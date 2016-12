Revista Presei – Miercuri “Lecţia de religie” – Urmările deznădejdii » ŞTIRI Știri 21 decembrie 2016 Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va fi colindat de elevii de la Școala Gheorghe Țițeica din Constanța.

Evenimentul va avea loc astăzi, de la orele 15.30 și este coordonat de profesoara Georgeta Buzgaru.

De asemenea, elevii vor oferi daruri unui număr de 15 copii din parohia Sf. Ilie din Constanța, copii care provin din familii cu venituri reduse.

Acțiunea este organizată de Arhiepiscopia Tomisului – Departamentul Cultural, Asociația AIMOS și ASCOR Constanța și va continua mâine, de la ora 11, la Cantina socială de lângă biserica Sf. Cuv. Parascheva din Cumpăna.

Aici, 38 de copii nevoiași din cadrul parohiei vor primi dulciuri, fructe, jucării și cărți. Astăzi are loc solstiţiul de iarnă.

Astfel, această zi este cea mai scurtă din an şi are 8 ore şi 50 minute.

Până pe 21 iunie, durata zilelor va creşte continuu, iar cea a nopţilor va scădea.

La momentul solstiţiului de iarnă, Soarele luminează mai mult emisfera sudică a Pământului. Lucrările la Parcul Arheologic de lângă Primăria Constanța au fost reluate.

Acestea se realizează cu fonduri ale municipalității, în valoare de 15 milioane de lei si constau în reabilitarea aleilor, un sistem nou de iluminat, amenajarea fântânilor, înlocuirea în totalitate a gardului viu, restaurarea statuilor existente în parc și aducerea unor obiecte antice de la Muzeul de Istorie şi Arheologie.

După finalizarea lucrărilor parcul va fi monitorizat video, pentru a nu fi vandalizat. Sistemul medical din România suferă de corupţie.

Soluţia acestei probleme ar fi transparenţa coroborată cu pedepsirea celor care nu respectă regulile.

Declaraţia a fost făcută ieri, de ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu.

El a mai precizat că la linia telefonică anticorupţie, lansată recent de minister, s-au înregistrat aproape 90 de apeluri în ultimele 10 zile, fără a da detalii despre faptele raportate.

Vlad Voiculescu a mai spus că, printre proiectele pe care le-ar dori continuate de viitorul ministru se află construirea celor 3 spitale regionale la Iaşi, Cluj şi Craiova, precum şi depolitizarea spitalelor la nivelul managerilor. Cea mai modernă bibliotecă publică din România funcționează de ieri, la Cluj-Napoca.

Filiala Zorilor a Bibliotecii județene ”Octavian Goga” s-a redeschis într-un spațiu mai mare și complet renovat, iar

în premieră pentru țara noastră, cititorii vor beneficia de serviciul de autoîmprumut și autorestituire.

Cu ajutorul unui calculator, publicul va putea să împrumute, să prelungească sau se restituie orice carte dorește, fără ajutorul unui bibliotecar.

Biblioteca Zorilor a amenajat și un spațiu destinat bunicilor, în care persoanele retrase din activitate vor putea să citească sau să socializeze.

De asemenea, vor putea participa la cursurile gratuite de limbi străine și de inițiere pe calculator. Noul parlament va decide soarta sculpturii Cumințenia Pământului.

Actualul executiv le cere proprietarilor sculpturii o nouă amânare.

Luni, reprezentanţii guvernului s-au întâlnit cu proprietarii operei Cuminţenia pământului pentru a le prezenta situaţia.

Între timp, unii dintre cei care au făcut donaţii şi-au cerut banii înapoi, iar după cum a declarat ministrul culturii,Corina Şuteu, se pregăteşte deja o hotărâre de guvern prin care să se găsească o modalitate de a returna sumele primite.

Ea a subliniat că actualul executiv îşi doreşte în continuare achiziţionarea operei lui Constantin Brâncuși. În această perioadă se oficiază slujbe de pomenire pentru eroii din decembrie 1989.

Până vineri, ierarhi, preoţi şi diaconi vor oficia slujbe de pomenire a celor care s-au jertfit pentru libertatea, credinţa şi demnitatea poporului român în bisericile şi mănăstirile ortodoxe, la cimitirele, monumentele şi troiţele închinate eroilor din decembrie 1989 din întreaga ţară.

Potrivit hotărârii Sfântului Sinod, la fiecare Sfântă Liturghie oficiată în bisericile şi mănăstirile din ţară şi din străinătate sunt pomeniţi eroii ostaşi şi luptători români. Săptămâna trecută a avut loc ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Una din hotărârile Sfântului Sinod presupune ca lumânările, calendarele bisericești, cărţile şi obiectele de cult să fie achiziționate de la magazinele bisericești, deoarece fondurile obținute astfel sunt folosite pentru întreținerea şi reparaţia lăcaşurilor de cult şi pentru susţinerea activităţilor culturale şi sociale ale parohiilor.

De asemenea, se evită evaziunea fiscală practicată de comercianţii ilegali.

Hotărârea a fost luată în condițiile în care au fost semnalate o serie de situații în care au fost prinși comercianți care vindeau calendare şi lumânări contrafăcute. Vineri, 30 decembrie, va fi ultima zi din an în care ghișeele agențiilor fiscale vor fi deschise publicului.

În perioada 27 – 30 decembrie, în fiecare agenție fiscală va funcţiona câte un singur ghişeu destinat numai plății impozitelor, taxelor, amenzilor şi obţinerii certificatelor de atestare fiscală.

Zilele de 26 decembrie și 2 ianuarie sunt declarate zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează, iar în perioada 3 – 6 ianuarie 2017 programul de lucru cu publicul este suspendat pentru realizarea de activități specifice închiderii/deschiderii anului fiscal.

Din data de 9 ianuarie vor fi deschise toate agențiile fiscale și reluate toate operațiunile cu caracter fiscal. Poluarea în nord-estul Chinei depăşeşte de 30 de ori limita stabilită de OMS.

Milioane de persoane din nord-estul Chinei au fost consemnate la domiciliu de autorităţi pentru a evita inhalarea smogului extrem de toxic, după ce 24 de oraşe din regiune au fost declarate sub alertă de cod roşu din cauza poluării accentuate a aerului.

Mulţi chinezi au rămas blocaţi în diferite locaţii, iar zborurile interne au fost suspendate sau amânate în regiune. Autostrăzile au fost închise din cauza vizibilităţii reduse.

