț.

Si autostrazile A2 A3 si A4 au fost inchise in totalitate. CFR a anulat 44 de trenuri.

Circulația trenurilor este adaptată condițiilor nefavorabile cu temperaturi extrem de scăzute pe raza a patru regionale: București, Craiova, Galați și Constanța.

Pasagerii sunt rugați ca înainte de plecarea la drum să se informeze telefonic la Gara CFR din localitatea de plecare pentru informații actualizate despre mersul trenurilor. Consumul de energie electrică la nivel național a atins maximul istoric din cauza gerului.

Producția de energie electrică depășește 10.000 de MW pe oră și se bazează în mare parte pe cărbune și pe hidrocentrale.

Duminică seară au pornit patru grupuri termoenergetice pe cărbune pentru a face față acestei cerereri, în condițiile în care centralele eoliene nu au putut fi pornite din cauza gheții depuse. Judetul Constanta se afla sub cod galben de viscol si ninsori.

Potrivit ANM, ninsorile vor fi moderate cantitativ, iar vantul va avea intensificari cu viteze de 50-60 km/h, viscolind zapada.

Avertizarea este valabila pana la ora 21.

Totodata, meteorologii au prelungit si codul galben de ger pana maine dimineata la ora 10.

Astfel, vremea va fi deosebit de rece, geroasa dimineata si noaptea in cea mai mare parte a tarii.

Minimele nocturne se vor situa in general intre -17 si -10 grade, iar maximele diurne vor fi negative. Cursurile se reiau de astazi la Universitatea Ovidius.

Anuntul a fost facut de reprezentantii institutiei de invatamant.

Studentii care nu pot ajunge la activitatile didactice vor avea posibilitatea sa-si reprogrameze colocviile, iar absentele nu vor fi cuantificate. Bulgaria a inchis granita la Vama Veche.

Decizia a fost luata de autoritati pentru a preintampina situatii ca cea aparuta duminica, atunci cand zeci de turisti romani au ramas blocati cu masinile pe soselele bulgaresti.

Astfel, nicio masina nu mai intra si nu mai iese din Bulgaria pe la Vama Veche. Norvegia va deveni prima tara din lume care va renunta la frecventa radio FM.

Aceasta va trece la cea in spectru digital, numita DAB, deoarece optiunile digitale ofera mai multe canale, o calitate audio mai buna, dar si posibilitatea furnizorilor de a face economii.

De la aceasta trecere vor fi exceptate numai posturile de radio foarte mici, locale. Fumatul costa economia mondiala 1000 de miliarde de dolari pe an.

Efectele negative depasesc sumele colectate de pe urma accizelor pe tigari estimate de OMS la 269 miliarde de dolari in perioada 2013-2014.

La nivel mondial sunt 1 miliard de fumatori, ceea ce inseamna ca unul din 5 oameni cu varsta peste 15 ani este fumator.

Numarul deceselor provocate de tutun este preconizat sa creasca de la aproximativ 6 milioane pe an in prezent, la aproape 8 milioane in 2030.

Peste 80% din aceste decese vor avea loc in tarile cu venituri mici si medii. Share this: Facebook

Related Comments are closed.