“Convorbiri duhovniceşti″ – Bucuria Crăciunului, între fals și autentic ŞTIRI Știri 23 decembrie 2016 Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia mâine, de la ora 8, Sf. Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală Sf. Ap. Petru și Pavel.

Apoi, de la ora 11.30 va merge la Penitenciarul Poarta Albă unde va ține un cuvânt pastoral și va oferi calendare celor lipsiți de libertate.

Totodată, un grup de colindători va vesti Nașterea Domnului celor prezenți.

Duminică, de sărbătoarea Nașterii Domnului, Ierarhul nostru va oficia Sf. Liturghie de la ora 9, la Catedrala Arhiepiscopală, iar luni va răspunde invitației PS Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei și va oficia Sf. Liturghie la Catedrala Episcopală din Turnu-Severin.

Marți, Arhiepiscopul Tomisului va participa la întronizarea Preasfințitului Iustin, ca Episcop al Maramureșului și Sătmarului.

Sâmbătă, 31 decembrie, Ierarhul nostru va oficia de la ora 21, slujba vecerniei la biserica Sf. Vasile cel Mare din Constanța, iar de la ora 23.30 va oficia o slujbă de Te Deum la Catedrala Arhiepiscopală.

Pe 1 ianuarie, de la ora 9, Ierarhul Tomisului va săvârși Sf. Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală Sf. Ap. Petru și Pavel, iar de la ora 17 va fi prezent la concertul Coralei Armonia de la Casa de Cultură. În această perioadă, în Arhiepiscopia Tomisului se organizează acțiuni sociale.

Astfel, Parohia Sf. Nicolae din cartierul constănțean Coiciu va oferi daruri duminică, de sărbătoarea Nașterii Domnului.

După Sfânta Liturghie, 200 de copii din cadrul parohiei vor primi dulciuri, iar 150 de persoane vârstnice vor primi câte o pereche de mănuşi.

Tot duminică, la biserica Sf. Mina din parcul Tăbăcărie, 500 de copii ai parohiei și copii instituționalizați din 3 Centre de protecție a copilului vor primi dulciuri, fructe și jucării.

De asemenea, parohia Sf. Mina a oferit lenjerii de corp și încălțăminte pentru copiii abandonați si pentru cei din Secţia de Pediatrie a Spitalului Județean Constanța. Aproape 3.000 de tineri ar putea deveni rezerviști voluntari anul viitor.

Ministrul apărării, Mihnea Motoc, a anunţat că, în următoarele zile, vor fi prezentate normele metodologice de aplicare a legii privind statutul rezerviştilor voluntari.

El spune vor avea prioritate cei mai tineri care nu au făcut stagiul militar.

Ministrul Mihnea Motoc a precizat că nu se pune în prezent problema reintroducerii serviciului militar obligatoriu. CFR Călători suplimentează, de astăzi până luni, 2 ianuarie, numărul de vagoane pentru trenurile care circulă pe cele mai solicitate rute.

Vagoanele sunt suplimentate la trenurile din Bucureşti spre Craiova, Arad, Satu Mare, Vatra Dornei, Suceava, Iaşi, Timişoara Nord, Braşov, Sibiu, Cluj-Napoca şi Constanţa.

Biletele pot fi cumpărate şi online de pe site-ul www.cfrcalatori.ro, cu o reducere suplimentară de 5 la sută, precum şi de la automatele din gări sau de la agenţiile de turism autorizate. Autorităţile nu recomandă achiziţionarea de produse alimentare din locuri neautorizate.

Directorul ANPC, Paul Anghel ne sfătuiește să nu cumpărăm produse de pe marginea drumului sau din portbagajul maşinilor.

Consumatorii trebuie să fie conştienţi că în cazul în care produsul respectiv le pune sănătatea în pericol nu vor putea reconstitui traseul acestuia.

Importantă este de asemenea păstrarea bonului fiscal, a facturii sau a oricărui element care poate atesta de la cine a fost cumpărat produsul. Ministerul Sănătății vrea să reactiveze meseria de moaşă.

Acesta a creat un grup de lucru pentru formularea unor ghiduri şi protocoale, în baza cărora moaşele să poată activa în toate comunităţile din țară, iar serviciile acestora să fie gratuite.

În prezent, în România sunt 1.000 de persoane licenţiate în profesia de moaşă, însă necesarul este de 11 ori mai mare.

Potrivit specialiștilor, 22% dintre femeile care au născut în ultimii ani nu au fost consultate de nici un medic pe perioada sarcinii.

Autorităţile şi au propus ca în aproximativ 5 ani să crească de 20 de ori numărul moaşelor, astfel încât în ţara noastră să ajungă să activeze câte o moaşă la fiecare cabinet de medicină de familie, adică aproximativ 12.000 în total. Elevii şi preşcolarii vor intra de mâine, în vacanţa de iarnă.

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, aceștia vor reîncepe cursurile pe 9 ianuarie, iar în intervalul 4-12 februarie este programată vacanţa intersemestrială.

Elevii vor mai avea o vacanţă, de primăvară, între 19 şi 30 aprilie, iar vacanţa de vară va începe la 17 iunie. Aproape 7.000 de rezidenţi în medicină de anul I şi II ar putea beneficia de plata a două gărzi pe lună.

Așa prevede un proiect de ordonanţă de urgenţă înaintat Guvernului de Ministerul Sănătăţii.

Actul normativ prevede că medicii rezidenţi aflaţi în primii doi ani de pregătire pot asista medicul titular de gardă în afara programului normal de lucru, iar pentru această activitate beneficiază de o indemnizaţie în cuantum de 140 de lei pentru o gardă.

Întrucât măsura implică alocarea suplimentară de fonduri pentru cheltuieli de personal, ordonanţa nu a putut fi promovată înainte de alegeri, însă ea poate fi adoptată, conform legii, de viitorul guvern. Ministerul Sănătății a demarat pentru prima dată procedurile de achiziții publice centralizate pentru mai multe categorii de medicamente.

Este vorba despre antibiotice și medicamente oncologice.

În cazul antibioticelor, lista propusă spre achiziționare curpinde 24 de molecule, sub toate formele, iar în cazul celor oncologice, Ministerul Sănătății va achiziționa 12 molecule, dintre cele mai utilizate.

