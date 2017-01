Știri 5 ianuarie 2017 ŞTIRI Știri 6 ianuarie 2017 Biserica Ortodoxă prăznuieşte astăzi Botezul Domnului nostru Iisus Hristos sau Boboteaza.

Numită teologic şi Epifania, Teofania sau Arătarea Domnului, sărbătoarea ne aminteşte de momentul în care Iisus Hristos, la vârsta de 30 de ani, a venit la râul Iordan şi a fost botezat de Sfântul Ioan Botezătorul.

În acel moment s-a auzit din cer glasul lui Dumnezeu-Tatăl, care a mărturisit despre Hristos că este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, iar Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chipul unui porumbel.

Totodată şi Sfântul Ioan Botezătorul a mărturisit despre Iisus că este Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii.

Astfel, din acel moment, Iisus se arată lumii ca fiind Mesia, Mântuitorul, cel profeţit şi aşteptat de către poporul Israel.

Primele menţiuni despre această sărbătoare apar înainte de secolul 3, iar atestarea documentară s-a făcut de către Clement Alexandrinul, în lucrarea Stromata întâi, dar şi în Constituţiile Apostolice, unde Boboteaza este menţionată alături de Naşterea şi Învierea Domnului.

Marii cuvântători ai secolelor 4-5 ne-au lăsat predici celebre la Bobotează, iar pe la anul 400 sărbătoarea era ţinută cu mare fast, în această zi fiind interzise reprezentaţiile artistice.

Mai târziu, Biserica obişnuia ca botezul catehumenilor să se facă în ziua de Bobotează, fapt ce a atribuit sărbătorii şi denumirea de luminare sau sărbătoarea luminilor.

Rânduiala bisericească prevede ca astăzi preoţii să meargă pe malul unei ape şi să oficieze slujba sfinţirii mari a apei, iar credincioşii pot folosi agheasma mare până la Odovania Praznicului de pe 14 ianuarie.

Totodată, pentru a sublinia prezenţa Sfintei Treimi în apa Iordanului, preoţii aruncă după slujbă trei cruci în apă.

De la ora 15, Ierarhul Tomisului va oficia slujba de Sfințire Mare a apei la debarcaderul din orașul Ovidiu, iar de la ora 17.00, va oficia slujba Vecerniei la biserica „Sf. Ioan Botezătorul” din Constanța, zona Cora Brătianu. Procesiunea spre Portul turistic Tomis se anulează datorită condițiilor meteo nefavorabile.

Slujba de Sfințire cea Mare a apei se va oficia tot de la ora 11.45 în fața Catedralei arhiepiscopale „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”.

Datorită riscului de înzăpezire, recomandăm credincioșilor să nu se deplaseze cu autoturismele personale, ci să folosească mijloacele de transport în comun, RATC.

După oficierea slujbei de Sfințire cea Mare a apei, în fața Catedralei arhiepiscopale, Arhiepiscopul Tomisului se va deplasa în Portul turistic Tomis, unde va arunca cele trei cruci în apa mării.

Evenimentul este programat în jurul orei 13.00. Biserica Ortodoxă va prăznui mâine Soborul Sfântului Ioan Botezătorul.

Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie, de la ora 9, la biserica „Sf. Ioan Botezătorul” din localitatea Techirghiol.

Duminică, Ierarhul nostru va săvârși Sf. Liturghie de la ora 9, la biserica Nașterea Sf. Ioan Botezătorul din cartierul constănțean Tomis Nord, zona Brotăcei. ANM a emis o avertizare cod portocaliu de viscol puternic pentru sud-estul țării.

Aceasta este valabilă până la ora 18.

Astfel, în Municipiul Bucureşti şi în județele Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Buzău, Brăila, Constanța, Tulcea, Galați și Vrancea, temporar viscolul va fi puternic, iar rafalele vântului vor atinge 70…85 km/h, reducând vizibilitatea sub 50 m şi local troienind zăpada.

Totodată, meteorologii au emis o avertizare cod galben de intensificări ale vântului și ninsori viscolite pentru sud-estul țării.

Avertizarea este valabilă de la ora 20 până mâine la ora 10.

În intervalul menţionat, în Dobrogea, Bărăgan și în cea mai mare parte a Moldovei va ninge moderat cantitativ, vântul va continua să prezinte intensificări cu viteze de 50…55 km/h și pe arii restrânse 70 km/h, viscolind zăpada. Circulaţia trenurilor de pasageri pentru perioada următoare se desfășoară în condiții de iarnă.

CFR s-a organizat cu locomotive diesel, în situația în care circulația cu automotoare va fi dificilă.

Cu toate că pentru astăzi a fost luată decizia anulării unor trenuri pe ruta Bucureşti – Constanţa şi retur, legătura feroviară este menţinută cu celelalte trenuri rămase în graficul de circulaţie.

Pasagerilor li se recomandă ca înainte de efectuarea călătoriei să se informeze despre condiţiile meteo şi să solicite informaţii despre eventualele întârzieri şi anulări produse în traficul feroviar la staţiile CFR. Pensionarii vor fi scutiți de plata contribuției asigurărilor sociale de sănătate.

Camera Deputaților a adoptat modificarea Codului fiscal potrivit căreia pensionarii vor fi scutiți de plata contribuției asigurărilor sociale de sănătate dar și neimpozitarea pensiilor sub 2.000 de lei.

Conform articolelor adoptate, venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei.

Camera Deputaților este for decizional. Condiţiile de autorizare pentru construcţii s-au înăsprit, iar amenzile au crescut din această lună.

Conform noului document, procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu obţinerea certificatului de urbanism şi cuprinde mai multe etape.

Cei care încep lucrările înainte de emiterea autorizaţiei, riscă amenzi de până la 100.000 de lei.

Autorizaţia este valabilă cel mult 2 ani de la data emiterii, interval în care trebuie demarate lucrările. Numărul îmbolnăvirilor de rujeolă continuă să crească în mai multe zone din țară.

Aceasta în ciuda măsurilor de limitare a extinderii epidemiei luate de Ministerul Sănătății încă din luna decembrie.

Medicii atrag atenția că limitarea epidemiei de rujeolă nu se poate face decât cu ajutorul părinților, prin vaccinarea copiilor, împotriva acestei boli.

Conform informărilor Ministerului, la nivel național au fost distribuite 300 de mii de doze de vaccin ROR. Peste 6.500 de poliţişti vor acţiona suplimentar în cele 25 de judeţe care sunt sub avertizare cod galben şi portocaliu de ninsori şi viscol.

Între aceştia, 1.000 sunt de la Poliţia Rutieră.

Poliţia Română le recomandă şoferilor să adopte o conduită preventivă în trafic, să respecte indicaţiile poliţiştilor şi să se informeze despre condiţiile meteo şi despre starea drumurilor. Mai multe drumuri naționale și Autostrada București-Constanța au fost închise.

În Constanța au fost închise toate drumurile naționale și județene.

Toate porturile au fost închise, la fel si aeroportul Mihail Kogălniceanu.

În plus, peste 50 de mașini erau blocate în zapadă în Constanța, iar 75 de localități din județ au rămas fără curent electric. Share this: Facebook

