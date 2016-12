“Lecţia de religie” – Urmările deznădejdii Revista Presei – Joi » ŞTIRI Știri 22 decembrie 2016 Biserica Ortodoxă cinsteşte astăzi pe Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului.

Acesta s-a născut pe 21 decembrie 1596, la Suceava, ca fiu al lui Simion Movilă şi al soţiei sale Marghita.

În anul 1633 a fost hirotonit Mitropolit al Kievului, Galiţiei şi a toată Rusia şi tot atunci a pus bazele unui colegiu la Mănăstirea Bratska, din care se va dezvolta vestita Academie Duhovnicească de la Kiev.

Ca Mitropolit al Bisericii Ortodoxe ucraino-ruse din Polonia, timp de 13 ani, a desfăşurat o intensă activitate bisericească şi culturală, mai ales în domeniul tipăririi de cărţi bisericeşti, unde s-a îngrijit de apariţia a peste 50 de cărţi.

Dintre acestea cea mai importantă este lucrarea Mărturisirea Ortodoxă, tradusă în mai multe limbi şi tipărită în numeroase ediţii, şi care a devenit a treia mărturisire de credinţă a Bisericii Ortodoxe, după Crez şi Dogmatica Sf. Ioan Damaschin.

S-a mutat la Domnul pe 22 decembrie 1646 şi a fost înmormântat în biserica mare a Mănăstirii Pecerska.

Întreaga avere a folosit-o pentru restaurarea de biserici, înfiinţarea de şcoli şi întreţinerea lor.

Pentru meritele sale deosebite, Mitropolitul Petru Movilă al Kievului a fost canonizat de Biserica Ortodoxă din Ucraina în anul 1996. Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia sâmbătă, de la ora 8, Sf. Liturghie liturghie la Catedrala Arhiepiscopală Sf. Ap. Petru și Pavel.

Apoi, de la ora 11.30 va merge la Penitenciarul Poarta Albă unde va ține un cuvânt pastoral.

Duminică, de sărbătoarea Nașterii Domnului, Ierarhul nostru va oficia Sf. Liturghie de la ora 9, la Catedrala Arhiepiscopală.

Marți, 27 decembrie, Arhiepiscopul Tomisului va participa la întronizarea Preasfințitului Iustin, ca Episcop al Maramureșului și Sătmarului.

Sâmbătă, 31 decembrie, Ierarhul nostru va oficia de la ora 21, slujba vecerniei la biserica Sf. Vasile cel Mare din Constanța, iar de la ora 23.30 va oficia o slujbă de Te Deum la Catedrala Arhiepiscopală.

Pe 1 ianuarie, de la ora 9, IPS Teodosie va săvârși sf. liturghie la Catedrala Arhiepiscopală Sf. Ap. Petru și Pavel, iar de la ora 17 va fi prezent la concertul Coralei Armonia de la Casa de Cultură. Astăzi se împlinesc 27 de ani de la revoluţia română din 1989.

Aceasta a constat într-o serie de proteste, lupte de stradă şi demonstraţii în luna decembrie a anului 1989, care au dus la sfârşitul regimului comunist din România şi la căderea lui Nicolae Ceauşescu.

Demonstraţiile din ce în ce mai ample au culminat cu procesul controversat şi execuţia lui Ceauşescu şi a soţiei sale.

Potrivit datelor oficiale, numărul total al celor decedaţi pe durata revoluţiei a fost de 1142, al răniţilor de 3138, iar al celor reţinuţi se ridica la 760.

Cu toate acestea, nici o persoană nu a fost oficial acuzată până în momentul de faţă de comiterea unor acte de terorism în cadrul revoluţiei din 1989.

Cu această ocazie la cimitirele, monumentele şi troiţele închinate eroilor revoluţiei din întreaga ţară vor fi oficiate rugăciuni de pomenire a celor ce şi-au dat viaţa pentru libertate, credinţa şi demnitatea poporului român. În această perioadă, în Arhiepiscopia Tomisului se organizează acțiuni sociale.

