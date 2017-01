Știri 4 ianuarie 2017 ŞTIRI Știri 5 ianuarie 2017 Biserica Ortodoxă va prăznui mâine Botezul Domnului nostru Iisus Hristos sau Boboteaza.

Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a oficiat în această dimineață Sf. Liturghie și slujba de sfințire mare a apei, la catedrala Arhiepiscopală Sf. Ap. Petru și Pavel.

Apa sfințită va fi îmbuteliată, pe parcursul zilei, în 170.000 de PET-uri ce vor fi pregătite pentru credincioşii constănţeni.

De la ora 11, ierarhul Tomisului va fi prezent la penitenciarul Poarta Albă, unde le va împărți deținuților Aghiasmă Mare și va rosti un cuvânt de învățătură.

Apoi de la ora 14, Ierarhul nostru va fi prezent la schitul „Prodromița”, situat lângă localitatea Hârșova, schit ce are ca hram secundar „Botezul Domnului”.

De aici se va pleca în procesiune la malul Dunării, unde va fi săvârșită slujba de Sfinţire Mare a apei.

Apoi, ierarhul va arunca 3 cruci în apa Dunării, ce vor fi recuperate de către tineri curajoși.

Mâine, Arhiepiscopul Tomisului va oficia de la ora 8.45 Sf. Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală, apoi de la ora 11, se va merge în procesiune până în Portul Turistic Tomis, unde ierarhul Tomisului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, va oficia Slujba de Sfinţire Mare a apei, la sfârșitul căreia arhiepiscopul va arunca 3 cruci în apele mării.

Apoi, de la ora 15, va oficia slujba de Sfințire Mare a apei la debarcaderul din orașul Ovidiu.

Tot mâine, de la ora 17.00, IPS Teodosie va oficia slujba Vecerniei la biserica „Sf. Ioan Botezătorul” din Constanța, zona Cora Brătianu.

Sâmbătă, de la ora 9, Ierarhul nostru va oficia Sfânta Liturghie la biserica „Sf. Ioan Botezătorul” din localitatea Techirghiol, cu prilejul hramului.

Duminică, IPS Teodosie va săvârși Sf. Liturghie de la ora 9, la biserica Nașterea Sf. Ioan Botezătorul din cartierul constănțean Tomis Nord, zona Brotăcei. Ministrul Educaţiei a aprobat noile criterii privind acordarea gradaţiei cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

Principala noutate o reprezintă motivarea cadrelor didactice, care înregistrează performanţe în combaterea abandonului şcolar.

Pentru a obţine gradaţia de merit sunt luate în calcul patru criterii majore: activităţi cu valoare instructiv-educativă, performanţe în inovarea didactică, implicarea în proiecte şi contribuţia la dezvoltarea instituţională.

Gradaţia de merit se atribuie de la 1 septembrie 2017. Tarifele la RCA au crescut în ultima perioadă, după transformarea polițelor în contracte.

Brokerii de asigurări spun că prețurile s-au mărit datorită faptului că în loc de 14 clase de bunuri sunt numai 8 și la persoane fizice și la persoane juridice tarifele au crescut.

Astfel, pentru o autoutilitară de 3,5 tone aparținând unei persoane fizice tariful a crescut cu 100 de lei.

Totuși, brokerii spun că șoferii trebuie să își asigure mașinile.

Creșterea tarifelor la RCA vine după nenumărate proteste organizate de transportatori în ultimii ani din cauza costurilor ridicate ale polițelor. Trecerile de pietoni și toate marcajele rutiere din Constanța vor fi retrasate, în acest an.

Potrivit șefului Biroului de Sistematizare și Siguranță Rutieră Confort Urban, Adrian Căpățână, se va începe cu toate trecerile de pietoni, cu zonele limitrofe școlilor și se va continua cu toate bulevardele din Constanța, inclusiv cu straduțele din cartiere.

Pe lângă trasarea marcajelor, o altă componentă a proiectului este furnizarea şi montarea de panouri de orientare în consolă.

Lucrările trebuie finalizate în termen de un an de la semnarea contractului. Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind numirea Guvernului.

Astfel, după ce noul Guvern a primit de la Parlament votul de învestitură, cei 26 de miniștri din cadrul Cabinetului Grindeanu au depus jurământul.

Cel mai tânăr ministru va fi Augustin Jianu, în vârstă de 30 de ani, ce va conduce ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, iar cel mai în vârstă, va fi Teodor Meleşcanu, de 75 de ani, la Ministerul de Externe.

Din noul cabinet fac parte opt femei, o premieră în istoria post-decembristă, în timp ce 17 din cei 26 de miniştri nu au mai deţinut niciodată un portofoliu guvernamental. În ultima perioadă, s-a înregistrat o creştere a numărului de viroze respiratorii şi pneumonii, în toată țara.

Până acum, au fost confirmate în laborator peste 100 de cazuri de gripă, cele mai multe în Bucureşti şi Constanţa.

Potrivit medicilor, în afară de virusurile gripale, circulă şi alte virusuri și bacterii care produc infecţii respiratorii.

Numărul îmbolnăvirilor de gripă a crescut și în alte țări europene, cum ar fi Spania, Franța și Belgia. Pensiile mai mici de 2.000 de lei nu vor mai fi impozitate.

De asemenea, contribuţia la sănătate a pensionarilor va fi suportată de la bugetul de stat.

Acestea sunt principalele prevederi ale unui proiect de lege adoptat ieri, cu amendamente, de deputaţii din Comisia pentru buget.

Actul normativ ar urma să intre în vigoare în luna următoare celei în care va fi publicat în Monitorul Oficial. Meteorologii anunță vreme geroasă și ninsori în următoarele zile în toată țara.

În Dobrogea, mâine, temperaturile maxime vor fi cuprinse între -5 și 0 grade C, iar minimele vor fi între -15 și -12 grade C.

Sunt anunțate, de asemenea, și precipitații sub formă de ninsoare.

Sâmbătă, ninsorile vor continua, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între -15 și -9 grade C, în timp ce minimele se vor situa între -15 și -12 grade C. Consumul excesiv de alcool poate crește riscul de atac de cord.

Așa arată un studiu realizat recent de oamenii de știință americani.

Acest lucru a fost observat și în cazul persoanelor care nu prezintă un risc crescut pentru astfel de probleme de sănătate determinat de istoricul familial.

Abuzul de alcool crește cu 40% riscul de atac de cord, potrivit concluziilor studiului realizat la Universitatea din California, care a luat în calcul și alți factori de risc pentru boli de inimă, precum fumatul, obezitatea și diabetul.

