Revista Presei – Marţi ŞTIRI Știri 4 ianuarie 2017 Biserica Ortodoxă va prăznui vineri Botezul Domnului nostru Iisus Hristos sau Boboteaza.

Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia mâine de la ora 5.30, Sf. Liturghie, urmată la ora 7.30, de slujba de sfințire mare a apei, la catedrala Arhiepiscopală Sf. Ap. Petru și Pavel.

Apa sfințită va fi îmbuteliată, pe parcursul zilei, în 170.000 de PET-uri ce vor fi pregătite pentru credincioşii constănţeni.

De la ora 11, ierarhul Tomisului va fi prezent la penitenciarul Poarta Albă, unde le va împărți deținuților Aghiasmă Mare și va rosti un cuvânt de învățătură.

Apoi de la ora 14, Ierarhul nostru va fi prezent la schitul „Prodromița”, situat lângă localitatea Hârșova, schit ce are ca hram secundar „Botezul Domnului”.

De aici se va pleca în procesiune la malul Dunării, unde va fi săvârșită slujba de Sfinţire Mare a apei.

Apoi, ierarhul va arunca 3 cruci în apa Dunării, ce vor fi recuperate de către tineri curajoși.

Vineri, Arhiepiscopul Tomisului va oficia de la ora 8.45 Sf. Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală, apoi de la ora 11, se va merge în procesiune până în Portul Turistic Tomis, unde ierarhul Tomisului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, va oficia Slujba de Sfinţire Mare a apei, la sfârșitul căreia arhiepiscopul va arunca 3 cruci în apele mării.

Apoi, de la ora 15, va oficia slujba de Sfințire Mare a apei la debarcaderul din orașul Ovidiu.

Tot vineri, de la ora 17.00, IPS Teodosie va oficia slujba Vecerniei la biserica „Sf. Ioan Botezătorul” din Constanța, zona Cora Brătianu.

Sâmbătă, de la ora 9, Ierarhul nostru va oficia Sfânta Liturghie la biserica „Sf. Ioan Botezătorul” din localitatea Techirghiol, cu prilejul hramului. Constănțenii nu vor plăti taxe noi în acest an, iar cele existente nu se vor majora.

Anunţul a fost făcut de primarul Constanţei, Decebal Făgădău.

Edilul a declarat că taxa de linişte a fost eliminată, iar taxa de salubritate va rămâne 3 lei.

Consiliul Local Constanţa a aprobat scăderea preţului la energia termică, dar constănţenii vor plăti acelaşi tarif şi după 1 ianuarie.

Cei care au locuinţele racordate la reţeaua centralizată vor plăti în continuare 250 de lei/gigacaloria.

Modificarea preţului de producţie al energiei termice se va resimţi, în schimb, la nivelul subvenţiei acordate de primărie, care va scoate mai puţini bani din buget. Salariul minim se va majora cu 200 de lei de la 1 februarie.

Liviu Dragnea, a declarat că salariul minim va ajunge, astfel, de la 1250 la 1450 lei.

Această majorare dar și alte măsuri care ar fi trebuit aplicate de la 1 ianuarie vor intra in vigoare o lună mai târziu din cauza întârzierii desemnării premierului de către președintele Klaus Iohannis.

Alte măsuri pe care noul guvern le va aplica de luna viitoare sunt eliminarea impozitului pe venit pentru pensiile sub 2.000 de lei, eliminarea contribuției la sănătate pentru pensionari, creșterea burselor studențești de 2,3 ori și ieftinirea medicamentelor generice cu 35%. Noua lege pentru bone interzice pedepsele fizice şi încălcarea drepturilor copilului.

Conform propunerii legislative, bona ar trebui să aibă certificat de pregătire profesională, să semneze un contract de muncă sau de prestări servicii, să urmeze întocmai planul de activităţi stabilit de părinţi şi să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor din familia respectivă.

Pe site-ul ministerului Muncii, a fost publicată Hotărârea pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii bonelor.

Legea reglementează exercitarea profesiei de bonă, în scopul asigurării serviciilor specializate de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei. Donarea de organe a devenit obligatorie în Franța.

Statul francez a modificat legea cu privire la donarea organelor astfel încât toate persoanele ar deveni donatori după moarte dacă nu se vor înscrie într-un program care le dă posibilitatea să refuze.

Prin noua lege se vor putea preleva organele, indiferent de dorința familiei.

Până la 1 ianuarie, când legea a intrat în vigoare, doctorii trebuiau să ceara aprobarea familiei până a putea folosi organele pentru cei care au urgentă nevoie de ele și, în 70% din cazuri, erau refuzați. Ratele pentru Prima Casă vor crește.

Majorarea vine după ce indicele ROBOR la trei luni a ajuns la 0,9%, față de minimul istoric de 0,7% din octombrie 2016.

Astfel, dacă la un credit de 225.000 lei, echivalentul a circa 50.000 de euro, la finalul anului trecut rata era de 911 lei, acum plata lunară va fi 936 de lei.

Specialiștii estimează că dobânzile își vor continua creșterea și le recomandă celor care vor să facă împrumuturi să aleagă credite cu dobânzi fixe. 2.000 de șomeri din Finlanda vor primi un venit de bază necondiționat de 560 de euro pe lună.

Finlanda a devenit prima țară din Europa care va plăti șomerilor săi un venit de bază necondiționat, un experiment social unic destinat eliminării birocrației guvernamentale, reducerii sărăciei și creșterii gradului de ocupare.

O perioadă de probă care se va întinde pe parcursul a doi ani și care va include 2.000 de șomeri aleși în mod aleator a început la 1 ianuarie.

În luna noiembrie a anului trecut, rata șomajului în Finlanda, o țară cu o populație de 5,5 milioane de locuitori, era de 8,1%. Prețul carburanților a scăzut de la 1 ianuarie, în medie, cu 50 de bani pe litru.

Motivul acestei scăderi este eliminarea supraaccizei de 7 eurocenți pe litru, introdusă în aprilie 2014.

Tot din prima zi a anului a scăzut și TVA-ul, de la 20 la 19%.

În aceste condiții, benzina și motorina s-au ieftinit cu circa 9%. Hotelurile, pensiunile şi restaurantele vor plăti doar un impozit specific.

Acesta se calculează anticipat în funcţie de numărul locurilor de cazare sau de suprafaţa localului, dar şi în funcţie de amplasare. Patronatele din turism consideră că în acest fel statul va încasa de trei ori mai mulţi bani.

În plus, agenţii economici nu vor mai fi controlaţi de ANAF ca până acum.

Legea impozitului forfetar din turism şi alimentaţie a fost aprobată de Parlament toamna trecută, a intrat în vigoare la 1 ianuarie, dar nu are încă norme de aplicare.

