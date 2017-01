“Dileme ale Mileniului 3″ – Botezul, taină sau spectacol Revista Presei – Marţi » ŞTIRI Știri 10 ianuarie 2017 Biserica Ortodoxă cinsteşte astăzi pe Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodeşti.

Acesta s-a născut în anul 1816, în satul Calapodeşti, astăzi în judeţul Bacău şi a primit din botez numele de Alexandru.

La vârsta de 20 de ani şi-a părăsit familia şi a mers la Mănăstirea Căldăruşani, unde a fost tuns în monahism şi a primit numele de Alipie.

După doi ani a plecat la Muntele Athos, s-a aşezat la Schitul românesc Lacu, apoi patru ani a trăit în Mănăstirea Esfigmenu, în nordul Sfântului Munte.

După o vieţuire de aproape 20 de ani în Muntele Athos, Cuviosul Antipa, s-a reîntors în Moldova pentru a strânge ajutoare în vederea terminării lucrărilor de zidire a Schitului românesc Prodromu.

În anul 1865 s-a aşezat la Mănăstirea Valaam, iar după 17 ani de aspră vieţuire, în ziua de 10 ianuarie 1882, Cuviosul Antipa a trecut la cele veşnice şi a fost înmormântat în gropniţa Mănăstirii Valaam.

Sfântul Antipa de la Calapodeşti este singurul român athonit prăznuit de Biserica Ortodoxă Română, Biserica Ortodoxă Rusă şi Sfântul Munte Athos.

Sfântul Cuvios Antipa a fost trecut în rândul sfinţilor de către Biserica Ortodoxă Română în anul 1992. Creştinii ortodocşi îl vor cinsti mâine pe Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare începătorul vieţii de Obşte.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului îşi va cinsti ocrotitorul spiritual.

Astfel, Ierarhul nostru va săvârşi de la ora 8.30, Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Arhiepiscopală Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. ANM a emis două avertizări cod galben și cod portocaliu de viscol puternic și ninsori pentru sud-estul țării.

Avertizarea cod galben va intra în vigoare în această seară de la ora 21, până mâine la ora 21.

În intervalul menţionat aria ninsorilor se va extinde dinspre extremitatea sud-estică şi va cuprinde treptat jumătatea de est a ţării.

În cea mai mare parte a Munteniei şi a Moldovei, în zona Carpaţilor de Curbură şi temporar în Dobrogea vor fi ninsori moderate cantitativ, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 50…60 km/h, viscolind zăpada.

Atenționarea cod portocaliu este valabilă din această noapte de la ora 22 până mâine dimineață la ora 8.

În această noapte, în judeţele Constanţa şi Tulcea vor fi intervale cu rafale de 70…80 km/h, ninsori puternic viscolite, dar şi precipitaţii mixte ce vor depune polei. Constănțenii vor circula gratuit cu autobuzele RATC toată săptămâna.

Declarația a fost făcută de către directorul RATC, Dumitru Coiciu.

Acesta a mai spus că măsura are ca scop descongestionarea traficului rutier în municipiu pe toată durata vremii nefavorabile, prin încurajarea constănțenilor să își lase acasă mașinile și să circule mai mult cu autobuzul.

Autobuzele RATC circulă la un interval de 5-6 minute, cu posibile întârzieri din cauza traficului care se desfășoară în condiții de iarnă. Școlile și grădinițile din județul Constanța rămân închise săptămâna aceasta.

Decizia a fost luată de Conducerea Consiliului Judeţean Constanţa şi conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa.

De asemenea, se va face o propunere de suspendare a cursurilor și pentru învățământul universitar.

Măsura a fost recomandată şi de meteorologi care anunţă vreme severă şi în zilele următoare, cu ninsori, polei şi ger persistent. Studenții vor călători gratuit cu trenul de la 1 februarie.

Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Pavel Năstase.

Guvernul a aprobat săptămâna trecută o ordonanță de urgență care prevede că studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în universitățile acreditate, beneficiază de gratuitate la transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a. Vremea va continua să fie geroasă în următoarele două săptămâni.

Așa arată prognoza ANM pentru perioada 9-22 ianuarie.

Astfel, vremea va fi geroasă în majoritatea regiunilor, în special în Dobrogea, Oltenia, Muntenia și în zonele montane, în timp ce ninsorile vor predomina în anumite intervale după 11-12 ianuarie. Mii de musulmani din Orientul Mijlociu se convertesc la creștinism.

În Iran, casele creștinilor sunt ținta tot mai frecventă a atacurilor guvernului islamic de la Teheran.

În ciuda persecuțiilor la care sunt supuși, numărul creștinilor a crescut și, în prezent, se estimează că în Iran sunt peste 360.000 de credincioși, spre deosebire de cei doar 500 cât erau în 1979.

Multe biserici speră ca sute de mii de musulmani să se convertească la creștinism, mai ales în zonele de conflict, unde persecuțiile au devenit tot mai dure. 71% dintre români cred că situația economică la nivel național este proastă.

Conform unui Eurobarometru, doar 26% dintre români cred că situația economică la nivel național este „bună”.

Românii consideră că cele mai importante probleme ale țării noastre sunt situația economică și sistemul de sănătate și securitate socială.

Pe locul doi urmează inflația, apoi șomajul.

Mulțumiți de cum merg lucrurile în economia țării lor sunt cei din Germania, Malta, Olanda, Danemarca și Suedia.

Cele mai mici procente ale răspunsurilor pozitive au fost înregistrate în Grecia, Spania și Italia. Meseria de bonă a fost reglementată în România.

Inspecţia socială va controla în premieră activitatea acestora.

Regulile se aplica doar în cazul bonelor angajate cu carte de muncă.

Persoanele care vor sa practice meseria de bona trebuie sa urmeze obligatoriu un curs de calificare, care include un examen psihologic și unul medical.

Activitatea bonelor va intra apoi in vizorul inspecţiei sociale iar oficialii le pot supune unor teste.

