Mesajul de Anul Nou al IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. ŞTIRI Biserica Ortodoxă va prăznui vineri Botezul Domnului nostru Iisus Hristos sau Boboteaza.

Cu acest prilej, joi de la ora 14, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va fi prezent la schitul „Prodromița”, situat lângă localitatea Hârșova, schit ce are ca hram secundar „Botezul Domnului”.

De aici se va pleca în procesiune la malul Dunării, unde Ierarhul nostru va săvârși slujba de Sfinţire Mare a apei. Anul 2017 este declarat Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.

Hotărârea a fost luată de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în şedinţele sale de lucru din 28 29 octombrie 2015, 25 februarie 2016 şi 16 decembrie 2016.

Atunci au mai fost aprobate ca figuri emblematice ale anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti pe Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, Sfântul Ioan Damaschin şi Sfântul Teodor Studitul. Aproape toate magazinele sunt obligate să accepte plata cu cardul.

Persoanele juridice care efectuează activităţi de comerţ cu amănuntul şi au o cifră de afaceri anuală mai mare de 10.000 de euro au obligaţia, din acest an, să accepte încasări cu cardurile de debit sau de credit.

Din această lună, magazinele care au vânzări de cel puţin 123 de lei pe zi trebuie să-şi instaleze terminale POS, astfel încât clienţii lor să-şi poată face cumpărăturile şi cu cardul.

Băncile au obligaţia să asigure toată infrastructura şi dotările necesare până la începutul lunii aprilie.

Legea se aplică şi instituţiilor publice care încasează taxe, impozite sau amenzi.

Amenzile pentru cei care nu respectă legea pot ajunge şi la 50.000 de lei. Prețul energiei electrice pentru populație a scăzut.

Potrivit deciziilor luate de Comitetul de reglementare al ANRE, consumatorii casnici vor plăti pentru energia electrică tarife mai mici cu 1,9% în medie, din această lună.

Tot de la 1 ianuarie, tarifele de distribuție a energiei se vor reduce cu valori cuprinse între 3,8% și 9,4%, în funcție de fiecare operator în parte. Deputații au respins, săptămâna trecută, reexaminarea legii privind eliminarea celor 102 taxe nefiscale.

În Comisia de buget a Camerei Deputaților a fost adoptat un amendament potrivit căruia legea va intra în vigoare la data de 1 a lunii imediat următoare publicării în Monitorul Oficial.

Camera Deputaților a respins în calitate de for decizional cererea de reexaminare formulată de șeful statului în cazul legii privind eliminarea celor 102 taxe. Legea rezervistului militar a intrat în vigoare.

Astfel, orice român cu vârsta cuprinsă între 18 şi 55 de ani poate să devină, de luna aceasta, rezervist militar pe bază de voluntariat.

Potrivit legii, voluntarii vor face instrucţie în cazarme şi vor primi bani de la stat.

Persoana care optează pentru acest statut trebuie să nu fie condamnată penal şi să nu facă parte din organizaţii interzise de lege.

Ministerul Apărării intenţionează să încheie în acest an contracte cu aproximativ 2.900 de rezervişti voluntari. Biletele pentru trenurile InterRegio care circulă pe Valea Prahovei au reduceri consistente.

Pe ruta Sinaia – Braşov şi retur se acordă reduceri între 31 şi 56%, până pe 28 februarie.

Reducerile se vor aplica numai la tariful de transport integral şi la tariful de copil, la vagon clasa a 2-a.

Călătorii beneficiază şi de o reducere de 5% la cumpărarea biletelor online.

Pentru perioada de weekend, tariful de rezervare a locului este opţional pentru toate tipurile de legitimaţii. Românii au 14 zile libere în 2017, stabilite pentru sărbători legale, cu două mai multe decât anul trecut.

Faţă de 2016 au fost declarate nelucrătoare şi zilele de 24 ianuarie şi 1 iunie.

Se adaugă câte două zile libere de Anul Nou, de Paşte, adică 16 şi 17 aprilie, de Rusalii, 4 şi 5 iunie şi de Crăciun, 25 şi 26 decembrie.

Vom avea câte o zi liberă şi de Ziua Internaţională a Muncii, pe 1 mai, de Adormirea Maicii Domnului, 15 august, Sfântul Andrei, 30 noiembrie şi Ziua Naţională, în prima zi a lunii decembrie. Meteorologii anunță vreme geroasă spre finalul săptămânii.

În Dobrogea, până joi, regimul termic va fi caracterizat de valori apropiate de mediile climatologice regionale, cu maxime cuprinse între 3 și 5 grade și minime între—4 și—1 grad.

Apoi, vremea se răci accentuat și va deveni deosebit de rece vineri și sâmbătă când se vor înregistra temperaturi diurne în medie în jurul a—8 grade și chiar geroasă în nopțile din week-end, cu minime medii între—14 și—12 grade.

De duminică, valorile termice vor crește din nou și până la sfârșitul intervalului se vor menține apropiate de cele normale.

Astfel, maximele se vor situa în medie între—2 și 2 grade, iar cele minime între—6 și—2 grade Celsius. Primăria Constanţa va cumpăra autobuze noi pentru Regia Autonomă de Transport în Comun.

Primarul Decebal Făgădău a semnat, în ultima zi a anului, contractul prin care Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare va împrumuta municipalitatea pentru această investiţie.

Potrivit proiectului, banii vor fi folosiţi pentru schimbarea parcului auto al RATC, dar şi pentru schimbarea sistemului de eliberare a biletelor.

Concret, vor fi achiziţionate autobuze noi cu motoare Euro 6 şi va fi pus la punct un sistem de e-ticketing, astfel că, în timp, biletele din hârtie vor fi înlocuite cu bilete electronice, care ar putea fi cumpărate chiar şi prin internet.

