“Dileme ale mileniului 3″ – Valoarea trupului în mântuirea sufletului Revista Presei – Marţi » ŞTIRI Știri 20 decembrie 2016 Elevii constănțeni vor vesti Nașterea Domnului prin colind.

A doua ediție a Festivalului Județean de colinde tradiționale românești va debuta astăzi, în sala mică a Casei de Cultură din Constanța, de la orele 11.

Festivalul este organizat de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța în colaborare cu Arhiepiscopia Tomisului.

Mai multe detalii aflăm de la Inspectorul școlar pentru religie, profesor Daniela Stan. Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser. Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va fi colindat de elevii de la Școala Gheorghe Țițeica din Constanța.

Evenimentul va avea loc mâine, de la orele 15.30 și este coordonat de profesoara Georgeta Buzgaru.

De asemenea, elevii vor oferi daruri unui număr de 15 copii din parohia Sf. Ilie din Constanța, copii care provin din familii cu venituri reduse.

Acțiunea este organizată de Arhiepiscopia Tomisului – Departamentul Cultural, Asociația AIMOS și ASCOR Constanța și va continua joi, de la ora 11, la Cantina socială de lângă biserica Sf. Cuv. Parascheva din Cumpăna.

Aici, 38 de copii nevoiași din cadrul parohiei vor primi dulciuri, fructe, jucării și cărți. Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, se va afla mâine, la ora 11, la Asociația pentru persoane cu dizabilități neuro- și locomotor „Carmen Sylva” din Constanța.

Aici va oferi produse pentru masa de Crăciun și va rosti un cuvânt de alinare.

La final, cele 40 de persoane ale asociației îl vor colinda pe Ierarhul Tomisului.

Acțiunea este sprijinită de către mai mulți credincioși din parohiile „Adormirea Maicii Domnului I”, „Adormirea Maicii Domnului II” și „Sfântul Ștefan” din Constanța. Numărul apelurilor de urgenţă la 112 a crescut în ultima perioadă.

Secretarul de stat în Ministerul de Interne, Raed Arafat, face apel la populație să nu abuzeze de sistem şi să se adreseze medicilor de familie, înainte de a forma numărul de urgenţă.

El a precizat că virozele sau gripa sunt rezolvabile de către medicul de familie. Diabetul de tip 1 ar putea avea o nouă formă de tratament.

O echipă de specialiști belgieni, germani și danezi au descoperit o moleculă care ar putea fi capabilă să regenereze celulele care produc insulina la persoanele care suferă de diabet.

Descoperirea a fost realizată pe cobai şi a fost validată parţial în cazul oamenilor.

Noua descoperire poate fi extrem de interesantă pentru dezvoltarea de noi tratamente împotriva diabetului. Constănţenii vor plăti mai puţin căldura din apartamente de la 1 ianuarie.

CET Constanţa a anunţat că a aprobat reducerea tarifului gigacaloriei cu 6,48 lei.

Astfel, prețul final este de 246,54 de lei pe gigacalorie, pentru energia termică destinată consumului populaţiei. Peste 120 de arbori vor fi plantaţi în această săptămână în Constanţa.

Este vorba despre speciile tei, platan şi arţar, iar în funcţie de vreme, arborii sunt plantaţi de-a lungul trotuarului.

Șeful Serviciului de Spaţii Verzi din cadrul Primăriei Constanţa George Coman, a precizat că pe strada Ion Raţiu au fost puşi 100 de arbori, pe strada Nicolae Iorga opt arbori şi pe strada Mircea cel Bătrân, 28.

Până la 31 decembrie, lucrările de plantare a arborilor vor continua pe aliniamentul străzii Eduard Caudella cu 155 de puieţi.

Acţiunea de plantare a arborilor se va întrerupe în zilele în care solul este îngheţat. Ministerul Educației a lansat în dezbatere publică Codul de etică pentru învățământul preuniversitar.

Cadrele didactice sunt obligate să elimine orice activitate care generează corupție, precum fraudarea examenelor; solicitarea sau acceptarea de către personalul didactic a unor sume de bani, traficul de influență și oferirea de meditații contra cost, cu proprii elevi, prin constrângere, potrivit proiectului.

Codul prevede că orice persoană implicată în activitățile din domeniul educațional preuniversitar, care consideră, în mod întemeiat, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică profesională din partea personalului didactic, are dreptul de a sesiza Comisia județeană de etică. Meteorologii estimează, pentru următoarele două săptămâni, temperaturi în general normale pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor.

Prognoza este valabilă pentru perioada 19 decembrie – 1 ianuarie.

De asemenea, se vor semnala precipitații sub formă de ninsoare, în special după data de 28 decembrie.

În Dobrogea, majoritatea valorilor termice se vor situa sub cele climatologic specifice perioadei, iar în medie pe regiune vor fi maxime de până la 3 grade și minime cuprinse între -4 și minus două grade Celsius.

Pe parcursul celei de-a doua săptămâni, temperatura aerului va crește ușor și va ajunge la maxime cuprinse între 3 și 5 grade și minime între -3 și zero grade. Share this: Facebook

Related Comments are closed.