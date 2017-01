Știri 7 ianuarie 2017 ŞTIRI Stiri 9 ianuarie 2017 Creştinii ortodocşi îl vor cinsti miercuri pe Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare începătorul vieţii de Obşte.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului îşi va cinsti ocrotitorul spiritual.

Astfel, Ierarhul nostru va săvârşi de la ora 8.30, Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Arhiepiscopală Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Numarul autobuzelor RATC a fost suplimentat.

Masura vine ca urmare a faptului ca iarna aproape a paralizat circulaţia în municipiul Constanţa.

Astfel, dacă până acum funcţionau pe traseu 86 de maşini, de astazi transportul public va fi asigurat de un total de 126 de autobuze.

De asemenea, la cererea primarului, conducerea RATC a fost de acord ca transportul în comun să fie gratuit până când condiţiile meteo se vor ameliora. Scolile si gradinitile din judetul Constanta ar putea fi inchise toata saptamana aceasta.

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Horia Ţuţuianu a afirmat că ia în considerare varianta ca unităţile de învăţământ din judeţ să rămână închise pe toată durata săptămânii, nu doar astazi şi maine aşa cum s-a stabilt până acum.

Măsura vine în contextul în care meteorologii continuă să emită coduri de vreme rea pentru regiunea Dobrogei, iar mai multe localităţi din judeţul Constanţa se află încă sub nămeţi, peste 25 de comune şi sate neavând energie electrică. Autorităţile recomandă evitarea deplasărilor lungi şi expunerea la frig în următoarele zile.

De asemenea, în aceste condiţii este indicată consumarea ceaiului cald, folosirea îmbrăcămintei adecvate, inclusiv mănuşi şi căciulă, evitând însă supraîncălzirea organismului.

Este recomandata purtarea unor încălţăminte cu tălpi groase, antiderapante şi evitarea trecerii bruste de la încăperile încălzite la temperaturile foarte scăzute de afară.

Autorităţile mai spun ca orice situaţie de urgenţă trebuie să fie anunţată la numărul 112. Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea pentru eliminarea a 102 taxe.

Aceasta după ce CCR a declarat-o constituţională, iar Parlamentul a respins cererea de reexaminare formulată de şeful statului.

Între taxele eliminate se regăsesc timbrul de mediu pentru autovehicule, 33 de taxe consulare şi de cetăţenie, 20 de taxe de la Registrul Comerţului, taxele radio-TV, taxa suplimentară pentru eliberarea paşaportului, 22 de taxe pentru pierderea sau modificarea actelor, 13 taxe extrajudiciare de timbru şi taxele pentru permisele de pescuit recreativ/sportiv. Amenzile de circulatie vor creste de la 1 februarie.

Potrivit Codului rutier, punctul de amendă reprezintă 10% din valoarea salariului minim.

În prezent, punctul de amendă este de 125 de lei, însă de la 1 februarie, odată cu majorarea salariului minim la 1.450 de lei, și valoarea acestuia va crește la 145 de lei.

În aceste condiții, cea mai mică amendă va fi de 290 de lei, iar cea mai mare amendă va fi ajunge până la 14.500 de lei.

Totodata, de luna viitoare va creste si indemnizația minimă de creștere a copilului.

Valoarea minimă a acesteia este de 85% din media veniturilor nete realizate în 12 luni.

Guvernul a aprobat o serie de măsuri fiscal-bugetare, prin care majorează de luna viitoare salariul minim pe economie, bursele sociale pentru studenți, pensiile din sistemul public și indemnizația socială pentru pensionari. Ministrul Educației a semnat Ordinul privind organizarea simulării evaluării naționale și a probelor scrise ale examenului de bacalaureat.

Astfel, pe 13 martie, elevii de clasa a VIII-a și cei de clasa a XII-a vor susține probă scrisă la limba și literatura română, iar pe

14 martie, este programată probă scrisă la limba și literatura maternă.

Pe 15 martie, elevii de clasa a VIII-a vor susține probă scrisă la matematică, iar cei de clasa a XII-a – proba obligatorie a profilului, pentru examenul de bacalaureat.

Elevii de clasa a XII-a vor da, pe 17 martie, examenul scris pentru simularea probei la alegere a profilului și specializării.

Rezultatele atât pentru simularea evaluarii, cât și pentru cea a examenului de bacalaureat vor fi afișate pe 31 martie. Patriarhia Română lansează un apel pentru ajutorarea românilor aflați în zonele afectate de ger și zăpada.

În același timp, îi îndeamna pe preoții din parohiile care se confruntă cu situații de urgență provocate de ninsori și viscol ca prin implicarea Consiliilor și Comitetelor parohiale să îi ajute cu apă, ceai și alimente pe cei care au nevoie de ajutor.

Din cauza viscolului și a căderilor masive de zăpadă multe comunități rurale au rămas izolate mai ales în sud-estul țării. Executivul a decis majorarea cu 50%, de la 1 februarie, a salariilor personalului cu funcții de execuție din instituțiile de spectacole sau concerte.

Anunul a fost facut de ministrul Culturii, Ionuț Vulpescu.

El a mai spus ca această decizie reprezintă “o mare victorie” prin faptul că s-a “reușit ca această măsură să fie extinsă către toate categoriile de artiști, inclusiv personalul tehnic”. ”

Ministrul considera discriminatoriu ca anumite categorii de salariați din domeniu să fie excluse de la această mărire. ANM a emis o avertizare cod portocaliu de ger pentru aproape toata tara.

Aceasta este valabila pana maine inclusiv.