Astfel, Parohia Sf. Nicolae din cartierul constănțean Coiciu va oferi daruri duminică, de sărbătoarea Nașterii Domnului.

După Sfânta Liturghie, 200 de copii din cadrul parohiei vor primi dulciuri, iar 150 de femei vârstnice vor primi câte o pereche de mănuşi. Autobuzele RATC vor circula de Crăciun şi Revelion după programul zilelor de sâmbătă şi duminică.

Astfel, pe 25 și 26 decembrie, mijloacele de transport în comun vor circula între orele 5,45 – 23,00, iar pe 27 decembrie, vor avea program normal.

În ultima zi a anului, pe 31 decembrie, autobuzele vor începe să circule de la ora 5,45 şi se vor retrage la ora 21,00.

Pe 1 ianuarie, prima cursă va fi la ora 12,00, iar ultima, la ora 23,00. Acuzațiile aduse de contestatarii Sinodului din Creta sunt injuste, iresponsabile și dăunătoare pentru unitatea Bisericii.

Potrivit unui comunicat al Patriarhiei Române, Sinodul din Creta nu a formulat dogme noi, ci a mărturisit că Biserica Ortodoxă este Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească a lui Hristos” și a îndemnat constant la păstrarea păcii şi unității Bisericii cu toată responsabilitatea.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a subliniat faptul că nici Sinodul din Creta şi niciun alt Sinod ortodox nu au declarat ecumenismul ca fiind dogmă de credință sau „panerezie”.

În concluzie, orice lămurire privind expunerea credinţei ortodoxe trebuie făcută în interiorul comuniunii bisericeşti, nu în stare de răzvrătire şi dezbinare. Prețul carburanților va crește la sfârșit de an.

Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, preţul motorinei a crescut cu peste 13%, iar preţul benzinei a crescut cu 7%.

În prezent, preţul carburanţilor este între 5,2 lei şi peste 5,3 lei pe litru, în timp ce anul trecut preţurile variau între 4,6 şi 4,9 lei pe litru.

Principalul argument al scumpirii de carburanţi adus de către benzinari este deprecierea leului faţă de dolar, având în vedere că preţul barilului de petrol a înregistrat minime istorice, coborând încă de la începutul anului sub 30 de dolari pe baril. 25 de milioane de lei au fost alocaţi de către Guvern pentru a asigura alimentarea cu energie termică în sistem centralizat, la Constanţa.

Guvernul a aprobat, în cursul zilei de ieri, fondurile necesare pentru încălzirea termică centralizată în municipiile Arad, Constanţa, Galaţi şi Oradea.

Banii au fost solicitaţi de către autorităţile locale.

Sumele au fost alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, printr-o Hotărâre. Noul cadru legal al poliței RCA prevede înlocuirea documentului cu care se poate face dovada încheierii acesteia.

Astfel, modelul actului ce atestă existența asigurării RCA va fi schimbat efectiv începând de mâine.

Asigurarea RCA este reglementată, începând din data de 19 septembrie, prin Ordonanță de urgență.

Acest act normativ prevede, printre altele, înlocuirea poliței de asigurare RCA cu contractul RCA.

Polițele emise până astăzi își vor păstra valabilitatea, chiar dacă de mâine va fi folosit contractul RCA. CFR Călători anunţă că și în noul Mers al Trenurilor pasagerii pot beneficia de reduceri importante la călătoria cu trenul.

La peste 130 de trenuri InterRegio se aplică tarife mai mici, aferente rangului de tren Regio, atât la bilete cât şi la abonamente.

La toate trenurile InterRegio la care se aplică reducerile procentuale, între 10 și 50% rezervarea locului este obligatorie, iar valoarea tichetului de rezervare este de 3,9 lei. Share this: Facebook

